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曹興誠八不居士》大罷免 清除「統一」的思想毒素

台灣人應該認知，統一思想是農業時代的野蠻遺毒，應加以清除，像歐洲各國禁止傳播納粹思想一樣。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/06/24 13:30

◎ 曹興誠

作為罷免徐巧芯的領銜人，這幾天不得不和她在臉書上做了一些「交流」，讓大家看到徐巧芯的low 和惡。

撇開徐巧芯，下面讓我們來談談一個國民黨不肯、也不敢面對的話題。

《台灣必須清除有關統一的思想毒素》

香港失去自由的悲劇，台灣失去主權的威脅，其實根本就不應該發生在21世紀的今天。

1948年，聯合國通過了「世界人權宣言」；指出任何地方的政府，其權力應該來自當地人民的授權。這個授權可以通過定期的投票來完成

世界人權宣言是平地一聲雷，宣示了「主權在民」原則。任何未經當地人民投票授權的外來政權，均屬非法，都需下台走路。

1948年，聯合國通過了「世界人權宣言」，宣示了「主權在民」原則。圖為1949年聯合國人權委員會主席伊莉諾·羅斯福與「世界人權宣言」合影。（取自維基百科）1948年，聯合國通過了「世界人權宣言」，宣示了「主權在民」原則。圖為1949年聯合國人權委員會主席伊莉諾·羅斯福與「世界人權宣言」合影。（取自維基百科）

許多主權主張，例如中共不時提出的「開羅宣言」或聯合國2758號決議等等，由於不符「主權在民」原則，都沒有正當性。

依據「主權在民」的原則，台灣的主權就是台灣人的，此外不屬於任何他人。也就是說，台灣是台灣人的台灣。

同樣的道理，山東是山東人的，河北是河北人的，廣東是廣東人的，餘類推。中共毫無任何權力來侵犯台灣人的主權，同樣的，國民黨也毫無任何權力去侵犯山東人的主權。

1945年二戰結束時，世界主權獨立的國家只有60個。1948年以後，依照主權在民的原則，殖民者不得不紛紛放棄對殖民地的統治，讓各地人民獨立建國，使得今天世界獨立國家的數目達到了195個，而且還在持續增加之中。

和「主權在民」對立的概念，就是「統一」。統一是農業時代無限擴張地盤的思想，是強權對人權的侵犯，是戰爭和殺戮的根源

中國國民黨和中國共產黨，都是俄國列寧式的政黨。此兩黨都堅持中國统一，反對中國各省市實現主權在民和獨立。

世界人權宣言出世以後，中國國民黨和中國共產黨，都應該懺悔其追求統一的錯誤和犯下的罪惡，宣布解散，讓中國各地人民實現獨立或自治。

毛澤東曾於1919年主張建立「湖南共和國」，可惜後來他的思想開始腐化墮落，投奔共產邪說。

陳炯明在1920年主張「粵人治粵」、「聯省自治」，然後依各自治區的民意，決定是否組成聯邦。這是明智正確的主張。中國要實現民主化，只有這條路可走。

陳炯明主張「粵人治粵」、「聯省自治」，然後依各自治區的民意，決定是否組成聯邦。（取自維基百科）陳炯明主張「粵人治粵」、「聯省自治」，然後依各自治區的民意，決定是否組成聯邦。（取自維基百科）

台灣在1996年直選總統以後，已經實現主權在民，成為獨立健全的民主國家。然而中共仍然信誓旦旦，欲以統一之名侵略台灣。

中共是壓迫民主的專制貪腐政權，早該被現代文明淘汰；但台灣的中國國民黨，今天還要跟中共勾結，意圖摧毁台灣的民主自由，實屬罪不可逭！

台灣人應該認知，統一思想是農業時代的野蠻遺毒，應加以清除，像歐洲各國禁止傳播納粹思想一樣

驅逐了統一邪念，台灣才能從無聊的統獨對立解脫出來，達成團結，提升國力。

大罷免一定要完成，但如果不能藉機清除統一的思想毒素，則不能算是大成功

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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