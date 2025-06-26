自由開講》黃國昌、腳尾飯、舔耳案

◎ 涂醒哲

黃國昌，有夠慘！病情危急，診斷分析如下：

一、症狀事實：

1、民眾黨立委黃國昌6月16日在立法院質詢法務部長鄭銘謙時，放出一段「京華城案女檢訊問朱亞虎」的對話錄音檔。鄭銘謙立即提醒，涉及個案的錄音屬於偵訊過程的光碟，不該在國會殿堂播送。黃國昌則回應是示範帶。台北市議員苗博雅將此事比喻為「腳尾飯事件2.0」。黃國昌則反擊，苗博雅沒有當過執業律師，不知道刑偵實務。苗博雅再回應，腳尾飯手法，用術語說就是「前提事實未建立」，後面質詢什麼都欠缺實質意義。質詢應以真實資料為依據，科技模擬不能造成誤導。

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民眾黨立委黃國昌在立法院質詢時，播放疑似檢察官偵訊錄音「示範帶」，引發爭議。（資料照）

2、病情加劇：6月18日，民進黨立委王義川在立法院質詢時表示，黃國昌立委播放來源不明的示範帶，他要公開告發黃國昌涉嫌違反偽造文書罪，請鄭銘謙轉交相關檢察署依法偵辦。

二、症狀分析：

1、如果黃國昌說這個錄音帶是「示範帶」（黃國昌常常講謊話，此點不能確認），則錄音帶應該是造假的，如同國民黨李慶安立委造假的舔耳案錄音帶一樣，或是像親民黨王育誠議員造假的錄影帶一樣，或是黃國昌利用最新的AI人工智慧技術製作出來的。總而言之，就是造假，就是欺騙，欺騙台灣人，尤其是相信他、支持民眾黨的小草。黃國昌把台灣人當成傻瓜，把檢調單位當成敵人。

2、和舔耳案神似，2002年，立委李慶安出面指控衛生署代署長涂醒哲，涉嫌在KTV唱歌飲酒時，以舔耳朵、親吻等方式性騷擾鄭可榮。涂醒哲立即開記者會表示，立委李慶安指稱他8月6日晚上曾到錢櫃KTV絕非事實，他希望李慶安偕同寫檢舉信的人與他公開對質，如果屬實馬上辭職。但即使同年10月2日、3日，丁瑞豐、林榮珊、張景為已經告訴李慶安說涂醒哲並未出席系爭聚會，李慶安仍連續於同年10月3日、10月4日與鄭可榮共同召開記者會，也拿出和鄭可榮精心設計製作的錄音帶，公開對涂醒哲嚴厲指摘。

前立委李慶安。（資料照）

甚至涂醒哲於同年10月4日趕到記者會現場當面對質時，李慶安和鄭可榮仍指認涂醒哲即為對其為系爭性騷擾之人。這場由李慶安等人自導自演、用來抹黑民進黨內閣涂醒哲的舔耳案，後來被證明為媒體配合李慶安操弄的造假事件。雖然後來水落而石未全出，至少還給涂醒哲清白。除了控告李慶安等人外，涂醒哲也出了一本《性謊言錄影帶》，聽說李慶安因為這個案子，後來失去提名台北市長的機會，被郝龍斌漁翁得利。



3、和腳尾飯神似，2005年6月2日，時任親民黨台北市議員王育誠公布一段錄影帶，踢爆台北市第一、第二殯儀館的殯葬業人員，把館內本應回收的腳尾飯轉售給民間自助餐，店家再賣給不知情的一般民眾食用，大賺黑心錢。後來證實是王育誠的助理提供祭品，請人扮演黑衣人拍攝「模擬劇」，用揭弊來突顯自己正義形象，打擊政府無能，以騙取選票。真相被揭露後，輿論譴責腳尾飯事件是一場「自編、自導、自演的造假揭弊案」，王育誠遭親民黨無限期停止黨權，法院也判決王育誠須賠償325萬給因為腳尾飯事件商譽受損的店家們。之後，王育誠競選連任失利，黯然退出政壇。

前親民黨台北市議員王育誠（中）揭發腳尾飯事件，被證實造假。（YouTube影片截圖）

三、臨床診斷：

1、如果錄音帶是真的：那黃國昌就要交代是從那邊？從誰？從那種管道取得偵訊錄音檔案？因為這是違法的。把正在司法程序的偵訊內容公諸於世，想要用立法委員的權利來鬥臭檢察官、來施壓法務部，黃國昌恐怕得不償失。因為法務部一定會追查來源，不能讓這種事情再次發生。黃國昌恐怕涉及刑法！

2、如果錄音帶是造假的：那麼黃國昌就是在立法院公然用造假的錄音帶來質詢官員，這就是典型的腳尾飯及舔耳案。黃國昌自己要去承擔劣質問政的結果，會受到台灣人民的唾棄，會步上李慶安及王育誠的後塵，斷送自己的政治前景。

3、立法委員比官員大？官大學問大？黃國昌喜歡作秀，大家都知道。但黃國昌自以為立法委員就比官員高一等，可以教訓官員，這可能就踢到鐵板了。因為他質詢的法務部長是在司法界的大前輩，學歷經歷都在他之上。鄭銘謙還用法律專業提醒黃國昌，涉及個案的錄音屬於偵訊過程的光碟，不該在國會殿堂播送。黃國昌執意而行，不但暴露他作秀心切，也暴露他法學素養之不足。

民進黨立委王義川在立法院司法及法制委員會上，當場向法務部長鄭銘謙告發黃國昌涉嫌偽造文書罪。 （記者鄭景議翻攝）

4、沒有當過執業律師，不能批評黃國昌？黃國昌面對苗博雅的腳尾飯批評，竟然說苗博雅沒有當過執業律師，不知道刑偵實務。但是立委質詢應以真實資料為依據，科技模擬不能造成誤導，這是天經地義的。黃國昌雖然嘴硬，但台灣人民會相信你？還是會相信苗博雅呢？黃國昌是在耍弄媒體嗎？還是耍弄台灣人民？你還真的以為你的做法是對的嗎？

5、立法委員的言論免責權，有包括造假權嗎？這一點司法界的專家已經開始在討論，相信最高法院的法官會討論出一個有益民主政治運行的憲法解釋。立法委員固然有言論免責權，但這是為了保障立法委員，在拿到民眾的陳情，在有限時間內無能力或無法得知是真是假，為了得到即時的改正，賦予立法委員質詢官員時可以有言論免責權。不過明知資訊為假，還拿出來質詢，等於是招搖撞騙，對民主政治的運作有害無益，恐怕違反言論免責權的真意。未來大法官的解釋可能對黃國昌不利，依黃國昌自己的說法，錄音帶是他自己製造的。一旦黃國昌失去立法委員言論免責權的保護，可能要自食其果。

6、黃國昌真的在救柯文哲嗎？黃國昌在幫民眾黨、國民黨、還是共產黨？社會各界對黃國昌這次離譜的表現，有的人把它看成黃是作秀心切，看到國民黨以作假連署罷免民進黨的立委，得到媒體非常多的關注及討論。

黃國昌可能抱著你會作假我也會作假的心態，來尋求媒體更多的曝光度。有的人則認為他是爲了幫忙民眾黨，以質詢法務部長、損毀檢察官形象來向小草小葱支持者表態，說他有在幫忙柯文哲。但柯文哲恐怕苦不堪言，因為黃國昌這樣子激怒司法人員，對柯文哲的起訴判決，恐怕是有害無益。難道黃國昌是如同某些政論名嘴所說的，柯文哲出不來，對黃國昌才是最大的利多，才能坐穩黨主席的位置。當然也有一些人認為黃國昌只要能夠在立法院興風作浪，就是對國民黨以及共產黨最大的幫忙，就能夠得到最大的政治紅利。

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

7、黃國昌有夠慘，病入膏肓！黃國昌自己是法律人號稱法學博士，但為什麼犯這麼大的一個錯誤呢？最大的可能是黃國昌太喜歡做媒體寵兒了，他以為自己伶牙俐齒、辯才無礙，甚至覺得自己英俊瀟灑。因此不管做什麼事情，在立法院的抗爭、甚至連參與總統的國安討論，都要以能夠開放媒體或自拍即時傳輸為前提。這種心理從醫學上來講，是一種病態的不成熟。要知道媒體就好像水一樣，水能載舟也能覆舟。柯文哲殷鑒不遠，黃國昌如果不改正其譁眾取寵的問政方式，即使短時間內會得到媒體的追捧，最後恐怕會重蹈柯文哲的覆轍。

四、疾病治療：

1、黃國昌還有救嗎？黃國昌如果還繼續亂掰，可能就沒救了。但如果黃國昌能夠承認錯誤，接受法律的規範並承擔違法的處罰，可能還有救。如果能夠潛藏一陣子認真用功，而且站在捍衛台灣主權國家的立場來問政，或許在國民黨面臨偽造文書的刑法，在區域立委被大罷免之後，民眾黨可以趁機而起，填補部分空缺。

2、用內科治療，尋找十年之艾？或用外科治療，切除病灶？社會上很多人都認為黃國昌是掃把星。倚枋枋裂，倚柱柱折，倚牆牆倒，倚豬牢死豬母，以前已經搞垮時代力量，現在恐怕會搞垮民眾黨。當然最怕被民眾黨取代的就是國民黨，也因此台北市政府的一些弊端證據源源不絕釋出來，讓柯文哲到現在還在收押禁見。但如果黃國昌以為跟著國民黨去討好共產黨，把自己當成小藍，亦步亦趨，恐怕就大大失策，成不了大器。

治療黃國昌及民眾黨的病情，恐怕最好的方法就是站在台灣這邊，做一個忠誠的反對黨，以最大的力道力抗中國共產黨對台灣的侵略。

結語：大罷免是照妖鏡！大成功天佑台灣！

（作者曾任國策顧問、立法委員，嘉義市長）

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