晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共單方面擴增免簽 背後的焦慮與盤算

2025/07/04 11:30

◎ 衛重華

中共近日宣布自2025年6月9日起，對沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特與巴林四國持普通護照人士試行免簽政策，期間為一年，赴中經商、觀光、探親、訪問與過境皆可免辦簽證。至此，中共已對全部六個海灣阿拉伯合作理事會（GCC）成員國完成免簽開放，成為其所謂「高水平對外開放」的最新展現。然而，這樣的單方面開放，其實更像是中共處於經濟焦慮與國際孤立下，操弄統戰與形象工程的權宜之計

中國新增對中東四國試行免簽政策，這種單方面開放，更像是中共在經濟焦慮與國際孤立下，操弄統戰與形象工程的權宜之計。圖為參觀北京故宮的遊客們。（路透）中國新增對中東四國試行免簽政策，這種單方面開放，更像是中共在經濟焦慮與國際孤立下，操弄統戰與形象工程的權宜之計。圖為參觀北京故宮的遊客們。（路透）

表面上，中共此舉顯示對外關係的積極布局與誠意，但事實上，這種「單方面免簽」並未帶來雙邊互惠，也未落實於普世價值之下的開放交流。這些中東國家雖可免簽赴中，但中國人民若想造訪這些國家，依然受限於繁瑣的簽證制度與審查。所謂「開放」，實則是選擇性、方向性的操作，是中共將自己包裝為「文明互鑑」的倡議者，實則更深層意圖是穩固與中東產油國的戰略與經濟合作關係。

尤其在歐美對中科技封鎖、投資撤離潮興起的背景下，中共亟需尋找替代性的經濟命脈與國際舞台的支撐者。中東這些資源豐富而政治保守的國家，對中共的極權統治並無牴觸，因此成為最佳的外交突破口。免簽只是工具，其目的是引入資金、石油技術與聯合國支持，更進一步削弱西方制裁與人權壓力的效果。

值得警惕的是，中共一面對這些伊斯蘭國家釋出善意，另一面卻在新疆持續壓迫穆斯林少數民族，甚至建立集中營與大規模監控體系。這種雙重標準正是中共外交的虛偽象徵。當北京高調宣稱歡迎更多「外國朋友」來中體驗「優質產品」與「多元消費」，卻不准本國人民在街頭自由集會，不准記者獨立採訪，更不准公民在網路上自由發聲，這樣的開放又有多少誠意可言？

中共在新疆持續壓迫穆斯林少數民族，甚至建立集中營與大規模監控體系。圖為新疆阿圖什市再教育營。（美聯社）中共在新疆持續壓迫穆斯林少數民族，甚至建立集中營與大規模監控體系。圖為新疆阿圖什市再教育營。（美聯社）

再從策略角度看，中共此舉也是一種國際輿論場的佈局。與其讓免簽政策服務於人民的自由流動與思想交流，不如讓它成為籠絡國際盟友、削弱西方對其批評的外交籌碼。以「開放」包裝統戰、以「便利」掩飾極權，是這套免簽政策背後的真實邏輯。

總而言之，中共單方面推動免簽政策，並非源於對外國人民的善意與信任，而是出於統戰擴張與經濟利益交換的冷算計。在強權主義未改、內部專制深化之際，一切外交柔性操作都應被視為戰略工具而非文明進步。國際社會在與中共互動時，更應看穿其策略性包裝，避免被其話術矇騙而喪失對自由、正義與人權的堅持。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書