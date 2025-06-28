晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「十講」深化內部民主認同 抵禦中共認知攻勢

2025/06/28 08:30

◎ 葒燁

賴清德總統推動的「團結國家十講」系列演說，不僅對台灣內部團結與國際地位產生深遠影響，同時也對中共構成實質性的戰略威脅。這套具有節奏性與誘導性的戰略設計，透過政治、軍事與輿論三軸整合，有效牽制中共的戰略空間，提升台灣的整體防衛與外交優勢

「十講」強調台灣的民主制度與憲政體制正當性，直接挑戰中共「一中原則」的話語霸權。賴清德總統在首講中明確指出中共從未統治過台灣，這不僅是歷史事實的堅持，也動搖了中共對台灣主權的核心主張。此舉削弱了中共在國際間推動「一中框架」的合法性，促使中共不得不加強認知作戰與外交施壓，以維護其既定敘事。由此，中共被迫在國際輿論與盟邦關係中面臨更大挑戰。

賴清德總統推動「團結國家十講」，不僅對台灣內部團結與國際地位產生深遠影響，也對中共構成實質性的戰略威脅。（資料照）賴清德總統推動「團結國家十講」，不僅對台灣內部團結與國際地位產生深遠影響，也對中共構成實質性的戰略威脅。（資料照）

此外，總統府透過精心設定的演講節奏，有效操控認知作戰的節點，讓中共的反應被納入台灣的戰略節奏中。當中共加強軍事演習與輿論攻擊時，台灣能即時反制並利用國際媒體強化自身立場，將中共的行動描繪為對民主社會的威脅，進一步削弱中共的國際形象與內部正當性

「十講」帶來的政治凝聚力同時也面臨輿論分歧與中共的認知攻勢挑戰，政府必須持續加強內部溝通與國際協調，避免社會撕裂與外部干擾，確保政策效益最大化。

總體而言，賴清德的「團結國家十講」不僅是台灣內部深化民主認同與防衛能力的重要策略，也是對中共戰略壓力的一次有效反制。它成功提升了台灣在國際社會中的話語權與合法性，同時削弱了中共施壓台灣的空間，為台灣未來的安全與發展奠定了堅實基礎。

（作者為時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書