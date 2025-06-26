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曹興誠八不居士》打掉雜質，有什麼問題？

「統一」這個思想雜質，嚴重分裂了台灣人的國家認同，極度降低了我們的國家安全。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/06/26 08:10

◎曹興誠

煉鋼的時候，需要打掉的雜質，包括炭、矽、磷、硫、錳等等。這些雜質存在，會影響鋼的品質。

台灣民主邁進的過程中，一直存在許多雜質。這裡的雜質，不是講人，而是思想。如果講人，我們會用「人渣」，不會用「雜質」。

這些思想雜質，最嚴重的，就是「統一」。

前總統馬英九2024年接受外媒專訪，強調國民黨贊成和平統一。（資料照，馬英九辦公室提供）前總統馬英九2024年接受外媒專訪，強調國民黨贊成和平統一。（資料照，馬英九辦公室提供）

統一，就好像我們的隔壁鄰居，天天在敲打中間的隔牆，說要打個洞，然後跑來跟我們一起居住，還要分我們的財產，掌管我們的家務。

這樣的行爲，當然嚴重侵犯我們的生命、財產和自由，也就是侵犯我們不可剝奪的基本人權。

中共天天威脅要以武力侵略台灣，而國民黨很多人不但不予以嚴厲譴責，反而附和中共，說這是什麼民族大業。

中共解放軍不時進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍不時進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

侵犯自己民族的基本人權，卻說這是民族大業；這就好像天天餵家人吃毒藥，卻說有益家人健康。

「統一」這個思想雜質，嚴重分裂了台灣人的國家認同，極度降低了我們的國家安全。

這個思想雜質不去除掉，我們的民主自由遲早會失去。

去掉雜質，何錯之有？

（作者為聯電創辦人）


本文經授權轉載自曹興誠臉書

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