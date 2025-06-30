發生交通事故時到底人要不要留在現場？這個問題時常困擾許多用路人。

◎ 法操司想傳媒

發生交通事故時到底人要不要留在現場？這個問題時常困擾許多用路人。AI生成示意圖。（取自貼文）

發生交通事故時到底人要不要留在現場？這個問題時常困擾許多用路人。近期有則新聞報導指出，日前在花蓮台九線鳳林長橋北上路段，發生一起小客車撞分隔島衝入田地車禍，警方調閱路口監視器發現肇事原因竟是，一台機車違規左轉，導致汽車駕駛突然閃避撞上分隔島才釀成事故，共造成車上4人受傷送醫，所幸送醫治療皆無性命危險。



肇事的機車騎士在當下不但沒有停下來處理，還直接離開現場。騎士後來辯稱以為沒有擦撞到，不關自己的事，肇事騎士最後可能會依照肇事逃逸法辦。



什麼是肇事逃逸，怎麼認定肇逃？

肇事逃逸相關罪責規定在刑法第185-4 條：「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。」



若要成立肇逃罪，依照上述法規規定必須是駕駛「動力交通工具」（汽、機車等，利用人力的腳踏車等則不算）並造成有人「死傷」後「逃逸」才算。肇事逃逸罪曾經在2021年修法，過去的肇事逃逸罪規定，發生交通事故時，不管有沒有造成人員受傷只要逃逸，一律處以「1年以上、7年以下」有期徒刑。



由於這樣的規定似乎太過嚴苛，因此後來大法官做出了司法院釋字第777號解釋，認為舊法「肇事」的概念模糊不清，違反明確性原則，而且不論輕傷、重傷刑責一律規定為1年以上、7年以下，有違比例原則，之後才改成現在的「發生交通事故」而不是「肇事」。



不知道撞到人，也會依肇事逃逸罪處罰嗎？



刑法第12條規定：「行為非出於故意或過失者，不罰。過失行為之處罰，以有特別規定者，為限。」如果行為人能夠證明在事故當下真的不知道自己撞到人，就有可能不處罰，因為肇事逃逸罪處罰的就是行為人明知自己撞到人還選擇逃逸。



先前就有新聞報導指出，有駕駛輾過酒醉倒在路邊的醉漢而沒發現，由於天色昏暗難加上駕駛不知道有撞到人，難以期待其當下能有所反應，最後判決無罪的案例。不過這種案例是少數，畢竟撞擊力道相當大，很難證明自己不知道有沒有撞到人。



發生交通事故，我有救助的義務嗎？



如果發生交通事故，就算不是自己的錯，若當下沒有留下來救助，很有可能會觸犯遺棄罪，因為發生交通事故（例如把人撞飛），已經開啟危險前行為，基於保證人地位，就有救助的義務。



刑法第293條規定：「遺棄無自救力之人者，處六月以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。（第一項）因而致人於死者，處五年以下有期徒刑；致重傷者，處三年以下有期徒刑（第二項）。」



保證人地位指的是「有防止犯罪發生的義務」。《刑法》第15條規定：「對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。」這條規定當某人具有「義務」防止犯罪的發生（保證人），卻不採取適救助行為時，等同於以作為方式構成犯罪。



目前學說通說認為保證人地位來自於：（一）基於法令；（二）基於自願承擔保護義務；（三）基於密切的生活關係；（四）基於危險共同體；（五）基於危險源的監控義務；（六）基於危險前行為。



回到新聞事件，機車騎士辯稱以為自己沒有撞到人，不關自己的事而騎走，留下倒在田裡四腳朝天的汽車（駕駛在車內動彈不得），就很有可能會涉犯肇事逃逸罪與遺棄罪。



法操也要提醒各位讀者，發生交通事故時，不論當下是不是你的錯，最好的方式就是報警且留下來釐清責任，避免後續的麻煩。

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本文經授權轉載自【法操】【刑法小教室】「以為沒有擦撞到，不關自己的事」，肇事逃逸怎麼認定？

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