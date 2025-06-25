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自由開講》歷史的影子遮不住南島陽光：評賴總統《團結國家十講》首場演說

2025/06/25 10:30

◎ 黃大益

當代國家領袖要論述「國家認同」與「主權正當性」，勢必無法迴避歷史的交織與國際法的約束。因此，賴清德總統啟動的《團結國家十講》，首場以〈國家〉為題，從國際法、歷史脈絡到文化考古，構築出台灣主體性與主權獨立的論述；這樣的選擇，是對國家現況的清醒回應：台灣不是抽象的理想，而是持續被挑戰的存在。

賴清德總統啟動《團結國家十講》，首場以〈國家〉為題，從國際法、歷史脈絡到文化考古，構築出台灣主體性與主權獨立的論述。（記者王藝菘攝）賴清德總統啟動《團結國家十講》，首場以〈國家〉為題，從國際法、歷史脈絡到文化考古，構築出台灣主體性與主權獨立的論述。（記者王藝菘攝）

賴總統在演講中援引1951年的《舊金山和約》，直指日本政府雖然放棄台灣主權，卻未將其交予任何國家，因此中國對台灣並無主權根據；這樣的說法不是語言遊戲，而是國際法上的空白事實。此外《舊金山和約》由49國簽署，然而中華人民共和國與中華民國皆未受邀，這恰好突顯戰後世界未能清晰安排台灣未來地位；二戰後「模糊」的國際狀態，正為台灣今日主張「自主未來」留下重要的詮釋空間。賴總統正是運用這一歷史斷裂與國際現實，宣示台灣不隸屬中國的正當性。賴清德以總統之姿，透過國際法條文的比較、梳理殖民與戰後的歷史脈絡，發表具歷史縱深的事實論述，並界定台灣當代主權狀態，不僅挑戰中國單方面的歷史詮釋，也與台灣長期以來強調「地位未定論」的國際觀點部分重疊，具有史觀意義，更實踐國家元首對歷史的回應責任。

除國際法分析外，賴總統也援引左鎮人、大坌坑文化與南島語族的學術研究，指出台灣是具有獨立歷史脈絡的島嶼社會，用考古與文化視角補強台灣主體。此論述嘗試從「南島文明源頭」層次，重建台灣的主體記憶，連結文化自覺與政治主權；這種歷史文化路線，與李登輝總統1990年代起的主體性政治哲學（philosophical subjectivity in politics）一脈相承，強調「政治認同建立在歷史認知之上，而非僅以政權更替為分野」。這場演講明確擺脫過去「中華主體、台灣附屬」的歷史詮釋，而是回到台灣自己的軸線，對今日面臨中國統戰與資訊戰的台灣社會而言，如何捍衛「文化戰場」與掌握「歷史話語權」，同樣是關鍵。

前總統李登輝主張要建立台灣主體意識，提出台灣主體史觀，有自知與自信才能不畏強權。（資料照）前總統李登輝主張要建立台灣主體意識，提出台灣主體史觀，有自知與自信才能不畏強權。（資料照）

團結不是口號，而是選擇。台灣今日所面對的，除了來自中國的軍事與認知戰，還有自己內部對「國家」的認識混沌。當中國還在拿著歷史當鞭子、把宣言當枷鎖時，台灣的民選總統，選擇回到土地、文化源流與人民的起點，用「土地的歷史感」串起國家歷史，說出台灣自己的話語。

然而，台灣的國家認同，不能只靠總統演講來建立；歷史也不是抽象回憶，而是當代認同與政策選擇的起點。賴清德《團結國家十講》的首場以〈國家〉為題，如果只是重申台灣是國家，那單純只是賴清德個人再一次的政治表態；但若能進而啟動一場政治、文化與思想上「去帝國化（Decolonization）」的歷史重寫工程，深化台灣人和土地與歷史之間的連結，並將其視為「民族自覺工程」的一環，讓台灣不再背負他國敘事，才是真正的歷史轉向，也才是《十講》首場最重要的意義

（作者為政治工作者）

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