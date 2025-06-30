自由開講》這不是電影！中國男子挺台被捕兩次，英國法官：遣返恐遭酷刑

◎ 茜茜

中共長年以維穩為名，對異議人士與少數宗教群體進行打壓，從新疆集中營、迫害維權律師，到打壓地下教會，已非國際新聞罕見現象；近年來，這種威權滲透更跨越國界，延伸至海外僑民與言論自由空間；日前一名代號BK的中國男子在英國申請庇護，雖非高調知名的親台人士，卻因曾參與「挺台集會」與公開表態，英國法院認定他若遣返中國恐遭政治迫害，最終裁定其有權獲得國際保護；此一判決不僅揭示中國對人權的敵意，也突顯台灣議題在中國內部被視為「禁忌政治」的敏感度。

一名中國男子以支持台灣獨立為由，爭取到英國法官准予庇護。示意圖。（歐新社檔案照）



個案背後的制度性迫害：BK事件所映照的現實

根據報導，BK在2022年抵達英國後申請庇護，但初審時被以「不夠引人注目」為由駁回，直到今年上訴才獲法官支持；儘管法庭認為其參與活動規模有限，證據也不顯著，但考量他曾在中國因挺台言行遭逮捕、並在英國多次表態，若遭遣返恐遭中共追究，特別是對「台灣獨立支持」的零容忍態度下，英國法院罕見以「風險升高」為由裁定保護，反映出西方民主社會逐漸警覺北京將「政治正確」凌駕人權保障的極權邏輯。

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海外黑手不斷延伸：從香港到挺台人士的全球威脅

BK的案例並非孤例，中共對港人流亡者的「紅色通緝」已擴及歐洲與北美，針對在英、美、德等地表態挺台、撐港的中國留學生或異議人士，中共藉由線人監控、親共社團威脅及社群媒體造謠攻擊，形成「數位極權」下的心理戰網。近期，中共甚至以懸賞手段通緝我國資通電軍成員，公然對台灣國防機構進行人格與法律戰的綜合攻勢；可見中共早已將境外政治活動列為維穩疆域的一環，將威權模式輸出國際，企圖使海外言論自由形同虛設。

中共對港人流亡者的「紅色通緝」已擴及歐洲與北美，「香港獨立倡議委員會」創辦人鍾翰林流亡英國，倫敦居民竟收到匿名信，提供獎金誘舉報。（資料照）

台灣的角色與義務：從遭受迫害者轉為國際發聲者

在這場跨境人權攻防戰中，台灣不僅是中共眼中的政治對手，更是國際民主聯盟的一環；我國應以BK事件為例，揭露中共將言論與宗教自由定為敵對標靶的行徑，並主動與各國合作，建立保護流亡人士的法理框架。我們應強化與歐洲議會、英國國會跨黨聯盟的連結，提供具名受害者實例作為國際倡議的依據，從人道與主權雙軌發聲，讓中共對個人的迫害不再被掩蓋。

民主聯盟的責任：共同反制極權干預



面對一個將監控視為國家常態的政權，國際社會不能再以經濟利益為由選擇沉默；民主國家有責任建立跨國庇護通報網絡，並提高對中共政治滲透與威脅的警覺。英國此次司法判決正是一個重要先例，象徵民主制度對人權尊嚴的最終防線；唯有透過制度聯防、輿論揭露、外交連動，才能讓台灣以及全球遭中共壓迫的個人與群體獲得真實保護。

（作者為研究生）

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