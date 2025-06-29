自由開講》黃國昌開講《我不是干預司法，只是順手播個錄音》？

◎ 缺理

近日國會殿堂又上演一齣驚世駭俗的政治實境秀——民眾黨立委黃國昌，竟在質詢時公然播放來路不明的偵訊錄音，彷彿不只要問政，還順便客串司法導演，把立法院當作《國昌有約》的直播現場。這一幕，宛如「腳尾飯事件2.0」翻拍豪華版，只是主角從當年打貪的黃國昌，搖身一變成了替特定人設下舞台的編導。

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

說好的「司法正義」呢？原來在民眾黨的辭典裡，司法正義就是：只要我認為正義，我就能播放機密錄音檔、誤導社會視聽、踩過審判程序，還能在國會裡全身而退。這不是法律常識，這是變魔術。更令人啼笑皆非的是，面對法務部嚴正譴責其干預審理案件、損害檢察體系公信，黃國昌依舊面不改色，彷彿一切都在他的「國會劇本」之中。

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別忘了，黃國昌可是法律學者出身，他理當最清楚什麼叫做「偵查不公開」、「審判獨立」這些基本原則。但這回，他卻用立委身份開了先例，在質詢中公開「尚未查證真實性」的錄音內容，等同用國會的權力施加司法壓力，試圖操縱社會風向。當法律變成舞台劇的一部道具，誰還能相信司法公正？

更妙的是，這場戲的配角——藍白陣營，也演得相當投入。6月13日還高調要求國會延會，聲稱要完成立法工作，結果延會第一件事就是播帶子、開審判。不少人直言，這延會恐怕不是為了人民，是為了民眾黨自己不要被搜索。難怪民進黨立委林楚茵直接嗆聲：「國會延會不是藍白遮羞布」，說得絲毫不客氣。

民進黨立委6月20日在立法院會上，高舉標語諷刺黃國昌質詢播放「示範帶」是「腳尾飯2.0版」，並提案將黃送交紀律委員會議處，但表決未過關。（資料照）

我們不能忘記，這場所謂「質詢」的核心，是一場高度政治化的操作。民眾黨明面上打著「關心司法公正」的旗號，實際上卻是替黨內領袖柯文哲解圍，把質詢變成公審，把議事廳變成黨的媒體戰場。若真如黃國昌所言，認為偵訊不當，理當循監察院、檢評會等法定管道申訴，而不是在立法院自導自演、轉移社會焦點。

根據《刑事訴訟法》第245條，偵查應不公開；一旦未經授權的錄音檔外流，更是重大違法。而黃國昌此舉，不僅破壞法治根本，也誤導輿論、壓迫司法審判中立性。根據台灣民意基金會2024年民調，高達68%的民眾希望司法獨立辦案、拒絕政黨施壓。然而，民眾黨卻以實際行動，走上相反的方向。

更讓人不寒而慄的是，司法院近五年數據顯示，媒體輿論影響司法判決的比例已上升12%。這表示，在網路時代，立委若不節制權力，動輒公開未審資料，極可能對審判結果造成難以挽回的扭曲。

民眾黨從過去高舉改革正義的旗幟，如今變成包庇黨友、操作風向的變形蟲，讓人不得不懷疑：這所謂的「新政治」，是不是只是舊政治的換殼翻拍？從曾經痛批關說、倡議陽光法案的黃國昌，到如今手握錄音檔、主導公審場面的「柯護法」，這種人格轉彎的幅度，連哈利波特的變形咒都跟不上。

黃國昌在立法院質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊錄音「示範帶」，台北地檢署收到民眾告發，已列「他字案」偵辦。（資料照）

奉勸民眾黨一句：要救人、要救黨，可以走正常法律途徑，不必靠「立法院影展」來鋪陳輿論壓力。更不該把立法院當成黨內危機處理中心。民主制度賦予立委言論免責權，是為了監督政府、守護人民，不是讓你們拿來踐踏司法、掩護黨友。

最後，請記住：這不是「我質詢，所以我無罪」，也不是「我有免責權，所以我可以播」。這叫「違法濫權」、「公然干預審判」。若我們縱容立委在審判尚未結束前就可播放任意錄音檔、帶風向、壓檢調，那麼台灣法治將會走向倒退。

讓國會歸位，讓司法獨立，別再讓民眾黨用一張「正義面具」掩蓋其黨內操作的真相。

（作者為補教業）

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