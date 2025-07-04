自由開講》中共單方面擴增免簽 背後的焦慮與盤算

◎ 衛重華

中共近日宣布自2025年6月9日起，對沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特與巴林四國持普通護照人士試行免簽政策，期間為一年，赴中經商、觀光、探親、訪問與過境皆可免辦簽證。至此，中共已對全部六個海灣阿拉伯合作理事會（GCC）成員國完成免簽開放，成為其所謂「高水平對外開放」的最新展現。然而，這樣的單方面開放，其實更像是中共處於經濟焦慮與國際孤立下，操弄統戰與形象工程的權宜之計。

中國新增對中東四國試行免簽政策，這種單方面開放，更像是中共在經濟焦慮與國際孤立下，操弄統戰與形象工程的權宜之計。圖為參觀北京故宮的遊客們。（路透）

表面上，中共此舉顯示對外關係的積極布局與誠意，但事實上，這種「單方面免簽」並未帶來雙邊互惠，也未落實於普世價值之下的開放交流。這些中東國家雖可免簽赴中，但中國人民若想造訪這些國家，依然受限於繁瑣的簽證制度與審查。所謂「開放」，實則是選擇性、方向性的操作，是中共將自己包裝為「文明互鑑」的倡議者，實則更深層意圖是穩固與中東產油國的戰略與經濟合作關係。

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尤其在歐美對中科技封鎖、投資撤離潮興起的背景下，中共亟需尋找替代性的經濟命脈與國際舞台的支撐者。中東這些資源豐富而政治保守的國家，對中共的極權統治並無牴觸，因此成為最佳的外交突破口。免簽只是工具，其目的是引入資金、石油技術與聯合國支持，更進一步削弱西方制裁與人權壓力的效果。

值得警惕的是，中共一面對這些伊斯蘭國家釋出善意，另一面卻在新疆持續壓迫穆斯林少數民族，甚至建立集中營與大規模監控體系。這種雙重標準正是中共外交的虛偽象徵。當北京高調宣稱歡迎更多「外國朋友」來中體驗「優質產品」與「多元消費」，卻不准本國人民在街頭自由集會，不准記者獨立採訪，更不准公民在網路上自由發聲，這樣的開放又有多少誠意可言？

中共在新疆持續壓迫穆斯林少數民族，甚至建立集中營與大規模監控體系。圖為新疆阿圖什市再教育營。（美聯社）

再從策略角度看，中共此舉也是一種國際輿論場的佈局。與其讓免簽政策服務於人民的自由流動與思想交流，不如讓它成為籠絡國際盟友、削弱西方對其批評的外交籌碼。以「開放」包裝統戰、以「便利」掩飾極權，是這套免簽政策背後的真實邏輯。

總而言之，中共單方面推動免簽政策，並非源於對外國人民的善意與信任，而是出於統戰擴張與經濟利益交換的冷算計。在強權主義未改、內部專制深化之際，一切外交柔性操作都應被視為戰略工具而非文明進步。國際社會在與中共互動時，更應看穿其策略性包裝，避免被其話術矇騙而喪失對自由、正義與人權的堅持。

（作者為軍人）

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