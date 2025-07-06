自由開講》產業穩、供電穩、未來穩：台灣不靠舊核電，也能走出能源創新之路

◎ 宗正直言集

在全球淨零排放與能源韌性壓力日益升高的時代，能源政策的制定更需回歸科學理性與國際趨勢的融合。特別是針對「是否重啟核電」的議題，應摒棄情緒與意識形態的對立，改以「科學為本」與「安全可驗證性」作為探討基礎，這才是面對未來的務實解方。

全球核能發展已進入新階段，重點不再是老舊大型機組的延役或重啟。圖為核三廠。（資料照）

事實上，近年來包含《The Economist》、彭博（Bloomberg）、路透社等國際媒體皆報導，全球核能發展已進入新階段，重點不再是老舊大型機組的延役或重啟，而是聚焦於小型模組化核能（SMR）與核融合技術。例如比爾蓋茲支持的 TerraPower、今年股價大漲的小型模組核能技術公司 NuScale、與今年2/19法國 CEA 宣布的核融合新進展，都顯示：科技不斷創新，若在法令許可與安全可控的條件下，先進核能將可能成為未來能源轉型的一環。

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然而，新科技的應用不代表舊思維的回頭。台灣社會必須看清事實——核三除役後，郭智輝部長領導下的經濟部已穩健超前部署替代電力來源。2024 年新增的大潭、興達與台中新燃氣機組總計 481 萬瓩，遠高於核三廠 95 萬瓩除役容量。實務上，台灣整體供電已在賴總統新政府團隊上任後更趨穩定，企業用電與民生需求均未受影響。

面對部分政治人物渲染「廢核必定導致電價飆漲、產業出走」的說法，數據顯示完全相反：

目前工業電價僅 4.27 元/度，民生電價為 2.77 元/度，遠低於日本、南韓與新加坡等鄰近競爭國家。而 NVIDIA 宣布將其亞洲總部設於台灣、AMD 擴大台灣佈局、台積電持續在台投資，這些具指標意義的企業行動，是對台灣能源穩定性與政策可信度的最佳背書。

此外，面對全球 RE100 綠能採購與 CBAM 等國際碳稅機制的挑戰，台灣也積極推動太陽能、離岸風電、地熱、水力、氫能等多元綠電技術。非核家園政策並非對所有核能技術「一刀切」，而是明確訂立「核安優先、核廢可控、社會共識」三大原則，這正是成熟社會與科技治理的應有態度。

真正值得追求的台灣能源轉型，不是賭徒式的「押寶核電重啟」，而是掌握科技、結合產業需求與國際法規，強化本土能源彈性、深化與盟國的綠電合作網絡，從而實現供電穩定、碳排減少與產業升級的三贏局面。

台灣不需要被恐懼與過時思維綁架，我們需要的是願意相信科技、尊重科學、並勇於前進的執政決心。唯有如此，台灣才能走出一條屬於自己、立足世界的能源創新之路。

（作者為科技公司執行長、國立臺北大學企管系系友會秘書長）



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