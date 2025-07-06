晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》學中文當電詐兵 中共外宣的諷刺最佳代言人

2025/07/06 09:30

◎ 張怡穎

你知道世界上有一種「教育」，表面上是弘揚文化，實際上是在培養高級詐騙犯？這不是什麼好萊塢諜報片的情節，而是當今真實版的「孔子學院奇幻旅程」。

讓我們歡迎來自中共主導、在寮國遍地開花的孔子學院！這些學院號稱要「促進中外文化交流」，結果輸出的不是什麼中華文化之光，而是一票講著流利普通話的電信詐騙人才，直奔金三角上班打卡，開啟騙子人生新篇章。

寮國的孔子學院成為詐騙產業鏈的前哨站，學生高分進去，畢業直送金三角詐騙園區。簡直比科大直升台積電還高效。連當地老師都知道這條「職涯規劃」，也不知道他們是在教中文，還是在教詐術。

中國壓榨寮國，不僅以文化之名拐去當電詐兵，連中國人蓋鐵路，當地工人薪資少得可憐。圖為中寮鐵路導致寮國債台高築。（圖取自微博）中國壓榨寮國，不僅以文化之名拐去當電詐兵，連中國人蓋鐵路，當地工人薪資少得可憐。圖為中寮鐵路導致寮國債台高築。（圖取自微博）

有個中國留學生劉敖講得一針見血：「學中文的結果，是拿來騙中國人。」這真是中國特色社會主義的經典案例——自產自銷的國際電詐供應鏈。別國培養工程師，中共輸出的是話術高手與劇本天才，還配音「普通話標準」。

而這背後的經濟邏輯，也夠荒謬。中國企業在寮國賺得盆滿缽滿，當地人薪水卻低得可憐。寮國青年找不到像樣的工作，反而覺得電詐「有前景」。畢竟，中國人傻錢多，尤其那些愛投資、買保險、信心靈導師的客群，簡直是詐騙天堂。

劉敖還看過中共對寮國的所謂「援助建設」，結果呢？建來建去全是中國人在爽。日本人修路，還會替遷村農民蓋漂亮房子；中國人蓋鐵路，連工人宿舍都沒冷氣，叫人睡地板——這不是建設，是搞殖民。

說到殖民，中共對寮國的滲透簡直到了無孔不入的地步。整個寮國像極了「中共的後花園」，從商會、企業，到火鍋店老闆都可能是國保線人。一個火鍋店老闆居然自稱能搞到槍？這是火鍋連鎖還是武裝支部？聽完不禁懷疑，萬象市是寮國首都，還是中國某特區？

全球已經有超過100間孔子學院關門大吉。圖為習近平2010年為澳洲墨爾本皇家理工大學的孔子學院揭幕。（法新社檔案照）全球已經有超過100間孔子學院關門大吉。圖為習近平2010年為澳洲墨爾本皇家理工大學的孔子學院揭幕。（法新社檔案照）

據說中國國企在當地一條龍管理，從「建設」到「監控」全包了。而被中共「收編」的當地華人，就像當年清朝的翻譯官，嘴上說文化輸出，手裡卻交出監控名單，這波操作根本內鬼直銷。

這一切還得追根究柢到「孔子學院」這個看似冠冕堂皇、實則狼子野心的組織。全球已經有超過100間孔子學院關門大吉，尤其歐美國家早就看破它的洗腦本質，紛紛喊停。中共卻繼續在像寮國這樣的弱國種植外宣種子，收成的卻是人力版的木馬病毒。

結語一句話：當你看到「文化外交」四個字，請記得它的另一面可能就是「詐騙輸出」。中共表面辦學、實際詐才，把語言教育變成電詐訓練營，把發展援助當作殖民捷徑。世界若再睜一隻眼閉一隻眼，未來恐怕不只是寮國，整片東南亞都會變成中共的電詐培訓中心。

（作者為自營商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書