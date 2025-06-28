自由開講》星空下的啟示：觀星活動與生態保育的交會點

◎ 陳擷安

在台灣南方遼闊純淨的夜空下，我近日參與了一場由台北市天文館主辦的觀星活動。當夜幕降臨，四周寂靜無聲，仰望天際，銀河如瀑傾瀉，繁星閃爍如詩。這樣的景象，對於習慣了城市燈火的人而言，彷彿只存在於幻想之中；但對真正走入山林、遠離光害的觀星者來說，卻是一場壯麗而深刻的靈魂洗禮。星空之美，不僅令人讚嘆宇宙的浩瀚，更觸動我們反思：人類究竟在何時開始忽略了夜晚本該屬於自然的黑暗？星光與生態之間，其實蘊藏著密不可分的聯繫，而其中所蘊含的價值，正亟需我們重新認識與守護。

觀星，不僅是對宇宙奧秘的追尋，更是一種深具教育意義與環境意識的實踐。圖為安平港南堤紅色燈塔的左邊，呈直立菱形的南十字星。（圖由周銀王提供）

觀星，不僅是對宇宙奧秘的追尋，更是一種深具教育意義與環境意識的實踐。透過這次活動，我深刻體會到，黑夜原本是自然萬物休養與重生的重要時刻，卻因人為光害而日漸失衡。過度的人工照明，不僅遮蔽了滿天星辰，也嚴重干擾野生動物的生活節奏與遷徙路線。以台灣的夜行性蛙類、鳥類與昆蟲為例，牠們原本依賴月光與星光辨識方向與作息，當這些自然光源被人造燈光取代時，常導致族群混亂、繁殖困難，甚至造成整體生態鏈的崩解。

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這些觀察讓我深切地認知到，天文教育與生態保育，並非毫無交集的兩條平行線。它們在「減少光害」這個節點上緊密相連，彼此支援。我們若能從觀星的角度思考照明問題，也就能以更全面的視野來守護夜間生態，實現真正的環境永續。

在政策層面，政府應更積極扮演引導與推動的角色。首先，可透過立法或修訂相關法規，明確規範夜間照明的範圍與強度，並設立光害評估指標，作為都市規劃與公共建設的審查依據。其次，應推動各級學校將「暗空教育」與「生態光害」納入環境教育課程，培養下一代對自然節律的尊重與認知。此外，中央與地方政府可合作推動試點區域，如國家公園、森林遊樂區或高山部落，導入暗空友善照明設計，作為觀星與生態旅遊並行的示範基地。這些措施不僅有助於守護自然夜景，也能提升民眾參與度與政策接受度，讓環境保護真正落實在生活層面。

海拔約2000公尺的仁愛鄉清境地區，在減少光害影響下，也能展現美麗星空。（胡秀幸提供）

因此，減少光害不應只是科學家或環保團體的任務，而應成為整體社會的共識與行動目標。推動設立「暗空保留區」、限制過度的城市照明、使用符合生態友善的照明設施，都是國際間行之有年的有效措施。以智利阿塔卡馬沙漠的天文保護區為例，當地透過嚴格的控光政策，不僅成功保護了世界級的天文觀測條件，也吸引來自世界各地的科學家與遊客，創造了教育與經濟的雙重效益。

台灣擁有多樣的地形與豐富的夜景資源，若能妥善規劃並善加利用，有望在發展「暗空經濟」的同時，也為保育夜間生態貢獻一份力量。從山林到海岸，從天文教育到生態保育，我們有機會在「看見星星」的過程中，看見人與自然和諧共生的未來可能。

合歡山已在2019年8月成為全台第一座國際暗空公園。（胡秀幸提供）

南十字星下的這場觀星活動，不僅讓我重新認識星空，也更深切地體會到黑夜的意義。在科技與城市文明高度發展的今天，能仰望一片星海，已成為彌足珍貴的體驗。我們是否願意為下一代守住這片純淨的夜空？是否願意重新審視我們對「光」的依賴，理解真正的文明應該包含對自然節奏的尊重？

觀星，不再只是靜靜仰望，而是一種沉思，一種選擇。當我們願意減少光害、守護夜晚、還給自然一片黑暗的寧靜，也就等於重新牽起了那條連結宇宙與人心、自然與文明的光之軌跡。

（作者為科技集團法務）

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