晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美國B-2轟炸伊朗核設施，台灣該領悟什麼？

2025/06/27 13:30

◎ 陳建志

美國時間6月21日晚間，美軍派出B-2隱形轟炸機深入伊朗本土，精準摧毀Fordow、Natanz與Isfahan三座長期受到國際關注的核子設施。這場行動雖未經聯合國安理會授權、也未事先通知歐洲盟邦，卻並非魯莽突襲，而是針對一個長年違反國際規範、破壞地區安全的專制政權所進行的必要打擊

美軍派出B-2隱形轟炸機深入伊朗本土，精準摧毀3大核設施。（路透）美軍派出B-2隱形轟炸機深入伊朗本土，精準摧毀3大核設施。（路透）

伊朗政權早已違反《伊朗核協議》（JCPOA），國際原子能總署（IAEA）報告指出，伊朗的濃縮鈾庫存持續增加，其中濃度達60%、可作為武器級材料的濃縮鈾更顯著上升。此外，伊朗刻意移除與JCPOA相關的IAEA監測設備，使該機構無法掌握其離心機、重水與鈾礦濃縮物的產製與庫存紀錄。

多年來，伊朗透過其代理人網絡，包括黎巴嫩真主黨、哈瑪斯、敘利亞境內親伊朗武裝派系與葉門的胡塞組織（青年運動），持續對以色列與西方目標發動火箭攻擊、自殺炸彈、油輪劫持與網路攻擊，製造戰亂與地緣恐慌，撕裂中東安全網。這種結合意識形態、宗教極端主義與代理戰爭的擴張模式，早已對全球民主國家構成實質威脅

伊朗也曾無視川普政府給予60天的期限，拒絕就核武問題與美方協議。因此，美國此次的先發制人行動，既有跡可循，也絕非無理取鬧。

事件發生後，中俄兩國隨即展開國際輿論操控戰。

中俄兩國譴責美軍空襲伊朗行動，表面上替中東發聲，實質上卻是為中共在台海、俄國在烏克蘭的擴張行動鋪墊話術。（美聯社檔案照）中俄兩國譴責美軍空襲伊朗行動，表面上替中東發聲，實質上卻是為中共在台海、俄國在烏克蘭的擴張行動鋪墊話術。（美聯社檔案照）

中共黨媒《環球時報》聲稱美國破壞中東和平，中國常駐聯合國代表傅聰更譴責美國行動違反《聯合國憲章》與國際法。但他似乎忘了，中共自身違反《聯合國憲章》的紀錄早已罄竹難書，包括1962年發動中印戰爭、1979年入侵越南，以及2016年拒絕接受南海仲裁案裁決，公然破壞《聯合國海洋法公約》與和平解決爭端的原則。更不用說在新疆、西藏的人權迫害，以及對台灣的長期武力恫嚇與外交打壓。

俄羅斯常駐聯合國代表涅班濟亞（Vassily Nebenzia）也指責美國空襲未經授權，構成違法行為。但他也似乎忘記俄軍入侵烏克蘭從未獲得任何聯合國授權，對烏國所造成的破壞與傷亡更是遠遠超過當前B2事件。令人遺憾的是，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）竟配合中俄話術，公開警告美方行動恐引發報復循環、危及全球和平。他對暴政噤聲，對正義過度苛責，正是今日聯合國公信力崩解的最佳寫照。

聯合國秘書長古特雷斯公開警告美方行動恐引發報復循環、危及全球和平。（美聯社檔案照）聯合國秘書長古特雷斯公開警告美方行動恐引發報復循環、危及全球和平。（美聯社檔案照）

中俄聯手操縱聯合國舞台，企圖掀起全球反美情緒浪潮。這些聲明表面上替中東發聲，實質上卻是為中共在台海、俄國在烏克蘭的擴張行動鋪墊話術。這是中俄朝伊四國專制政權慣用的輿論戰伎倆。我們不能遺忘，正是這些國家長年扶植代理人武裝、顛覆鄰國主權，如今卻試圖以「和平」之名，綁架民主陣營的自我防衛權。若我們接受這套說詞，便等於放棄正義與暴政之間的界線

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）6月18日在加拿大G7峰會期間接受ZDF專訪，當被問及以色列是否在替西方「做髒活」時，他坦率回應：「感謝您使用這個詞，以色列確實為我們所有人承擔了這項艱鉅任務。」這句話雖帶無奈，卻揭露出自由世界對專制威脅早已心知肚明，卻仍倚賴他人對抗的現實。如今美國親自下場，協助以色列清除伊朗地下核設施，那些習慣站在道德高地指責的歐洲國家，或許也該自問：這所謂的「髒活」，是否正是他們多年前即應共同承擔的正義行動？

此次美軍「午夜之錘」行動，無疑對全球地緣政治秩序帶來震撼。歐洲盟國或許對美國單邊行動感到壓力，但也不得不承認：正是這種行動力，才真正維持了全球規範的威懾力。

美軍「午夜之錘」行動對全球地緣政治秩序帶來震撼。圖為美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將說明「午夜之錘」攻擊時間線與戰術細節。（法新社）美軍「午夜之錘」行動對全球地緣政治秩序帶來震撼。圖為美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將說明「午夜之錘」攻擊時間線與戰術細節。（法新社）

那台灣社會應從這場行動中領悟什麼？

一、美國不是永遠按鈴即到的消防隊

這次行動證明，美國依然願意為維持國際秩序挺身而出，即便面對專制聯盟與輿論反撲。但台灣社會必須警覺：這份承擔並非無條件若島內持續蔓延「疑美論」、沉溺和平幻象，否認威權擴張現實，終將失去盟友的信任。以色列即使處境艱難，也從未動搖對美合作的基本信任，更展現堅定備戰決心。反觀台灣，面對危機時卻常陷入自我懷疑與民粹質疑，這正是我們的軟肋。

二、中共將觀察美軍模式與意志，重新評估台海風險

B-2空襲不僅對伊朗發出明確訊號，也讓北京當局密切觀察美方反應模式與節奏。對中共而言，此事提供了一個警示樣本：美國不必等國際共識，也可在必要時主動出擊，捍衛核心利益與全球規範。這將迫使中共重新評估對台動武的成本與風險。若台灣能建構可信的嚇阻與反擊能力，使對手無法確定我方是否會出手、怎麼出手，就能真正預防戰爭。反之，過度依賴外援、忽視自我備戰，只會削弱盟友協防意願，甚至促成敵人誤判。

三、和平靠實力，備戰才能止戰

美國之所以出手，是因伊朗不斷跨越紅線。台灣面對的中共政權，比伊朗更龐大、更具野心。若要避免戰爭，不能只靠外交與聲援，更要展現對手無法輕忽的防衛實力。我們的國防預算不是浪費，而是生存保險；全民防衛不是挑釁，而是建立社會抵抗韌性的工程。以色列平時即維持堅強戰備，其國防支出占GDP常年高達5%以上，目前戰爭期間則拉高至8.8 %；台灣至今卻仍未突破3%。試問，我們如何讓世界相信我們有保衛自己的決心？

台灣的國防預算不是浪費，而是生存保險。圖為我空防部隊美製愛國者防空飛彈。（歐新社檔案照）台灣的國防預算不是浪費，而是生存保險。圖為我空防部隊美製愛國者防空飛彈。（歐新社檔案照）

四、建立台灣自己的戰略敘事

美國出手，我們不能只是被動看新聞，而應提出清晰立場。我們支持反核武擴散、反對專制侵略，這不僅是外交立場，更是國家存續的價值選擇。若媒體與政界無法區辨民主對抗專制的正當性，任由中俄話術牽著走，只會重創我方國際信用。以色列即使政黨鬥爭激烈，國安敘事對外始終一致；反觀台灣，戰略溝通長年被選舉操作綁架，部分政黨甚至利用反美情緒混淆視聽，如何讓盟友信任？

五、清醒社會才有安全，支持罷免才能改變命運

台灣仍有不少人誤解局勢，把中共軍演當成表演，把美軍協防看作干涉。在「疑美」、「親中」的輿論夾擊下，部分政黨不敢正視中共威脅，甚至將對美不信任當作選舉策略。這種政治投機，正在侵蝕我們的國安基礎。民主制度給我們的不只是投票權，更有問責罷免的機制。當立委用「和平反戰」掩飾向專制靠攏的事實，當政客以「理性務實」為名削減預算、阻礙自衛能力，我們就該站出來，用選票與公民行動將他們送下台。支持大罷免，不只是淘汰失格政客，更是再次宣示我們對自由價值的堅持。以色列人買機票回國共赴國難，台灣人現在只需買車票回家投下一票，就能扭轉命運。這樣的機會，我們豈能不珍惜把握？

支持大罷免，不只是淘汰失格政客，更是再次宣示我們對自由價值的堅持。（資料照）支持大罷免，不只是淘汰失格政客，更是再次宣示我們對自由價值的堅持。（資料照）

這場空襲行動，是對專制擴張的果斷回應，也是對全球民主社會的集體提問：我們是否願意為自由承擔代價？台灣不能只是旁觀者。我們不是以色列，也不是烏克蘭，但我們正處於專制軸心擴張的下一線。唯有展現決心，才能換得盟友支持；反之，遲疑與分裂只會讓中共看到可乘之機。

歷史不會等待搖擺的人，民主不會自動延續，我們今天的抉擇，將決定明天的命運。

（作者為台灣智庫暨青平台諮詢委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書