自由開講》從郭京的天兵天將，到國民黨的和平協議

◎ 沈言

1126年冬，金國第二次伐宋。有一位名叫郭京的道士，聲稱自己能畫符唸咒，施六甲之法，召喚天兵天將對抗金軍。經過一番裝神弄鬼，他成功說服朝廷，讓他自建一軍，不須聽命節制。隔年正月初九，郭京率軍自開封宣化門出擊，瞬間潰敗。他告訴眾人要親赴前線「施法」，隨即下城，帶著殘兵敗將南逃。北宋亡於城破。

這段歷史或許冷僻，卻熟悉得令人發毛。今日的台灣，也有那麼一群人，宣稱能靠話語召喚和平、靠對話阻止戰火。他們不是在備戰，而是在畫符、唸咒，等著台海和平自己降臨。

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他們的咒語有許多版本。有的叫「和平協議」，有的叫「兩岸論壇」，有的則主張削減國防、阻擋軍購。他們說「軍備擴張會造成衝突」，卻從不解釋，在中國不斷備戰的情況下，台灣若不強化自身，是否才是衝突的溫床？

前總統馬英九6月24日在國台辦主任宋濤陪同下，前往甘肅省參訪隸屬於共軍軍事航天部隊的酒泉衛星發射中心，並讚嘆「中華民族真是了不起」。（圖擷取自中國央視）

馬英九是其中典型。他主張「政府不談，我來談」，帶學生赴中、祭黃帝陵、宣講和平，卻從不談中國飛彈、不提軍事威脅。他不是談判代表，而是另一種郭京——語言的召喚師，現實的棄守者。

還有那些主張「不挑釁就不會打仗」的立委，刪軍費、削情報、卡建軍。他們的信仰不是戰略，而是「只要我們弱一點，對方就會仁慈一點」的幻想。這不是判斷，而是制度性自殘。

連政治網紅也一同師法。館長赴中，從高鐵到垃圾桶，從廁所到機器人，無所不誇。他當時應是喃喃唸咒，咒文如下：取悅中國，既可避免衝突，荷包也能滿滿當當，豈不美哉。這個郭京，想的就是金燦燦的財富。

館長陳之漢對中國路邊的垃圾桶稱讚連連。（翻攝自YT）

和平不是嘴巴一張一合就可以達成，也不是靠盲信敵意會自行蒸發。和平需要備戰、需要制度、需要能與對手談判的底氣。郭京之所以被皇帝信任，是因為整個朝廷已經喪失了理性判斷；而我們若也走上這條路，就不是守護和平，而是準備迎接失敗。

最終，郭京被寫進史書，不是因為他成功，而是因為他荒謬。歷史沒記住他召來的天兵，卻記住了他的欺騙與愚弄。而今天那些削弱自身、裝神弄鬼的「和平說客」，若不清醒過來，也將與他一樣，被寫進另一段失敗的記憶裡。

（作者為業餘樂手）

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