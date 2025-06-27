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自由開講》「黨外在野大聯盟」 轉述中共敘事的「自己人」？

2025/06/27 10:30

◎ 嶼明

當中共持續以軍事恫嚇、法律戰與統戰滲透打壓台灣主權時，真正值得警惕的，不再只是對岸的戰機與導彈，而是那些站在台灣土地上、卻不斷替中國說話、轉述中共敘事的「自己人」。這股力量，正在以「黨外在野大聯盟」之名運作，實則行徑如同中共的「第五縱隊」，正對台灣的民主自由與全民國防進行系統性的滲透與破壞

前國民黨立委鄭麗文等人發起成立的「黨外在野大聯盟」。（資料照）前國民黨立委鄭麗文等人發起成立的「黨外在野大聯盟」。（資料照）

一、誰是境外敵對勢力？台灣法律早已明確定義

根據我國2019年通過的《反滲透法》明文規定，「境外敵對勢力」指的是「與中華民國交戰、武力對峙，或主張採取非和平手段之國家、政治實體或團體」。此項定義早已在總統與國安高層會議中明確指出：中華人民共和國即屬境外敵對勢力。

同時，美國國防部每年發布的《中國軍力報告書》也反覆指出，中共針對台灣的飛彈部署持續擴張，從2001年的350枚短程彈道飛彈，至2010年簽署ECFA時已突破1300枚。這些軍事部署從未因兩岸交流或經濟合作而減少，反而逐年升高敵意。

更甚者，中共所制訂的《反分裂國家法》明確保留以非和平手段統一台灣的選項，此舉不僅違反聯合國憲章「不得以武力解決國際爭端」的基本原則，更是對台灣主權與國際秩序的赤裸挑釁。

二、誰在幫敵人說話？以「反綠」為包裝的親共聯盟

當全台掀起反國民黨的大罷免浪潮時，我們目睹了一個荒謬現象：一群政客、名嘴與意見領袖紛紛現身，不是為台灣發聲，而是反過來譴責民眾、模糊敵我界線、轉移社會焦點，形成一個「拿台灣身分證、替中共緩頰」的在地話語聯盟。

這些人包括：

馬英九基金會：馬英九不僅親赴中國謁陵，還在國際媒體上呼籲「要相信習近平」，活脫成了統戰的最佳代言人。

馬英九（左）不僅親赴中國謁陵，還在國際媒體上呼籲「要相信習近平」，活脫成了統戰的最佳代言人。圖為馬習二會。（歐新社檔案照）馬英九（左）不僅親赴中國謁陵，還在國際媒體上呼籲「要相信習近平」，活脫成了統戰的最佳代言人。圖為馬習二會。（歐新社檔案照）

館長陳之漢：曾以反共形象吸粉，如今高調赴中，大讚中國機場廁所有門，對飛彈與人權噤聲不語，態度轉彎令人錯愕。

郭正亮：長年歌頌中共軍力，唱衰台灣防衛，不遺餘力製造焦慮與瓦解信心。

區桂芝：北一女教師接受中國央視訪問，批評賴清德總統定調中國為「境外敵對勢力」，言論引發民眾檢舉。

施正鋒：配合中共推動的「閩台經濟合作區」論述，形同為統一預備程序鋪路。

鄭麗文、蕭旭岑：口徑一致，罵民進黨比罵中共還激烈，其政治立場與中共對台話術高度重疊。

蕭旭岑、館長、區桂芝。（資料照，本報合成）蕭旭岑、館長、區桂芝。（資料照，本報合成）

這些人看似多元身分，實則形成一個語言與認知上的「代理人聯盟」，為中共發聲、為中共轉移戰場、為中共阻擋民意的覺醒。他們是阻撓罷免運動與破壞民主防衛的內部破口

三、號稱反對派，行為卻如統戰代理人

這些人並非真正的反對派，因為他們不監督中國的軍事威脅、不批判中共的極權體制、不揭露中共統戰滲透。他們的「批評政府」，往往只是從北京視角發出的「內部攻擊」。

其言行邏輯一以貫之：

只要你反對中共，他們就抹你「挑釁」；

只要你抵抗統戰，他們就說你「搞對立」；

只要你守護民主，他們就說你「綠共獨裁」。

這種敘事邏輯，與中共官媒如出一轍，難道不是統戰的語言代碼？

台灣有些政治人物號稱反對派，行為卻如統戰代理人，他們從北京視角「批評政府」，發動「內部攻擊」。圖為「黨外在野大聯盟」發起人鄭麗文。（資料照）台灣有些政治人物號稱反對派，行為卻如統戰代理人，他們從北京視角「批評政府」，發動「內部攻擊」。圖為「黨外在野大聯盟」發起人鄭麗文。（資料照）

結語：揭穿拿身分證掩護的戰爭代理人

我們不能再以「民主政黨正常競爭」來輕忽這類現象。這不是公共政策的歧見之爭，而是國家認知防線上的系統滲透與政治背叛。

這些人不是在野監督者，而是披著民主外衣的滲透幫手；不是異議分子，而是有意或無意配合敵人的話語代理人。他們幫中共說話，更幫中共抵擋台灣民意對威權的抗拒

我們不是要製造國內敵人，而是要清醒地認識：這些人早已在替敵人「吹笛」。可怕的是，他們假借民主與言論自由的名義，傳播顛覆言論，對外營造中共可乘之機，對內麻痺社會的集體警覺。

台灣社會必須對這類沒有民主正當性的烏合之眾發出嚴正警告，也必須堅定意志，持續揭露與抵抗這些配合中共統戰的內部代理人。這不是為了報復，而是為了守護我們得來不易的民主自由與生活方式。

（作者為開業建築師）

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