自由開講》印太戰略與台灣安全：美國國防政策解析與建議

◎ 鄭書堯

在2025年5月31日，第22屆IISS香格里拉對話中，美國國防部長Pete Hegseth闡述了特朗普政府在印太地區的戰略，聚焦以實力求和平及應對中國威脅。他強調美國將印太視為首要戰場，通過軍事威懾與盟友合作維護穩定。中國在南中國海及第一島鏈的行動、對台灣的軍事壓力，以及其軍事現代化（包括核武與兩棲作戰能力），是此策略的核心原因，數據顯示其軍費十年增長近70%，2023年達2960億美元。

美國國防部長赫格塞斯出席新加坡「香格里拉對話」。（路透檔案照）

美國因此沿第一、第二島鏈部署力量，如在菲律賓巴丹群島設置Nemesis反艦導彈，並與澳洲、印度合作生產軍備與研發技術，強化區域拒止能力。Hegseth明確指出，中國計劃2027年前具備入侵台灣能力，解放軍正積極備戰，若台海現狀被改變，將帶來毀滅性後果，美國將堅決阻止。

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對台灣而言，美國的部署雖強化周邊防禦，如呂宋海峽的戰略屏障，但中國軍事挑釁加劇，2022年以來軍機入侵台灣防空識別區超1800次，2024年達900次，安全風險升高。美國「不挑釁、不魯莽」的立場也可能讓台灣陷入被動。

台灣應積極參與美國主導的軍事合作，如情報共享與聯合演習，同時利用半導體產業（全球市場佔比60%）深化科技聯盟。防範上，應聚焦2027年前的威脅，加強海空防禦，採購反艦與防空系統，國防預算提升至GDP 3%以上（現為2.6%），並強化網絡安全與反假訊息機制。

我國向美國採購3套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）強化空防。圖為挪威部署至波蘭東南部機場的同型號系統。（取自北約盟軍空中司令部官方臉書）

另應加速軍事現代化，參與第一島鏈拒止策略；鞏固經濟與科技優勢，成為美印計畫關鍵節點；參考愛沙尼亞數位防禦模式，提升社會韌性；並在美國支持下拓展國際空間，增強東南亞關係。美國的戰略為台灣提供保護，但也伴隨地緣風險，台灣需以全面韌性化挑戰為機遇，在區域聯防中找到定位。

如果美國在第一島鏈的「拒止戰略」部署失敗，台灣仍有幾項防禦選項可供選擇，以確保自身安全與區域穩定。首先，台灣可加速軍事現代化，優先採購反艦導彈、防空系統及無人機等裝備，提升海空防禦能力，特別是針對中國的兩棲作戰和高超音速武器威脅，並將國防預算提升至GDP的3%以上（目前約2.6%）。其次，台灣應尋求與其他印太盟友，如日本、澳洲及菲律賓，建立更緊密的軍事合作，包括聯合軍演和情報共享，以彌補美國部署不足的缺口。

此外，台灣可利用其半導體產業在全球供應鏈中的關鍵地位（佔比約60%），深化與美國及盟友在科技與經濟領域的合作，成為不可替代的戰略夥伴，間接提升安全保障。在非軍事層面，台灣應加強網絡安全和反假訊息機制，防範中國可能的混合戰術滲透，參考愛沙尼亞的「數位國防」模式，建立全民參與的資訊安全網。台灣可通過經濟援助或技術交流，積極參與東南亞多邊機制，拓展國際空間，增強戰略縱深。這些綜合措施將有助於台灣在不利情勢下維持防禦韌性。

（作者為國立中山大學博士生、海洋實務工作人）



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