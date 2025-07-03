矢板明夫觀點》以伊戰火剛歇 中國外交戰狼又出征

美國駐日本大使葛拉斯也發文批評薛劍，說薛劍把納粹德國跟以色列相提並論一事「充分展現了令人震驚的反猶太主義、無知與粗俗。與其說他是『戰狼』，還不如說他更像是一隻未經訓練的小狗。」

◎ 矢板明夫

中東的伊朗以色列大戰剛剛停火，中國駐日本的外交官又開始大殺四方，先後和以色列的駐日大使、美國的駐日大使吵架，引起了日本社會的關注。

中國駐大阪總領事薛劍近日將以色列類比納粹德國，言論引撻伐。（取自微博）

最初在網路上挑起爭端的，是中國駐大阪總領事薛劍。這名「戰狼」外交官在以色列襲擊伊朗之後的6月14日，在社交平台上發文將納粹德國國旗與以色列國旗並排，同時製表指「納粹（1933-1945年）是屠殺猶太人；以色列（1948-）是猶太人屠殺（他人）」。他的帖文還稱，「對納粹德國而言，美國是敵國；對以色列而言，美國是提款機（ATM）。」薛劍的貼文還批評以色列「自認為是特別神聖的民族」、「漠視國際法」、「陸續開墾所佔領的土地」等，內容引起了圍觀。

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把以色列與納粹德國相提並論，惹惱了以色列駐日本大使柯恩。柯恩隨即發文譴責薛劍的言論是「煽動對以色列的仇恨」，「是反猶太主義的、危險的，是對大屠殺記憶的嚴重侮辱。」柯恩還補充道，「以色列正在抵禦一個試圖實施種族滅絕的伊朗政權，該政權曾公開宣稱要用核武器消滅以色列，並擁有大量彈道飛彈。我敦促日本外務省立即採取果斷行動。反猶太主義和煽動仇恨的行為在日本不應該被容忍。」

美國與以色列駐日本大使分別發文批評薛劍。圖為美國駐日本大使葛拉斯。（彭博檔案照）

隨後，美國駐日本大使葛拉斯也發文批評薛劍，說薛劍把納粹德國跟以色列相提並論一事「充分展現了令人震驚的反猶太主義、無知與粗俗。與其說他是『戰狼』，還不如說他更像是一隻未經訓練的小狗。」

薛劍隨即反擊稱葛拉斯正在進行「卑鄙的個人攻擊」，並指責說「希望你能清楚地意識到，你的行為是多麼的傲慢、無恥，並且偏離常識。」

薛劍是中國外交部中最喜歡攻擊別人的外交官之一。兩年前還曾無緣無故地發文指名謾罵過我。（取自貼文）

薛劍是中國外交部中最喜歡攻擊別人的外交官之一。2021年底出任駐大阪總領事之後，已經多次和日本的保守派政治人物展開過唇槍舌戰，兩年前還曾無緣無故地發文指名謾罵過我（如圖）。剛才查看他的X帖文，發現他還經常轉發蔡正元、郭正亮等人的言論。

這一次，他跳出來力挺伊朗、攻擊以色列和美國，讓日本民眾更加看清了中國外交官的嘴臉。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





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