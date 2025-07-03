晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》以伊戰火剛歇 中國外交戰狼又出征

美國駐日本大使葛拉斯也發文批評薛劍，說薛劍把納粹德國跟以色列相提並論一事「充分展現了令人震驚的反猶太主義、無知與粗俗。與其說他是『戰狼』，還不如說他更像是一隻未經訓練的小狗。」
矢板明夫

矢板明夫

2025/07/03 19:00

◎ 矢板明夫

中東的伊朗以色列大戰剛剛停火，中國駐日本的外交官又開始大殺四方，先後和以色列的駐日大使、美國的駐日大使吵架，引起了日本社會的關注。

中國駐大阪總領事薛劍近日將以色列類比納粹德國，言論引撻伐。（取自微博）中國駐大阪總領事薛劍近日將以色列類比納粹德國，言論引撻伐。（取自微博）

最初在網路上挑起爭端的，是中國駐大阪總領事薛劍。這名「戰狼」外交官在以色列襲擊伊朗之後的6月14日，在社交平台上發文將納粹德國國旗與以色列國旗並排，同時製表指「納粹（1933-1945年）是屠殺猶太人；以色列（1948-）是猶太人屠殺（他人）」。他的帖文還稱，「對納粹德國而言，美國是敵國；對以色列而言，美國是提款機（ATM）。」薛劍的貼文還批評以色列「自認為是特別神聖的民族」、「漠視國際法」、「陸續開墾所佔領的土地」等，內容引起了圍觀。

把以色列與納粹德國相提並論，惹惱了以色列駐日本大使柯恩。柯恩隨即發文譴責薛劍的言論是「煽動對以色列的仇恨」，「是反猶太主義的、危險的，是對大屠殺記憶的嚴重侮辱。」柯恩還補充道，「以色列正在抵禦一個試圖實施種族滅絕的伊朗政權，該政權曾公開宣稱要用核武器消滅以色列，並擁有大量彈道飛彈。我敦促日本外務省立即採取果斷行動。反猶太主義和煽動仇恨的行為在日本不應該被容忍。」

美國與以色列駐日本大使分別發文批評薛劍。圖為美國駐日本大使葛拉斯。（彭博檔案照）美國與以色列駐日本大使分別發文批評薛劍。圖為美國駐日本大使葛拉斯。（彭博檔案照）

隨後，美國駐日本大使葛拉斯也發文批評薛劍，說薛劍把納粹德國跟以色列相提並論一事「充分展現了令人震驚的反猶太主義、無知與粗俗。與其說他是『戰狼』，還不如說他更像是一隻未經訓練的小狗。」

薛劍隨即反擊稱葛拉斯正在進行「卑鄙的個人攻擊」，並指責說「希望你能清楚地意識到，你的行為是多麼的傲慢、無恥，並且偏離常識。」

薛劍是中國外交部中最喜歡攻擊別人的外交官之一。兩年前還曾無緣無故地發文指名謾罵過我。（取自貼文）薛劍是中國外交部中最喜歡攻擊別人的外交官之一。兩年前還曾無緣無故地發文指名謾罵過我。（取自貼文）

薛劍是中國外交部中最喜歡攻擊別人的外交官之一。2021年底出任駐大阪總領事之後，已經多次和日本的保守派政治人物展開過唇槍舌戰，兩年前還曾無緣無故地發文指名謾罵過我（如圖）。剛才查看他的X帖文，發現他還經常轉發蔡正元、郭正亮等人的言論。

這一次，他跳出來力挺伊朗、攻擊以色列和美國，讓日本民眾更加看清了中國外交官的嘴臉。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書