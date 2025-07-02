健康醫療網》30歲冷氣師傅罹「嚴重氣喘」頻送急診 生物製劑治療半年讓他成功復工

根據台灣胸腔暨重症加護醫學會的資料顯示，台灣成人氣喘盛行率介於7.5%至11.5%之間，儘管近年來醫療技術不斷進步，讓氣喘患者的急性惡化率、住院率和死亡率均有下降，但推估目前仍有近10萬人深受嚴重氣喘所苦。

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劉健生醫師指出，一般急性感染如感冒，通常兩週內就會痊癒，但如果「喘、悶、咳」其中一種症狀持續超過三週，就要懷疑可能是亞急性或慢性氣管發炎，醫師會做進一步檢查氣喘的可能性。（取自貼文）

氣喘已成現代社會常見疾病之一。根據台灣胸腔暨重症加護醫學會的資料顯示，台灣成人氣喘盛行率介於7.5%至11.5%之間，儘管近年來醫療技術不斷進步，讓氣喘患者的急性惡化率、住院率和死亡率均有下降，但推估目前仍有近10萬人深受嚴重氣喘所苦。這些患者症狀控制困難、容易發生急性惡化，不僅影響日常生活，甚至可能危及生命。中國醫藥大學北港附設醫院胸腔內科劉健生醫師表示，現在已有多種生物製劑可用於阻斷氣管發炎反應，幫助控制嚴重氣喘的發生，成為目前重要的治療選項之一。

呼吸道症狀難改善 需長期依賴類固醇？可能就是「嚴重氣喘」！

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「嚴重氣喘」和一般氣喘要如何區分？劉健生醫師說明，根據嚴重氣喘的臨床治療指引，患者在使用高劑量吸入性類固醇，合併一種或多種其他控制型藥物治療後，病情仍反覆發作，嚴重程度達到需赴急診或住院治療，就會判斷患者可能屬於嚴重氣喘。他解釋，一般氣喘患者使用吸入型藥物或口服類固醇後，病情通常有機會趨向穩定，但部分第二型或非第二型氣喘患者對傳統藥物反應較差，胸悶、咳嗽、喘等症狀持續存在，或是需要使用高劑量吸入性類固醇，甚至合併使用口服或針劑類固醇，症狀才能達到一定程度的控制，代表患者的情況是未受控制的氣喘甚至是嚴重氣喘。

劉健生醫師進一步指出，這類患者一旦嘗試減少類固醇劑量，氣喘往往就會隨之發作，換言之，患者可能需要長期使用較高劑量的類固醇。不過，長時間的類固醇使用可能帶來諸多副作用，劉醫師舉例，類固醇可能會促進糖質新生，引發月亮臉、水牛肩、血糖過高、骨質疏鬆等問題；其抑制免疫系統的作用，則可能造成免疫功能低下，使得患者較容易受到病毒、細菌等感染。因此當醫師評估患者可能需要長期的類固醇治療時，就會考慮採用其它藥物，生物製劑作為治療選項之一，已被證實能有效控制部分氣喘患者的急性發作，但實際療效仍需依病人情況和醫師評估為準。

「生物製劑」阻斷氣管發炎反應 醫曝使用時機

劉健生醫師說明，這群嚴重型氣喘中的病人當中，致病原因約70%來自第二型發炎反應，又稱為第二型嚴重氣喘（Type 2 severe asthma）指的是以第2型發炎（Type 2 inflammation）為主，且呼吸道中常見浸潤了嗜酸性白血球（eosinophils）的氣喘類型。這種型態的氣喘，是由於IL-4、IL-5、IL-13等細胞激素的參與，以及嗜酸性白血球和過敏性發炎所驅動。

而氣喘治療所使用的生物製劑，如anti-IL5、anti-IgE單株抗體，原理都是透過控制相對應的生物標記，阻斷上述發炎傳導路徑，抑制細胞激素的釋放，避免其持續攻擊氣管和產生後續的發炎反應，如此一來就有機會達到氣喘的控制。患者若因氣喘反覆急性發作，而需要前往急診或住院，或是類固醇劑量已達到每日早晚各一顆以上且持續使用超過半年，醫師會在評估患者狀況後，為符合條件的患者申請使用生物製劑治療。

劉健生醫師提醒，患者應特別注意避免呼吸道感染，如肺炎鏈球菌、流感病毒、百日咳桿菌、呼吸道融合病毒（RSV）等可能誘發氣喘急性發作，進而對氣管造成額外傷害，加劇氣管的發炎和重塑，建議可依醫師評估接種相關疫苗加以預防。（取自貼文）

劉醫師也分享，一位30多歲的冷氣師傅被診斷為「嗜酸性白血球型嚴重氣喘」，已經使用高劑量ICS-LABA和長效型膽鹼抑制劑（LAMA）進行治療，但仍頻繁出現急性發作，期間更有兩次症狀嚴重惡化、需緊急送往急診使用針劑全身性類固醇。經過六個月增加口服類固醇治療後，醫師診斷患者為嚴重氣喘且申請生物製劑治療，並搭配吸入型藥物。患者至今已有半年未出現急性氣喘發作，也不再使用急救藥物，除了按時用藥、定期回診追蹤外，其餘日常生活已回歸正常，也順利重返工作崗位。不過，生物製劑在使用前須先確認患者對藥物本身或其賦形劑有無過敏，且各類生物製劑有相應的年齡限制，因此建議應經由醫師評估，並根據仿單適應症使用藥物，以確保用藥安全。

喘悶咳三週以上需警覺！延誤治療可致氣管損傷 症狀更難控制

劉健生醫師指出，一般急性感染如感冒，通常兩週內就會痊癒，但如果「喘、悶、咳」其中一種症狀持續超過三週，就要懷疑可能是亞急性或慢性氣管發炎，醫師會做進一步檢查氣喘的可能性。氣喘是氣管的慢性發炎反應如果未能在早期控制，隨著年齡增長氣管損傷逐漸嚴重，症狀就更難控制，因此患者若出現上述症狀，應把握黃金治療期，及早尋求專業醫療協助並啟動治療。

此外，劉健生醫師提醒，患者應特別注意避免呼吸道感染，如肺炎鏈球菌、流感病毒、百日咳桿菌、呼吸道融合病毒（RSV）等可能誘發氣喘急性發作，進而對氣管造成額外傷害，加劇氣管的發炎和重塑，建議可依醫師評估接種相關疫苗加以預防。另外，氣喘屬於慢性病，目前醫學上認為難以達到完全痊癒，治療目標為長期的穩定控制，呼籲患者務必遵循醫囑規律用藥，以防擅自停藥導致症狀反覆發作，甚至出現病情惡化。



本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 30歲冷氣師傅罹「嚴重氣喘」頻送急診 生物製劑治療半年讓他成功復工





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