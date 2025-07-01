黑熊學院》陳玉珍憑什麼 代表台灣人跟中國談判？

這樣的舉動極可能侵犯到台灣人的相關權益。由於這樣的行為未受合法監管，是不是可能存在私下交易，甚至給了中國威逼利誘的機會與空間？

◎ 黑熊學院

中國國民黨立委陳玉珍被問到，若中國入侵金門、甚至開戰，會如何應處？陳玉珍表示，若當上縣長自己會主動與中國談判，更表示「若因為這樣違法，被抓也願意」。



國民黨立委陳玉珍。（資料照）



》開城投降還敢喊這麼大聲，跟「中共談判」會給台灣帶來什麼危機？



根據《兩岸人民關係條例》，「任何人在未獲得合法授權下，皆無權與中國進行任何具官方色彩的協議與談判」。



換句話說，陳玉珍的表態，是犯罪行為的預告。



這樣的舉動極可能侵犯到台灣人的相關權益。由於這樣的行為未受合法監管，是不是可能存在私下交易，甚至給了中國威逼利誘的機會與空間？



金門居民的人身財產與保障、以及地方建設與福利制度的照顧等，都不是僅依靠金門一人一地、或任何職位（無論是立委或縣長）所能一力承擔。



實際上這些都仰賴整體國家的共同協助。



陳玉珍立委，無論你是立委或縣長，你都無權代表金門人或其他人民進行政治談判。



這種發言不僅是讓台灣內部產生分歧，更是讓中共利用機會，一步步破壞台灣民主法治。



》無獨有偶，烏克蘭「叛徒」的下場



流亡俄羅斯的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）。（路透檔案照）

在烏俄戰爭正式開打前，也曾經發生過類似「想談和」的狀況，對象就是烏克蘭前總理亞努科維奇。



亞努科維試圖加入俄國主導的「歐亞經濟共同體」，這等同成為俄羅斯的一部分。當時如果真的加入，烏克蘭人就可以申請俄羅斯護照，甚至會被視為俄羅斯國民。



這在當時引起烏克蘭人民的集體抗議。亞努科維奇甚至試圖以暴力鎮壓人民的示威，失敗後就叛逃至俄羅斯；後來，他被烏克蘭 #國會投票罷免。



民主國家有自由發言的權利，但若事涉國家主權、更別說談判是有一定程序，這不管是人民、立委或總理都一樣，都是違法。



》中國國民黨陳永康等人提出的「淡化主權」

海軍退役上將、國民黨立委陳永康。（資料照）

而由中國國民黨陳永康與其他同黨立委提出的「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二十九條條文修正草案」，情節則更為嚴重。



近年來，金廈「禁限制水域」一再被中國步步進逼，台灣面臨執法權落實的問題，而相關法律被嚴重限縮到只能由海巡單位處理爭端。



而陳永康等人在立法草案說明欄中更離譜聲稱，台灣與中國間目前仍處於「法理上內戰未終結之狀態」，作為「淡化主權作為之理據」而進行修法。



但這樣的作為，就是讓台灣的軍事單位沒辦法依法處理中國的「任何」尋釁滋事，也就是無法反擊。



【此案提案人為陳永康，連署人如下】



陳玉珍、羅廷瑋、林德福、廖先翔、黃建賓、盧縣一、林思銘、游顥、王鴻薇、翁曉玲、李彥秀、黃健豪、廖偉翔、吳春城、洪孟楷、鄭天財、鄭正鈐。



》讓國際社會無法將中國與台灣分開看待



陳永康所謂「法理上內戰狀態並未終結」的說法，也與事實不符。這早在李登輝總統時期宣告「結束動員戡亂」狀態起，台灣即「不」存在所謂內戰狀態。



這樣的「內戰」論述，就是將台灣與中國「綁定」，等於直接承認台灣屬於中國的一部分。



「內戰並未終結」的論述，反而是中國近年來推動統戰進程的主要論述。



作為我國立委的立法理由，居然還跟中國一搭一唱，令人震驚與憤怒。



最嚴重的是，國際上對修法的解讀將會是：「台灣立委提案修法，承認自己與中國為同一國家。」



那麼，當中國「侵略與削弱」我國主權時，國際要以什麼立場來替我們發聲、更何況是給予實際援助？



中國國民黨立委，竟先後接力提出這一類有利於中國的作為與論述，甚至想用修法來合理化，你們到底是哪個國家的立委啊？



》網傳有人大量收購「我國金門籍漁船」



最近有網友發現，有人在網路上積極收購金門籍漁船，消息真偽與目的尚不明。

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金廈「禁限制水域」是與中國發生灰色領域作戰的熱區。圖為金門觀光船「初日號」（左）去年初被中國海警強制登檢，最後由金門海巡隊船艇護航返回。（資料照）



假設這件事為真，考慮到金廈「禁限制水域」是與中國發生灰色領域作戰的熱區，我們提出兩種比較令人擔心的可能性：



1.假設背後的買家其實是中國人，這樣特定收購「金門籍漁船」的方式，是否會被利用拿來做犯罪行為？



2.如果這個中國買家與中國政府關係密切，是否有可能配合進行滲透、乃至於挑釁的行為？



》內外夾擊的危險處境



台灣現階段最大困境，在於中國時時刻刻想滲透台灣，而同時立法院又有一心想矮化主權、與中國遙相唱和，還以「這是為了和平」作為糖衣毒藥。



這根本是「以中國興亡為己任，置台灣生死於度外」。



面對敵國的挑釁威脅，台灣要做的是想辦法防堵與加強修法，而不是將全民置於危險。



有這樣的立委，我們還需要敵人嗎？



#大罷免大成功



本文經授權轉載自黑熊學院臉書





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