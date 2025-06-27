自由開講》美國B-2轟炸伊朗核設施，台灣該領悟什麼？

◎ 陳建志

美國時間6月21日晚間，美軍派出B-2隱形轟炸機深入伊朗本土，精準摧毀Fordow、Natanz與Isfahan三座長期受到國際關注的核子設施。這場行動雖未經聯合國安理會授權、也未事先通知歐洲盟邦，卻並非魯莽突襲，而是針對一個長年違反國際規範、破壞地區安全的專制政權所進行的必要打擊。

美軍派出B-2隱形轟炸機深入伊朗本土，精準摧毀3大核設施。（路透）

伊朗政權早已違反《伊朗核協議》（JCPOA），國際原子能總署（IAEA）報告指出，伊朗的濃縮鈾庫存持續增加，其中濃度達60%、可作為武器級材料的濃縮鈾更顯著上升。此外，伊朗刻意移除與JCPOA相關的IAEA監測設備，使該機構無法掌握其離心機、重水與鈾礦濃縮物的產製與庫存紀錄。

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多年來，伊朗透過其代理人網絡，包括黎巴嫩真主黨、哈瑪斯、敘利亞境內親伊朗武裝派系與葉門的胡塞組織（青年運動），持續對以色列與西方目標發動火箭攻擊、自殺炸彈、油輪劫持與網路攻擊，製造戰亂與地緣恐慌，撕裂中東安全網。這種結合意識形態、宗教極端主義與代理戰爭的擴張模式，早已對全球民主國家構成實質威脅。

伊朗也曾無視川普政府給予60天的期限，拒絕就核武問題與美方協議。因此，美國此次的先發制人行動，既有跡可循，也絕非無理取鬧。

事件發生後，中俄兩國隨即展開國際輿論操控戰。

中俄兩國譴責美軍空襲伊朗行動，表面上替中東發聲，實質上卻是為中共在台海、俄國在烏克蘭的擴張行動鋪墊話術。（美聯社檔案照）

中共黨媒《環球時報》聲稱美國破壞中東和平，中國常駐聯合國代表傅聰更譴責美國行動違反《聯合國憲章》與國際法。但他似乎忘了，中共自身違反《聯合國憲章》的紀錄早已罄竹難書，包括1962年發動中印戰爭、1979年入侵越南，以及2016年拒絕接受南海仲裁案裁決，公然破壞《聯合國海洋法公約》與和平解決爭端的原則。更不用說在新疆、西藏的人權迫害，以及對台灣的長期武力恫嚇與外交打壓。

俄羅斯常駐聯合國代表涅班濟亞（Vassily Nebenzia）也指責美國空襲未經授權，構成違法行為。但他也似乎忘記俄軍入侵烏克蘭從未獲得任何聯合國授權，對烏國所造成的破壞與傷亡更是遠遠超過當前B2事件。令人遺憾的是，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）竟配合中俄話術，公開警告美方行動恐引發報復循環、危及全球和平。他對暴政噤聲，對正義過度苛責，正是今日聯合國公信力崩解的最佳寫照。

聯合國秘書長古特雷斯公開警告美方行動恐引發報復循環、危及全球和平。（美聯社檔案照）

中俄聯手操縱聯合國舞台，企圖掀起全球反美情緒浪潮。這些聲明表面上替中東發聲，實質上卻是為中共在台海、俄國在烏克蘭的擴張行動鋪墊話術。這是中俄朝伊四國專制政權慣用的輿論戰伎倆。我們不能遺忘，正是這些國家長年扶植代理人武裝、顛覆鄰國主權，如今卻試圖以「和平」之名，綁架民主陣營的自我防衛權。若我們接受這套說詞，便等於放棄正義與暴政之間的界線。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）6月18日在加拿大G7峰會期間接受ZDF專訪，當被問及以色列是否在替西方「做髒活」時，他坦率回應：「感謝您使用這個詞，以色列確實為我們所有人承擔了這項艱鉅任務。」這句話雖帶無奈，卻揭露出自由世界對專制威脅早已心知肚明，卻仍倚賴他人對抗的現實。如今美國親自下場，協助以色列清除伊朗地下核設施，那些習慣站在道德高地指責的歐洲國家，或許也該自問：這所謂的「髒活」，是否正是他們多年前即應共同承擔的正義行動？

此次美軍「午夜之錘」行動，無疑對全球地緣政治秩序帶來震撼。歐洲盟國或許對美國單邊行動感到壓力，但也不得不承認：正是這種行動力，才真正維持了全球規範的威懾力。

美軍「午夜之錘」行動對全球地緣政治秩序帶來震撼。圖為美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將說明「午夜之錘」攻擊時間線與戰術細節。（法新社）

那台灣社會應從這場行動中領悟什麼？

一、美國不是永遠按鈴即到的消防隊

這次行動證明，美國依然願意為維持國際秩序挺身而出，即便面對專制聯盟與輿論反撲。但台灣社會必須警覺：這份承擔並非無條件。若島內持續蔓延「疑美論」、沉溺和平幻象，否認威權擴張現實，終將失去盟友的信任。以色列即使處境艱難，也從未動搖對美合作的基本信任，更展現堅定備戰決心。反觀台灣，面對危機時卻常陷入自我懷疑與民粹質疑，這正是我們的軟肋。

二、中共將觀察美軍模式與意志，重新評估台海風險

B-2空襲不僅對伊朗發出明確訊號，也讓北京當局密切觀察美方反應模式與節奏。對中共而言，此事提供了一個警示樣本：美國不必等國際共識，也可在必要時主動出擊，捍衛核心利益與全球規範。這將迫使中共重新評估對台動武的成本與風險。若台灣能建構可信的嚇阻與反擊能力，使對手無法確定我方是否會出手、怎麼出手，就能真正預防戰爭。反之，過度依賴外援、忽視自我備戰，只會削弱盟友協防意願，甚至促成敵人誤判。

三、和平靠實力，備戰才能止戰

美國之所以出手，是因伊朗不斷跨越紅線。台灣面對的中共政權，比伊朗更龐大、更具野心。若要避免戰爭，不能只靠外交與聲援，更要展現對手無法輕忽的防衛實力。我們的國防預算不是浪費，而是生存保險；全民防衛不是挑釁，而是建立社會抵抗韌性的工程。以色列平時即維持堅強戰備，其國防支出占GDP常年高達5%以上，目前戰爭期間則拉高至8.8 %；台灣至今卻仍未突破3%。試問，我們如何讓世界相信我們有保衛自己的決心？

台灣的國防預算不是浪費，而是生存保險。圖為我空防部隊美製愛國者防空飛彈。（歐新社檔案照）

四、建立台灣自己的戰略敘事

美國出手，我們不能只是被動看新聞，而應提出清晰立場。我們支持反核武擴散、反對專制侵略，這不僅是外交立場，更是國家存續的價值選擇。若媒體與政界無法區辨民主對抗專制的正當性，任由中俄話術牽著走，只會重創我方國際信用。以色列即使政黨鬥爭激烈，國安敘事對外始終一致；反觀台灣，戰略溝通長年被選舉操作綁架，部分政黨甚至利用反美情緒混淆視聽，如何讓盟友信任？

五、清醒社會才有安全，支持罷免才能改變命運

台灣仍有不少人誤解局勢，把中共軍演當成表演，把美軍協防看作干涉。在「疑美」、「親中」的輿論夾擊下，部分政黨不敢正視中共威脅，甚至將對美不信任當作選舉策略。這種政治投機，正在侵蝕我們的國安基礎。民主制度給我們的不只是投票權，更有問責罷免的機制。當立委用「和平反戰」掩飾向專制靠攏的事實，當政客以「理性務實」為名削減預算、阻礙自衛能力，我們就該站出來，用選票與公民行動將他們送下台。支持大罷免，不只是淘汰失格政客，更是再次宣示我們對自由價值的堅持。以色列人買機票回國共赴國難，台灣人現在只需買車票回家投下一票，就能扭轉命運。這樣的機會，我們豈能不珍惜把握？

支持大罷免，不只是淘汰失格政客，更是再次宣示我們對自由價值的堅持。（資料照）

這場空襲行動，是對專制擴張的果斷回應，也是對全球民主社會的集體提問：我們是否願意為自由承擔代價？台灣不能只是旁觀者。我們不是以色列，也不是烏克蘭，但我們正處於專制軸心擴張的下一線。唯有展現決心，才能換得盟友支持；反之，遲疑與分裂只會讓中共看到可乘之機。

歷史不會等待搖擺的人，民主不會自動延續，我們今天的抉擇，將決定明天的命運。

（作者為台灣智庫暨青平台諮詢委員）

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