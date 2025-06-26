自由開講》台灣不是棋子，也不是棄子，冀望大罷免展現保台的意志！

◎ 邱炳進

六月十四日到「台灣勵志協會」聽作家李昂的演講，她在演講結束之前，兩次吐露她的憂心，她說，二、三年前她到世界各地發表新書及研討會，與會的各國作家紛紛向她打氣 ，希望台灣不要成為下一個烏克蘭，關切台灣之情溢於言表。

但今年她同樣到海外參與類似活動，她明顯感受到，關切台灣的聲音漸漸微弱。或許世界各地不斷發生戰爭，例如以色列與巴勒斯坦在加薩走廊無止境的衝突，印巴在克什米爾空戰，還有最近以色列的大規模空襲伊朗，之後，伊朗必嚥不下這口氣，同時以色列更揚言，今後對伊朗還會有更大規模的軍事行動。世界上多處不平靜，當然台灣面對中國的步步進逼，形勢的確險惡，然戰爭畢竟尚未發生，引起世人關注的強度，或許會少於正在發生戰爭的區域。

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美國參議員蘇利文曾點名，國民黨帶頭刪減國防預算是在玩一場「危險的遊戲」。（彭博）

同時，台灣的藍白兩黨聯合通過對台灣發展不利的法案，尤其是凍删大筆的國防預算，引起美國的關切，不斷呼籲台灣的在野黨，不要再柸葛國防預算。台灣的在野黨，面對中國不停的文攻武嚇，機艦擾台無日無之，台灣正面臨中共強力的軍事威脅，以及對台灣內部全面滲透之際，藍白兩黨委員對國防預算的凍删，是向世界發出什麼樣的訊息？

中國在台灣的協力者，遍佈各領域，政黨、媒體、網紅、宮廟等，加上匪諜早已深入各政黨，目前的台灣，的確如兩蔣時代的口號：「小心，匪諜就在你身邊」，盱衡國際局勢與台灣內部的認同危機，台灣的確是沒有安逸過日子的本錢，必須有效防堵中共的侵略，與剷除親中、舔共在台的協力者並重，否則台灣親中、舔共的政黨、媒體如此活躍，難保經濟學人雜誌眼中「全世界地表最危險的地方」不會成真！

大罷免投票若能成功罷掉親中、舔共立委，就是向世界發出宣告：台灣人有抵抗中共併吞的意志，保衛國土的決心。（資料照）

不久前，烏克蘭對俄羅斯無人機的攻擊，此等模式難保不會在台灣複製，以台灣每天從中國寄來的包裹以數萬件計，且抽檢只有在一%到三%之間而已，中國無人機的零件，分散寄到台灣，加上台灣遍佈各行各業內應者的助力，所以中國的無人機在台發動攻擊重點目標，絕對不是危言聳聽 ！

7月26日大罷免投票，如能成功罷掉相當數量具有指標性的親中、舔共立委，就是向世界發出正確的訊息，台灣多數人都是反共，台灣人有意志抵抗中共的併吞，我們有保衛自己國土的決心！

（作者為文字工作者）

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