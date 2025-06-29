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自由開講》蕭美琴台灣戰貓哲學 對比中國戰狼威脅

2025/06/29 13:30

◎ 廖明輝

日前，挪威國家廣播公司（NRK）國際事務節目《Urix》專訪蕭美琴副總統。在長達二十一分鐘的專訪節目中以「台灣戰貓」為主題，說明蕭美琴副總統是亞洲最有權勢女性之一，同時也在全球最危險的衝突中謹慎拿捏。蕭副總統形容自己是面對「中國戰狼」的一隻「台灣戰貓」。蕭美琴提出「戰貓哲學」並以「戰貓」自許，並非憑空而來綽號，而是結合個人性格、國家處境與外交智慧的戰略隱喻，我們可以用四個關鍵詞：友善、敏捷、韌性與務實來說明其核心精神。

副總統蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」專訪，提出「戰貓哲學」，並以「戰貓」自許。（總統府提供）副總統蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」專訪，提出「戰貓哲學」，並以「戰貓」自許。（總統府提供）

「友善」，是戰貓哲學的情感基礎。相對於中國戰狼式的咄咄逼人與威嚇施壓，蕭美琴選擇以「貓」作為外交象徵，是因為貓的形象更能引起人們的親近與好感。她曾指出：「貓比狼可愛多了，大家也比較願意親近」。這樣的選擇並不只是表象的柔軟，而是溫和力量的展現。在國際社會中，台灣向來以人權、民主、文化軟實力著稱，透過「友善」建立連結與認同，往往比高聲抗議來得深遠。這並非懦弱，而是高明的「柔性堅定」策略。

「敏捷」，則是對變局的快速反應能力。面對急遽變化的美中對抗格局與地緣政治風險，戰貓精神講求不只動作輕盈，更體現在策略靈活性。蕭美琴在駐美代表任內所展現的外交手腕，正可看出這種特質。無論是迅速掌握美國內政變化，或靈活調整與國會、智庫、媒體互動節奏，她總能「走在鋼絲上」，精準拿捏每一步。而這種如貓行走鋼索般的平衡技巧，正是台灣當前在國際關係中無可或缺的能力。

面對急遽變化的美中對抗格局與地緣政治風險，戰貓精神講求不只動作輕盈，更體現在策略靈活性。（本報合成／路透、歐新社及法新社檔案照）面對急遽變化的美中對抗格局與地緣政治風險，戰貓精神講求不只動作輕盈，更體現在策略靈活性。（本報合成／路透、歐新社及法新社檔案照）

而「韌性」則是支持這一切的底層力量。貓的生命力向來令人驚歎。不論從多高地方跌落，總能以柔韌的身體著地；即使在隱蔽處潛藏許久，也能在關鍵時刻再現。這種「九命怪貓」的生命韌性，正如台灣面對中國殘酷打壓數十年，卻始終未曾放棄主權獨立。蕭美琴指出，台灣面對中國長年來的「戰狼外交」早已不是新手，「戰貓」能在壓力中找到活路，這種韌性源於對民主的信仰與對未來子孫的責任。

最後，「務實」是戰貓哲學最為務本的一環。在不對稱的國際權力結構中，幻想與浪漫難以長久，只有務實才能為國家爭得一席之地。蕭美琴所倡導的務實，不是妥協主權，也非放棄信念，而是在不犧牲原則前提下，尋找可能的合作、穩定與突破。她曾強調：「沒有人可以強迫貓做牠不願意做的事，也不能以命令的方式去控制貓」。表達台灣對於國際現狀的基本態度：我們希望參與，但不願被操控；我們尋求和平，但不會放棄防衛。正如她所說，「你必須以善意對待牠，牠才會以善意回應你」，這不只是貓的邏輯，更是台灣外交的基本哲學。

在不同國際媒體專訪中，蕭美琴多次提及「戰貓」比喻。不僅建立她的個人形象，也逐步形塑出台灣新的國際認同方式。在她的詮釋下，貓不只是柔弱象徵，而是結合親和與獨立、靈活與堅定、溫和與堅持的綜合體。綜上所述，蕭美琴的「戰貓哲學」不是政治標語，而是高度契合台灣國際處境的戰略思維。它引導我們理解在強權對峙的世界中，生存與尊嚴未必來自強大武力，反而可能來自對本質的堅持、策略的靈活與風格的友善。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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