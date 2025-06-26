林修民 半導體看天下》台灣旅客在日本的雜談

◎林修民

上禮拜參加日本在台灣舉辦的旅遊與餐廳研討會，其中日本的旅遊或飯店的代表介紹到最近日本觀光業的現況，每個國家民情不同，多了解各國旅遊或可讓台灣借鏡參考。

日本旅遊吸引國外觀光客人數爆炸

某些日本重要的觀光景點，例如京都觀光客真的是多到連當地的人都受不了。圖為京都熱門景點錦市場。（路透檔案照）

本來日本觀光廳前幾年計劃吸引每年達3000萬的觀光客赴日旅遊，或許是因為日圓最近貶值的非常誇張，在日本消費變得很便宜，所以跌破外界的眼鏡，這個計劃目標在去年就實現了。

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許多重要的日本景點真的是人山人海

之前也有新聞傳出，某些日本重要的觀光景點，例如京都觀光客真的是多到連當地的人都受不了，像京都著名的景點伏見稻荷神社，真的是人山人海。筆者今年四月去的時候，連伏見稻荷神社後面爬山的部分整個山道上滿滿都是人。

台灣人超愛去日本！日5月外國客創新高，其中台灣客排前3多。示意圖。（歐新檔案照）

面對這種景象，日本官方觀光廳還是希望能夠吸引更多旅客訪日，例如未來目標上調至6000萬，但是對於民間的業者而言，他們反倒是希望能夠吸引高資產的國外觀光客來日本，重視質大於量。

所以如果在這種情況之下，想要在不增加重要觀光地區如京都居民的負擔原則下，持續吸引更多的觀光客來日本旅遊，勢必需要把一些比較不是那麼熱門的旅遊景點給推銷出去，讓更多的外國觀光客知道日本有其他隱藏的好玩地方。

台灣人超愛去日本旅遊

台灣人2024年去日本旅遊超過600萬人次，在全球國家排名中居於第三位。 根據日本觀光的統計資料，每一個國家遊客們想要去日本的地區都不太一樣。

台灣人赴日不管都市或是鄉下都很愛

除了大城市如東京、大阪之外，根據宮城縣去年的統計，到仙台旅遊的台灣人居然高達49 %，將近佔了一半，這真是非常可怕的數字，同時根據飛驒高山入境的統計，當地附近最有名的就是黑部立山，台灣人也是高居第一名。

台日友好。高市客家兒童到日本岐阜縣美濃市役所交流演唱，會場懸掛台日國旗，顯示兩國堅定友誼。（圖由客委會提供）

比較有趣的是，台灣人好像對國際戰略的紀念地比較不感興趣。根據2024年的廣島統計資料，台灣人去廣島旅遊的居然只有5%，這相較於其他日本地區真的是非常訝異的數字。 第一名愛參觀廣島的外國觀光客是美國，或許美國對這個他們投下原子彈的地區感到非常高的興趣。

最後、除了廣島之外，筆者也想推薦另外一個也是對外國觀光客旅遊比較冷門，但風景也是一樣美的山口縣。山口縣是已故前日本首相安倍晉三的故鄉，不但風景優美，縣內也有明治維新重要的啟蒙地萩市，可以說風景與文化探索兼俱。

安倍夫人上週專程來台宣揚，這一個促進台日交流的機會。圖為台灣友人致贈「台灣無事，日本無事」字畫給安倍昭惠。（資料照）

今年one day school特別移師到山口縣舉辦，主辦單位也邀請到了安倍昭惠夫人擔任名譽團長，上禮拜安倍夫人就是專程來台宣揚這個她先生的故鄉以及這一個促進台日交流的機會，希望各位朋友如果家裡有適齡的小孩，能夠好好把握這個台日交流的機會。

（報名與活動相關資訊如下）

① 日期：2025 年 8 月 2 日（星期六）

② 地點：長門市文化會館（日本山口縣）

③ 參加對象：來自國內外的小學一年級至國中三年級學生

一般參加者報名

志工人員報名

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（作者為科技專欄作家）

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