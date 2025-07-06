自由開講》學中文當電詐兵 中共外宣的諷刺最佳代言人

◎ 張怡穎

你知道世界上有一種「教育」，表面上是弘揚文化，實際上是在培養高級詐騙犯？這不是什麼好萊塢諜報片的情節，而是當今真實版的「孔子學院奇幻旅程」。

讓我們歡迎來自中共主導、在寮國遍地開花的孔子學院！這些學院號稱要「促進中外文化交流」，結果輸出的不是什麼中華文化之光，而是一票講著流利普通話的電信詐騙人才，直奔金三角上班打卡，開啟騙子人生新篇章。

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寮國的孔子學院成為詐騙產業鏈的前哨站，學生高分進去，畢業直送金三角詐騙園區。簡直比科大直升台積電還高效。連當地老師都知道這條「職涯規劃」，也不知道他們是在教中文，還是在教詐術。

中國壓榨寮國，不僅以文化之名拐去當電詐兵，連中國人蓋鐵路，當地工人薪資少得可憐。圖為中寮鐵路導致寮國債台高築。（圖取自微博）

有個中國留學生劉敖講得一針見血：「學中文的結果，是拿來騙中國人。」這真是中國特色社會主義的經典案例——自產自銷的國際電詐供應鏈。別國培養工程師，中共輸出的是話術高手與劇本天才，還配音「普通話標準」。

而這背後的經濟邏輯，也夠荒謬。中國企業在寮國賺得盆滿缽滿，當地人薪水卻低得可憐。寮國青年找不到像樣的工作，反而覺得電詐「有前景」。畢竟，中國人傻錢多，尤其那些愛投資、買保險、信心靈導師的客群，簡直是詐騙天堂。

劉敖還看過中共對寮國的所謂「援助建設」，結果呢？建來建去全是中國人在爽。日本人修路，還會替遷村農民蓋漂亮房子；中國人蓋鐵路，連工人宿舍都沒冷氣，叫人睡地板——這不是建設，是搞殖民。

說到殖民，中共對寮國的滲透簡直到了無孔不入的地步。整個寮國像極了「中共的後花園」，從商會、企業，到火鍋店老闆都可能是國保線人。一個火鍋店老闆居然自稱能搞到槍？這是火鍋連鎖還是武裝支部？聽完不禁懷疑，萬象市是寮國首都，還是中國某特區？

全球已經有超過100間孔子學院關門大吉。圖為習近平2010年為澳洲墨爾本皇家理工大學的孔子學院揭幕。（法新社檔案照）

據說中國國企在當地一條龍管理，從「建設」到「監控」全包了。而被中共「收編」的當地華人，就像當年清朝的翻譯官，嘴上說文化輸出，手裡卻交出監控名單，這波操作根本內鬼直銷。

這一切還得追根究柢到「孔子學院」這個看似冠冕堂皇、實則狼子野心的組織。全球已經有超過100間孔子學院關門大吉，尤其歐美國家早就看破它的洗腦本質，紛紛喊停。中共卻繼續在像寮國這樣的弱國種植外宣種子，收成的卻是人力版的木馬病毒。

結語一句話：當你看到「文化外交」四個字，請記得它的另一面可能就是「詐騙輸出」。中共表面辦學、實際詐才，把語言教育變成電詐訓練營，把發展援助當作殖民捷徑。世界若再睜一隻眼閉一隻眼，未來恐怕不只是寮國，整片東南亞都會變成中共的電詐培訓中心。

（作者為自營商）

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