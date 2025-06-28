自由開講》「十講」深化內部民主認同 抵禦中共認知攻勢

◎ 葒燁

賴清德總統推動的「團結國家十講」系列演說，不僅對台灣內部團結與國際地位產生深遠影響，同時也對中共構成實質性的戰略威脅。這套具有節奏性與誘導性的戰略設計，透過政治、軍事與輿論三軸整合，有效牽制中共的戰略空間，提升台灣的整體防衛與外交優勢。

「十講」強調台灣的民主制度與憲政體制正當性，直接挑戰中共「一中原則」的話語霸權。賴清德總統在首講中明確指出中共從未統治過台灣，這不僅是歷史事實的堅持，也動搖了中共對台灣主權的核心主張。此舉削弱了中共在國際間推動「一中框架」的合法性，促使中共不得不加強認知作戰與外交施壓，以維護其既定敘事。由此，中共被迫在國際輿論與盟邦關係中面臨更大挑戰。

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賴清德總統推動「團結國家十講」，不僅對台灣內部團結與國際地位產生深遠影響，也對中共構成實質性的戰略威脅。（資料照）

此外，總統府透過精心設定的演講節奏，有效操控認知作戰的節點，讓中共的反應被納入台灣的戰略節奏中。當中共加強軍事演習與輿論攻擊時，台灣能即時反制並利用國際媒體強化自身立場，將中共的行動描繪為對民主社會的威脅，進一步削弱中共的國際形象與內部正當性。

「十講」帶來的政治凝聚力同時也面臨輿論分歧與中共的認知攻勢挑戰，政府必須持續加強內部溝通與國際協調，避免社會撕裂與外部干擾，確保政策效益最大化。

總體而言，賴清德的「團結國家十講」不僅是台灣內部深化民主認同與防衛能力的重要策略，也是對中共戰略壓力的一次有效反制。它成功提升了台灣在國際社會中的話語權與合法性，同時削弱了中共施壓台灣的空間，為台灣未來的安全與發展奠定了堅實基礎。

（作者為時事評論員）

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