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李忠憲的思考》從東德SED到今日國民黨：當政黨不再需要羞恥感

國民黨今天搞的罷免案，不也是這種「民主儀式化」的翻版？從一開始就沒打算誠實連署，只想靠假名單灌水、抄黨部資料、湊空箱子，在媒體前營造一種「聲勢浩大」的假象。這哪裡是基層運動？分明就是操作假民主、製造假民意。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/07/05 21:00

◎ 李忠憲

以我一個在柏林唸書的人，看到國民黨現在這個樣子，覺得很像以前東德的 SED。

東德SED堅稱自己是人民的政黨，但選民「投票」只是為了表忠。圖為德國統一社會黨標誌。（取自維基百科）東德SED堅稱自己是人民的政黨，但選民「投票」只是為了表忠。圖為德國統一社會黨標誌。（取自維基百科）

這次國民黨主導的罷免案，在31區全面崩盤，甚至連連署門檻都達不到，卻還能在鏡頭前若無其事地編故事、造假、搬空箱子演哭哭，荒謬到簡直侮辱人民的智商，現在還能大聲說自己是國民黨的支持者，不是不了解國民黨的現實狀況，就是以前被洗腦洗得太厲害，現在所謂綠營側翼的三本柱到底是從何而來？他們沒有改變，還是依舊討厭民進黨，只是國民黨墮落的太離譜了。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，涉指示以抄寫黨員名單偽造提議人名冊，讓區黨部淪為「犯罪工廠」。（資料照）國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，涉指示以抄寫黨員名單偽造提議人名冊，讓區黨部淪為「犯罪工廠」。（資料照）

國民黨這些行為，最讓人難過的不是他們的拙劣表演，而是他們的集體無感與毫無羞恥：從死人連署、抄名單，到空箱造勢，再到「其實已達標但不送件」的鬼話，一整個黨竟沒有人站出來說句：「這樣做不對。」

全黨良知跟智商集體死亡！

這種荒謬讓我想起歷史上另一個曾經龐大卻最終崩潰的政黨，東德的社會主義統一黨（SED）。這兩個政黨，一個曾代表威權政體的垂死掙扎，一個自稱民主政黨卻不斷踐踏民主，兩者竟在墮落的道路上，驚人相似。

東德SED堅稱自己是人民的政黨，辦選舉、投票率高達98%，但那不是真正的民主，只是一場精心設計的操控秀。候選人固定、選票單一，選民「投票」只是為了表忠。

國民黨搞的罷免案，不也是這種「民主儀式化」的翻版？只想靠假名單灌水、抄黨部資料、湊空箱子。圖為罷免立委吳思瑤團體送件的箱子被質疑造假。（資料照）國民黨搞的罷免案，不也是這種「民主儀式化」的翻版？只想靠假名單灌水、抄黨部資料、湊空箱子。圖為罷免立委吳思瑤團體送件的箱子被質疑造假。（資料照）

而國民黨今天搞的罷免案，不也是這種「民主儀式化」的翻版？從一開始就沒打算誠實連署，只想靠假名單灌水、抄黨部資料、湊空箱子，在媒體前營造一種「聲勢浩大」的假象。這哪裡是基層運動？分明就是操作假民主、製造假民意。

SED內部高度集權，沒有人能挑戰高層決策。即使看見政策錯誤，黨員也只能選擇沉默。反對聲音不是被傾聽，而是被清除。

今天的國民黨，面對集體連署造假，黨內卻沒有人出來認錯。高層冷處理、地方裝死、青年軍繼續演戲，整個組織彷彿早就放棄道德判斷，只剩權力服從。這種文化，不會讓政黨壯大，只會讓它越來越像一台無自我校正能力的殭屍機器。

SED曾透過「自由德國青年」全面滲透年輕世代，讓青年成為政權的傳聲筒與監控者，而不是獨立思考者。

東德SED堅稱自己是人民的政黨，但選民「投票」只是為了表忠。圖為德國統一社會黨標誌。（取自維基百科）東德SED堅稱自己是人民的政黨，但選民「投票」只是為了表忠。圖為德國統一社會黨標誌。（取自維基百科）

國民黨今天的青年軍，從穿納粹軍服、搬空箱子哭戲，到拋出荒謬論述，讓人懷疑這些人到底是受過什麼樣的政治訓練？在民主社會長大的年輕人，卻展現出與極權政體如出一轍的冷漠與狡猾，這難道不是國民黨的最大失敗？
SED即使在柏林牆倒塌前夕，仍堅持「東德制度優越」，對社會崩壞視而不見。直到群眾湧上街頭，體制才土崩瓦解。它不是被打敗的，而是被自己內部的謊言腐蝕而死的。

國民黨今天明知假連署、假造勢、假理由都會被揭穿，卻依然照本宣科，最後連連署門檻都達不到，還能說出「達標但不送件」這種可笑至極的說詞，這不是天真，而是厚顏無恥。

一個政黨如果連「認錯」的能力都沒有，那麼它已經不是民主的參與者，而是歷史的幽靈。

國民黨從前是抗日救國反共的國家機器，今日卻與東德SED一樣，只剩下對權力的執念與對真相的敵意。
民主不能只靠制度維持，還需要誠信、羞恥與自我反省的力量。而國民黨，早已失去這一切。

如果說東德的SED是一個用謊言堆出來的牆，那麼國民黨今日所做所為，就是自己在台灣民主的基石上，一磚一瓦地堆起一座自毀的墓碑。


（作者為資安學者）
本文經授權轉載自李忠憲臉書

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