古生物研究》從臺北帝大的研究進一步發現臺灣曾有劍齒虎

似劍齒虎的化石紀錄在全球極為有限，而先前成功針對似劍齒虎的古DNA分析認為，似劍齒虎應該有極為廣泛的分佈，臺灣的這個發現不只填補似劍齒虎在歐亞大陸最東邊的紀錄，也能進一步的瞭解臺灣曾經有極為豐富的物種多樣性。

◎ 蔡政修

臺灣大學生命科學系副教授蔡政修與美國加州柏克萊大學的跨國古生物合作研究，首次證實臺灣曾經有劍齒虎，此篇研究成果已刊登在英國古生物學會所發行的Papers in Palaeontology研究期刊中。

1942年時，當時是臺北帝國大學地質系教授的早坂一郎發表一篇古生物研究文章中，包含一件「貓」的化石標本。在物種分類上，早坂教授鑑定其化石屬於 Felis sp.，但當時對於老虎類的大貓或是家中飼養小貓的學名尚未很清楚，而這件從臺南地區所發現的標本從大小來判斷，早坂教授應該是認為該化石隸屬於老虎類的大貓化石。

請繼續往下閱讀...

A- 台灣首次發現於證實的劍齒虎標本。B- 臺灣劍齒虎下顎的復原。C- 美國阿拉斯加所發現的劍齒虎完整下顎。（取自該文）

本研究藉由詳細的形態分析、親緣建構、野外調查等，和世界各地劍齒虎的完整化石標本進行比對。如附圖中最上方為臺灣臺南所發現的化石，中間為其復原的完整形態，最下方為美國阿拉斯加所發現的劍齒虎標本。重新確認80年前被早坂教授於臺南所發現、但分類鑑定有誤的化石標本，應該是隸屬於劍齒虎類群中眾多物種的似劍齒虎（Homotherium）。

似劍齒虎的化石紀錄在全球極為有限，而先前成功針對似劍齒虎的古DNA分析認為，似劍齒虎應該有極為廣泛的分佈，臺灣的這個發現不只填補似劍齒虎在歐亞大陸最東邊的紀錄，也能進一步的瞭解臺灣曾經有極為豐富的物種多樣性。而後續的研究將解開其滅絕事件的前因後果，其結果0將帶給大家面對目前第六次大滅絕有更為具體的政策和全面的思維。

更新世時期劍齒虎獵捕猛瑪象的復原想像圖。（取自該文）

臺灣在更新世時期曾經有劍齒虎這一個類群的存在，不只完全改寫對於臺灣「古」生物多樣性組成的理解 – 如由 Mauricio Antón 所繪製的劍齒虎獵食猛瑪象的復原圖；也讓大家更能進入臺灣版的冰河歷險記，從臺北帝國大學的地質系到今日的生命科學系，研究成果跨越80年，相信將成為臺灣大學跨世代研究與科學傳承的最佳例子之一。

本研究成果已於2022年10月28日發表於Papers in Palaeontology：

（作者為台灣大學生命科學系副教授）

文章轉載自台大焦點新聞111年11月30日





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法