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一個律師的筆記本》「雜質」說引藍白反彈 談假掰式語言潔癖？！

覺得這句話有問題的人，有同樣關心過大罷免支持者所承受的種種污言穢語嗎？
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/06/27 09:30

◎ 陳怡凱

「要用民主加以淬煉，透過一次次的選舉、罷免，一張張的選票，像打鐵、鑄劍般千錘百鍊，百鍊成鋼，打掉雜質，淬煉出捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志。」

賴總統在「團結國家十講」第二講提及，「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，引發藍白強烈批判。（資料照）賴總統在「團結國家十講」第二講提及，「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質，守住民主鋼鐵意志」，引發藍白強烈批判。（資料照）

百鍊成鋼「打掉雜質」不能說 「去蕪存菁」也不能講

這句話只不過是以鋼鐵冶煉的過程做比喻，有什麼問題？

如果「打掉雜質」不能說，那連「去蕪存菁」、「滌瑕蕩穢」這類成語通通都不能講了。

這是哪門子的假掰式語言潔癖？

覺得這句話有問題的人，有同樣關心過大罷免支持者所承受的種種污言穢語嗎？

有同樣關心過大罷免支持者所承受的種種污言穢語嗎？圖為國民黨立委馬文君將發起罷免行動的志工比喻為「福壽螺」。（資料照）有同樣關心過大罷免支持者所承受的種種污言穢語嗎？圖為國民黨立委馬文君將發起罷免行動的志工比喻為「福壽螺」。（資料照）

更何況，民主政治的本質，就是在一次又一次的選舉罷免當中去蕪存菁、修正錯誤，這句話不過是用煉鐵的意象把民主制度的本質點出來而已。即使換用別的詞彙，事物的本質也不會改變。不承認這一點，就是不願意面對民主制度的現實。

說穿了，一句根本沒針對任何人的話也可以這樣對號入座、大作文章，就是自己心裡有鬼而已。說起來，他們倒也還是有身為國賊的自覺。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

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