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名家分享～聚珍臺灣》每年這一天回顧 #臺灣開港紀念日

雖然課本會說這是「不平等條約」，但對臺灣來說《天津條約》的簽訂，使得外國人士從此得以進入清國治下長期與國際隔絕的臺灣。
名家分享

名家分享

2025/06/26 19:00

◎ 聚珍臺灣

1858年6月，清國與列強簽訂《天津條約》，其中臺灣三港口（臺灣（安平）、淡水、打狗（高雄）因此對列強開放並允許遊歷、傳教。

雖然課本會說這是「不平等條約」，但對臺灣來說《天津條約》的簽訂，使得外國人士從此得以進入清國治下長期與國際隔絕的臺灣。傳教士、探險家一一來臺，留下各式各樣的紀錄與故事，稍彌補了臺灣在清國長期消極治理下幾乎沒留下太多記錄的缺口。

圖為John Thomson 1871年於臺灣南部木柵（Baksa）地區（內門一帶）西拉雅族聚落拍攝的老照片（原圖黑白+手繪上色）。（取自貼文）圖為John Thomson 1871年於臺灣南部木柵（Baksa）地區（內門一帶）西拉雅族聚落拍攝的老照片（原圖黑白+手繪上色）。（取自貼文）

圖為John Thomson 1871年於臺灣南部木柵（Baksa）地區（內門一帶）西拉雅族聚落拍攝的老照片（原圖黑白+手繪上色），也收錄在《彩繪福爾摩沙探險島》

這張可能是臺灣史上第一張團體擺pose的照片，動作神態超有形，也被網友戲稱為「福爾摩沙第一天團 Baksa！」

★更多開港後來到臺灣的攝影家們留下的珍貴臺灣影像，都在這邊！

彩繪福爾摩沙探險島：19世紀臺灣的歷史色彩

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本文經授權轉載自聚珍臺灣臉書

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