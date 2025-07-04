沈榮欽國際視野》微知識：脫北者路線

這些路線都需要經過中國，萬一被中國政府發現，往往會被遣送回北韓，可能會遭遇死刑或長期監禁。

◎ 沈榮欽

從北韓出逃的脫北者，幾乎都以南韓為目的地，雖然經過南北韓的 38 度線是最簡捷的方法，但是因為戒備森嚴，風險極高，所以往往必須不辭千里繞道其他國家，而其中最大的困難便是中國。

到南韓有幾條路線，一條往北走，目標是蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）。由中朝邊境穿過鴨綠江到中國東北，通常以遼寧瀋陽為主，然後經內蒙抵達蒙古的烏蘭巴托，再飛抵南韓。這條路線除了必須躲避中國政府之外，還要穿越戈壁沙漠，才能成功脫逃。

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從北韓出逃的脫北者，幾乎都以南韓為目的地，但因為戒備森嚴，風險極高，有好幾條不同路線。（取自貼文）





一條往南走，目標是泰國首都曼谷，同樣是穿過鴨綠江到中國東北，以遼寧瀋陽為主，經陸路到雲南昆明，經寮國或緬甸抵達曼谷，或是經越南到柬埔寨金邊，再到曼谷，然後飛抵南韓。因為泰國政府較友善，所以經過曼谷的脫北者要比經過金邊的多，越南和寮國政府如果查緝脫北者，經常會遣返。問題是這條路線不僅漫長，而且要多次穿越不同國家的國境，難度也很高。

這些路線都需要經過中國，萬一被中國政府發現，往往會被遣送回北韓，可能會遭遇死刑或長期監禁。其實瀋陽就有南韓領事館，有些脫北者會在那裡尋求南韓政治庇護，但是因為中國政府抓得緊，所以很多脫北者不得不冒極大的風險，向北或向南逃離魔爪。從中可以看出，脫北者的路線受到該國政府態度的影響很大。

其實還有一條較小眾的路線是向東到日本，再由日本飛抵南韓。好處是日本政府通常不會遣返脫北者，難處是出逃的大多是小船，要在海上躲避北韓查緝並安全航行至日本，難度也不小。



（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





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