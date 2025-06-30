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自由開講》從蚵棚拆除談起：一場攸關主權、環保與地方生計的轉型關鍵戰

2025/06/30 19:30

◎ 陳裕翔

在小金門烈嶼鄉與中國廈門之間的海域，最近引發爭議的，就是那一大片綿延數公里的蚵棚。這些看似不起眼的蚵架，其實面積高達七十公頃，幾乎全都落在台灣管轄的水域，遠超出原本核准的四公頃範圍。

養殖戶在金門、廈門海域「中線」附近養蚵，龐大的蚵棚面積約七十公頃。（金門縣政府提供）養殖戶在金門、廈門海域「中線」附近養蚵，龐大的蚵棚面積約七十公頃。（金門縣政府提供）

表面上是金門漁民在養殖，實際上很多中國漁民長期越過海峽中線，不但來搭棚、養殖，還協助採收，形成一種「兩岸合作養蚵」的特殊現象。這不只讓海巡人員的執法變得困難，更讓政府擔心是否已經影響國安。六月十九日，行政院終於定調：這些蚵棚，由我方來拆除。這不只是海上養殖的管理問題，更關係到主權、國安和金門地方經濟未來的走向。

這些蚵棚到底是怎麼出現的？事實上，兩岸之間的「中線」本來就沒有法定效力，雖然我們一直說這條線存在，但中國並不承認。加上禁限制水域的執法本來就有灰色地帶，久而久之，就讓這些跨境養殖逐漸壯大起來。金門漁民為了節省成本，與中國漁民「合資」養殖，中方負責搭棚、採收，金門人再把蚵仔運回來賣，雙方以七三或八二分帳。雖然這看似互利共生，但其實違規成分不少。對海巡人員來說，這些蚵棚架在海上，又沒有固定座標，加上中國漁船會干擾登船檢查，執法非常困難。即使政府現在下令拆除，沒有中央地方一起動起來，只怕下一次大潮後又會「死灰復燃」。

金廈海域違規養殖蚵棚已成國安漏洞。圖為今年2月中國漁船越界撈捕石蚵，被海巡署金馬澎分署查獲。（記者陸運鋒翻攝）金廈海域違規養殖蚵棚已成國安漏洞。圖為今年2月中國漁船越界撈捕石蚵，被海巡署金馬澎分署查獲。（記者陸運鋒翻攝）

除了違法問題，這些蚵棚對環境的破壞也越來越明顯。大量的保麗龍浮筒和廢鋼筋被拿來搭建蚵棚，很多沒多久就斷裂、沉海，變成所謂的「幽靈魚網」，不斷困住海洋生物。更糟的是，浮筒破碎後會釋出微塑膠，隨洋流漂到台灣本島或福建沿岸，對海洋環境造成長期傷害。而且蚵棚密度太高，也會讓海水流動變慢，讓泥沙堆積、海床缺氧，甚至產生有毒物質，最終反而害到原本仰賴這片海域維生的漁民。與其等生態崩壞，不如趁現在拆除並轉型成更友善、環保的養殖方式。

從經濟層面看，金門地方長期默許這些蚵棚存在，也不是沒有原因。小金門人口少、產業單一，這些蚵棚一年能帶來上億元的收入，對當地人來說是非常重要的「活水」。但這種經濟模式很脆弱，也不公平。合法業者為了能賺錢，不得不跟著「走灰色邊緣」，結果形成惡性競爭，讓整個產業失去秩序。如今政府要拆除，等於直接影響幾百位金門漁民的生計，如果沒有配套措施，例如補助轉型、升級技術、幫忙找新市場，那麼反彈聲浪肯定很大，也容易被操作成政治問題。

自由開講》從蚵棚拆除談起：一場攸關主權、環保與地方生計的轉型關鍵戰金廈海域違規蚵棚拆除可將保麗龍、廢鐵集中清運，減少污染又能創造綠色經濟。圖為台南市政府輔導漁民回收舊式蚵棚與保麗龍浮具。（台南市政府提供）

所以，這次拆除蚵棚，不能只是執法，更要有全盤規劃。短期內，政府可以設立退場基金，依照損失多寡與是否配合拆除，提供不同層級的補貼。也可以動員回收團隊，將保麗龍與廢鐵集中清運，減少污染又能創造綠色經濟。中期來說，要修改漁業相關法規，讓執法人員有更明確的權力與罰則，同時透過科技平台公開養殖資訊，提高透明度。長遠來看，更可以思考跟中國福建沿海在特定範圍內合作，打造符合生態、安全與產值的海洋共管區。這不只是管好幾個蚵棚，而是為金門、為台灣的海洋治理樹立新典範。

（作者為資訊業）

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