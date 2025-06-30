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自由開講》從借屍還魂的民眾黨到玩Cosplay的黨外大聯盟——別再消費歷史

2025/06/30 11:30

◎ 曾建儒

在台灣，總有些政治人物最會的不是解決問題，而是翻歷史的舊帳來自我感動，明明沒流過一滴血，卻要披上民主烈士的袍子，高舉自由正義的大旗，營造出「我們在對抗威權」的戲碼。這不，繼2019年柯文哲打著「民眾黨」的名號登場後，如今又上演了一齣「黨外在野大聯盟」的Cosplay大戲，讓人不禁想問：你們到底是在搞政治，還是在選秀節目上搶鏡頭？

前國民黨立委鄭麗文等人發起反對大罷免的「黨外在野大聯盟」，日前成立亮相。（資料照）前國民黨立委鄭麗文等人發起反對大罷免的「黨外在野大聯盟」，日前成立亮相。（資料照）

先說那句「黨外」兩個字，是歷經38年戒嚴歲月中，無數台灣前輩冒著被抓、被關甚至生命危險，才爭來的血淚印記。雷震不過發表一篇主張組黨的文章，就被以叛亂罪名判刑入獄，那是真刀實槍的對抗。而今，有些人坐在冷氣房裡，辦個記者會就敢說自己是「黨外」，還要打民主的牌，這樣的操作，只怕是把歷史當作行銷工具來用。

第一招：借屍還魂，歷史借殼上市

2019年柯文哲創立的「民眾黨」，就曾引起爭議。原本1927年的台灣民眾黨，是在日本殖民時期硬生生被取締的政黨。如今借來當品牌用，卻享盡補助與媒體資源，轉身又說台灣民主陷入危機。這不是危機，是「自由太多，才會玩到走鐘」。

雷震不過發表一篇主張組黨的文章，就被以叛亂罪名判刑入獄，那是真刀實槍的對抗。（取自維基百科）雷震不過發表一篇主張組黨的文章，就被以叛亂罪名判刑入獄，那是真刀實槍的對抗。（取自維基百科）

而現在這群成立「黨外在野大聯盟」的人，也如法炮製。用一個象徵戒嚴時期壓迫與抗爭的詞，來包裝自己的政治聯盟。不但偷渡歷史意涵，還想沾染昔日民主鬥士的悲情光環。問題是，今天批評總統和政府比外送點餐還方便，這樣也能叫「黨外」？連用詞都不查字典，請問臉皮能再厚一點嗎？

第二招：混淆視聽，定義全靠想像

所謂「黨外」，請問是哪個「黨」的「外」？若是民進黨外，那就說清楚是要監督執政，不必扯什麼自由與和平的大義；若是國民黨外，那怎麼看起來背後滿滿的都是藍營熟面孔在穿針引線？說是第三勢力，但處處是老面孔，這樣的「在野」，恐怕應該叫「回鍋」。

根據內政部統計，截至2025年，全台已有近百個全國性政黨，組黨比開早餐店還快。大家都能自由成立政黨，還在拿「被壓迫」的劇本來演，是嫌台灣民主不夠熱鬧嗎？如今的反罷免聲浪，也被他們包裝成一場對抗威權的正義之戰，但講白了，罷免就是選民給你分數的過程，既然考不過，就不要怪考卷難。

1927年的台灣民眾黨，是在日本殖民時期硬生生被取締的政黨。柯文哲借來當品牌用，卻享盡補助與媒體資源。圖為民眾抗議柯消費蔣渭水。（資料照）1927年的台灣民眾黨，是在日本殖民時期硬生生被取締的政黨。柯文哲借來當品牌用，卻享盡補助與媒體資源。圖為民眾抗議柯消費蔣渭水。（資料照）

第三招：錯置時空，把制度當敵人

真正的黨外時代，是連開會講話都要偷偷來的年代；如今社群媒體、直播、YouTube開天窗般地對政府轟炸，還說自己像過去被壓迫的「黨外」，真是時空錯亂的極致。反罷免也好、要競選也罷，都可以，但請不要裝可憐、自比受害者。這不是轉型正義，是歷史幻想症。

第四招：蹭名詞、撈同情、避檢驗

這些人最愛用「多元、改革、正義」這類高大上的詞來包裝，但實際操作常常是雙標自肥、避重就輕。一方面享受體制提供的資源與舞台，一方面又說自己是體制受害者，實在說不過去。政治人物之間的分分合合我們早已見怪不怪，但如果連歷史都可以這樣拿來用，那麼下次是不是乾脆有人自稱「新台灣義勇軍」好了？

結語：歷史不是拿來消費的

台灣的民主不是天上掉下來的，是靠一代代人流血流汗換來的。今天的自由來之不易，沒有人可以隨便拿「黨外」當帽子戴，更沒資格以此為護身符逃避社會檢驗。你要組聯盟可以、要選舉也行，但至少請尊重歷史、尊重前人。別再把自己扮成烈士，只因為你懶得走正道。

歷史不是置裝間，不是讓人換上戲服就能登台演出。真正的「黨外」，不需要標籤來證明；而真正的民主，也不是靠幾句口號就能贏得信任。

（作者為國會助理）


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