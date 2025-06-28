自由開講》心理健康需要你我的重視

◎ 楊啟正



近期（0616）衛福部公佈2024年國人十大死因，除了癌症連續超過40年居首位之外，另一個重要項目即是「蓄意自我傷害（自殺）」在消失了14年之後，重回十大死因的範圍之中。這樣的資料還提供幾個重要的細節值得留意。首先，自殺死亡人數從過去四年以來呈現陡坡式上升，當然也可能與COVID疫情的影響有關；其次，若跟前年相比，十大死因中幾乎每一項的死亡率皆在下降，唯有自殺這項明顯上升，這些皆顯示此議題絕對需要國人密切關注。

自我傷害或自殺的原因很複雜，很難用「單一做法」就得到解決良方。示意圖。（圖取自shutterstock）

事實上，政府並非沒有重視此事，包括過去兩年來的15-45歲青壯年心理健康支持、心理健康急救的引入，以及未來6年50多億元的經費挹注於心理健康相關政策等，皆試圖面對國人所遇到的心理健康挑戰。然而造成自我傷害或自殺的原因常甚為複雜，以致很難用「單一做法」就得到解決良方；有鑑於此，筆者基於過去在心理健康相關領域的學術與臨床工作經驗，提供政府面對心理健康議題時亦可再考量的幾個選項。

請繼續往下閱讀...

1.穩定的資源。如同前面所述，政府雖然已提供資源於心理健康上；然而，這些經費並非常態，比較偏向是「目標導向」或「試辦性質」，藉以補足原本在心理健康資源上的侷限。但反倒是穩定的心理健康資源，例如：心理健康與精神醫療相關的健保給付項目是否需要重新審視，或政府在每年度衛福預算中心理健康相關內容的比例能否提升等，皆需要更有智慧的協調與分配，讓心理健康的資源得以持續。

為防治自殺，衛福部設有「自殺防治諮詢委員會」並基於《精神衛生法》邀請行政院其他各部會共同參與討論。（資料照）

2.跨部會的領導。衛福部雖已設有「自殺防治諮詢委員會」並基於《精神衛生法》邀請行政院內其他各部會共同參與討論；然而可惜之處在於，常有討論的項目需要做跨部會的規劃與整合，倘若只在單一部會中來列管辦理，很容易有事倍功半之憾，例如學生輔導相關事宜，絕對會同時與衛福部、教育部，甚至是國防部皆有關係，但不同部會的工作模式與內容有所差異，就會造成些許困難。有鑑於此，行政單位中如果可以有層級更高之官員主責心理健康相關政策，在需要時整合與協調各部會，落實《精神衛生法》中在各個場域的心理健康政策規劃。

上述考量也並非必然之解方，但如同自殺防治領域常提到的「乳酪理論」，只要每個人都覺察到心理健康的重要性且也願意盡自己的一份努力塑造一個安全的心理環境，或許即可逐漸減少蓄意自我傷害帶來的負面影響。

（作者為國立政治大學心理學系教授）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法