沈榮欽國際視野》使用 ChatGPT 真的會讓人變笨嗎？

這項結果顯示使用 ChatGPT 讓受測者削弱主動認知參與、記憶形成、語言整合運用能力，並削弱作品歸屬感。

◎ 沈榮欽

MIT 媒體實驗室 （MIT’s Media Lab） 的最新研究顯示，使用如 ChatGPT 等大型語言模型（LLMs）輔助撰寫文章，不僅會顯著降低大腦的神經活動，更可能對使用者的批判性思維、記憶整合與學習能力造成長期損害。 研究人員將此種效應稱之為「認知債務」（cognitive debt），認為受測者雖然使用 AI 在短期內增加效率，但是卻導致長期學習能力的降低。

MIT 媒體實驗室研究顯示，使用如 ChatGPT 等大型語言模型輔助撰寫文章，可能對使用者的批判性思維、記憶整合與學習能力造成長期損害。（取自貼文）

研究人員是以波士頓五所大學的 54 名學生作為受測者（平均年齡22.9歲），將之分成三組：

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◆ LLM組：僅能使用 OpenAI 的 GPT-4o 作為資訊來源

◆ 搜尋引擎組：可使用 Google 搜尋任何網站，但禁止使用LLM

◆ 純腦力組：禁止使用任何外部工具或網站

他們發現在在記憶和引用能力測試中，LLM 組有 83.3% 的參與者無法提供正確的引用，而搜尋引擎組和純腦力組僅有 11.1% 的參與者遇到同樣困難。

麻省理工學院媒體實驗室的一項新研究證實了令人擔心的結果，使用 ChatGPT可能削弱人的批判性思考力；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究人員發現，純腦力組的腦電圖在與創造力、記憶負荷及語義處理相關的 α、θ 和 δ 波段上，均顯示出最強的神經連接性，在寫作過程中表現出更高的參與度、好奇心，並對自己的作品有著更高的滿意度與認同感 ；搜尋引擎組的大腦活動與滿意度也同樣維持在高水平。

只有 LLM 組的大腦活動顯示出較低的執行控制與注意力，所產出的文章被英文教師評為「缺乏靈魂」，內容與觀點高度雷同。 此外，當研究人員要求受試者在不使用工具的情況下重寫先前的文章時，LLM 組成員對自己寫過的內容記憶甚少。

這項結果顯示使用 ChatGPT 讓受測者削弱主動認知參與、記憶形成、語言整合運用能力，並削弱作品歸屬感。

簡單來說，就是讓使用者變笨（dumbing down），並降低學習及批判性思考能力

不過澳洲學者 Vitomir Kovanovic 和 Rebecca Marrone 檢視 MIT 的研究報告後，卻認為 MIT 研究人員的結論下得過快了。

因為在前三次測試中，純大腦組神經連結的變化很可能是由於他們對研究任務更加熟悉，這種現象被稱為「熟悉效應」。隨著實驗參與者重複這項任務，他們會變得更加熟悉和高效，他們的認知策略也會隨之調整。

而 LLM 組在前三次測試中，並沒有機會真正「動腦」，只有在最後一次測試時，他們才首次對測試的任務「動腦」。在不熟悉的情形下，他們的測試結果自然較差。但是這較差的結果卻未必是認知債務造成的，也可能僅僅是出自他們對測試的任務不熟悉而已。

LLM 組雖然因為使用 ChatGPT 而喪失前三次學習機會，但是卻無法證明他們因認知債務而變笨或喪失批判思考能力。（路透）

換句話說，LLM 組雖然因為使用 ChatGPT 而喪失前三次學習機會，但是卻無法證明他們因認知債務而變笨或喪失批判思考能力。還需要用不同的研究設計，進行更多的測試，才能證明 MIT 實驗室的結論是否正確，現在恐怕還言之過早。



（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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