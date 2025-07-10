自由開講》圍堵中共海事擴張 世界攜手捍衛台海與南海穩定

◎ 宗介

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）近日在北約高峰會場邊與七大工業國（G7）外長會晤，再次強調維護台海和平與南海穩定的重要性，這場會晤不僅聚焦在對伊朗的「午夜重錘行動」後續，也展現出民主聯盟在面對中國威權擴張下的團結立場，釋出強烈信號：自由世界不會對印太安全袖手旁觀。

美國國務卿魯比歐近日再次強調維護台海和平與南海穩定的重要性。 （路透檔案照）

近年中共在南海加劇軍事化行動，並藉灰色地帶戰術對菲律賓、越南進行騷擾，企圖改變現狀、以武逼和，台海方面，則透過常態化軍機繞台、認知作戰與統戰手段，逐步削弱台灣社會對抗中意志，此次北約與G7外長共同點名中國在南海「破壞穩定的行為」，並重申對印太自由開放秩序的支持，顯示這不再是區域性問題，而是全球地緣政治的核心戰場。

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事實上，歐洲對印太議題的關注並非偶然，北約秘書長呂特（Mark Rutte）明確指出，中國可能利用俄羅斯牽制歐洲，轉而對台採取軍事冒險。因此，民主國家必須同步強化國防、加深聯防合作，以因應多線戰略威脅，這樣的判斷，早已超越傳統地理疆界，代表的是一場自由與專制、開放與封閉之間的制度競爭。

北約秘書長呂特明確指出，中國可能利用俄羅斯牽制歐洲，轉而對台採取軍事冒險。（路透檔案照）

值得注意的是，中共即將於今年舉行對日抗戰勝利80週年紀念活動，藉機操弄民族主義，塑造中國「受害者」與「戰勝者」雙重敘事，為其軍事擴張與極權合法性背書。然而，歷史經驗一再證明，當極權國家利用歷史創傷煽動民粹時，往往是對外發動挑釁的前兆。

台灣作為第一島鏈的戰略核心，應與民主盟友更加緊密協作，不僅強化自身防衛，也應在外交、經貿、安全等多面向，深化與北約、G7等民主陣營的夥伴關係。台灣的和平穩定不僅關乎兩岸，更關乎整個自由世界的秩序與價值。

台海的安定，是國際社會的責任。唯有團結抗衡極權，才能守護全球的自由與繁榮。

（作者為研究生）

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