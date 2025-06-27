「釜」看台灣》李在明政府的外交路線與台灣政策：戰略性冷處理還是務實選擇？

韓政錫認為李在明不會走向極端的「親中反美」或「親美反中」路線。「更可能是在中美之間保持平衡，同時強化對日強硬立場，藉此施壓中美出面調解，以強化自身外交籌碼。」

◎ 許東爀

南韓新任總統李在明自6月4日就職以來，其外交政策引發廣泛關注。

李在明6月4日就任南韓總統以來，外交政策引發廣泛關注。（路透檔案照）

在16日參加加拿大G7峰會後，面對22日美軍空襲伊朗核設施及23日川普宣布以伊停火等重大國際事件，進步派李在明突然取消原定24日出席的北約峰會。其實，南韓外交部已對6月13日以色列空襲伊朗表示「嚴重關切」，並譴責「任何升高緊張局勢的行動」。這些舉措引發在野黨「國民力量」批評，認為可能導致國際社會誤判李政府傾向中、俄與北韓，而疏遠美國等傳統盟友。

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李在明原計畫與美國總統川普會談，因川普提前回國告吹，李突取消原定6月24日出席的北約峰會。（美聯檔案照）

在台灣議題上，李在明的立場同樣引發爭議。去年國會大選期間，他曾表示：「為何招惹中國？隨便這邊說『謝謝』，台灣那邊說『謝謝』，這樣不可以嗎？中國和台灣的內政關我們什麼事？」這番言論被解讀為對兩岸問題的輕忽。 還有， 他在總統選戰中的美國《時代》雜誌訪問中，當被問及若中國攻台是否支援台灣時，他回應：「等到外星人入侵地球，我會考慮這件事」，再度引發輿論譁然。

在台灣議題上，李在明兩度在選戰時的發言引發爭議。圖為李在明在總統大選的造勢活動。（作者提供）

從歷史脈絡來看，南韓於 1992 年與台灣斷交並轉而與中國建交的決策過程並不順利，此舉在台灣社會引發長期不滿。80年代南韓政要曾對此指出，時任總統盧泰愚的優柔寡斷態度，是導致南韓在外交上失分的重要因素。

針對李在明總統的台灣政策，資深政治評論員「南韓小笠原」韓政錫（前KBS電視台製作人）分析指出：「李在明很可能會持續對台灣議題採取冷處理態度。這種政策取向與其個人成長經歷密切相關：童年時期因家道中落、父親沉迷賭博，他被迫中斷學業進入工廠工作，期間不僅遭遇四次工傷事故，更多次遭受老闆與同事的暴力對待。這些艱辛的經歷深刻影響了他的性格，塑造出傾向規避風險、注重減少損失的決策模式。」

韓政錫進一步分析：「李在明認為南韓對兩岸與烏俄戰爭的影響力有限，因此不會過度投入。」這一觀點解釋了他「台灣說謝謝」與「外星人入侵」等爭議言論背後的心理邏輯。同樣地，南韓外交部對以伊衝突的態度，也反映出李政府對美國的冷處理方式。

然而，韓政錫認為李在明不會走向極端的「親中反美」或「親美反中」路線。「更可能是在中美之間保持平衡，同時強化對日強硬立場，藉此施壓中美出面調解，以強化自身外交籌碼。」他指出，儘管南韓社會整體反日情緒已減退，但仍具一定能量，且反日立場在國內較不易引起政治反彈，對李而言是「低風險高話題性」的選擇。

韓政錫認為李在明不會走向極端的「親中反美」或「親美反中」路線。圖為李在明（右）與日相石破茂（左）在6月17日會談。（歐新社檔案照）

值得注意的是，韓日關係在進步派文在寅政府時期跌至谷底後，於保守派尹錫悅政府執政期間獲得顯著改善。6月19日，南韓駐日大使館在東京舉辦韓日建交 60 周年紀念派對，包括石破茂、岸田文雄、菅義偉、鳩山由紀夫等四位前首相與現任首相，以及六位內閣大臣（含前四個內閣職位）均出席與會，充分展現日方對韓日關係的高度重視。

從地緣政治角度觀察，南韓與台灣之間確實存在歷史性互動。韓戰期間（1950-1953），共軍曾暫停攻擊台灣島嶼，且當時在道格拉斯・麥克阿瑟的主導下，曾擬定讓國民黨軍隊參與韓戰的計畫。在當前印太局勢快速變遷的背景下，李在明政府的外交政策走向將對台灣的外交戰略產生深遠影響。台灣執政當局需密切關注李在明政府對韓美日三邊關係及兩岸問題的具體立場，據此制定相應的應對策略。

（作者為自由撰稿人）

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