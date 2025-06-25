自由開講》谷瑞生：團結理念相近國家 共抗中俄伊朗網攻

◎ 駐瑞典代表處

為向駐地讀者說明威權主義國家網路攻擊之威脅並呼籲理念相近國家關注此議題，我駐瑞典代表處谷代表瑞生投書瑞典知名報社「新佛蘭日報」（Nya Wermlands-Tidningen）並於本（2025）年6月23日以「為抵禦威權政權網路攻擊做出貢獻」（Medverka till försvaret mot cyberattacker från auktoritära regimer）為題全文獲刊。

駐瑞典代表處代表谷瑞生投書瑞典知名報社「新佛蘭日報」（Nya Wermlands-Tidningen），呼籲所有理念相近國家團結一致，共同反制來自威權政權的惡意網路攻擊。（圖擷取自「新佛蘭日報」）

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在本年5月底針對中國對捷克網路攻擊的記者會表示，「歐盟及北約認為，由中國政府支持的行為者應針對捷克的惡意網路攻擊負責。此次攻擊違反國際規範，係不可接受。歐盟不會容忍惡意網路行動，歐盟與捷克團結地站在一起」。

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此外，卡拉斯發表聲明指出，「捷克確定此次網路攻擊是由與中國國家安全部有關的『高級持續威脅31』（APT31）組織實施」。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯。（歐新社）

中國正與俄羅斯及伊朗合作，試圖破壞並重塑以規則為基礎的世界秩序。瑞典國安局（SÄPO）在2024/2025年度評估報告指出，「主要是俄羅斯、中國及伊朗利用安全敏感機構在資訊安全、人員安全及實體安全方面的漏洞」。

值得注意的是，「中國基於長期規劃採取行動，以支持其全球野心，並使用合法及非法手段來實現這些目標。中國安全及情報活動目的旨在蒐集信息、影響各國、獲取技術及專業知識，並控制中國異議人士」。

中國不僅加強對台灣軍事壓力，亦對台灣發動大規模網路攻擊。中國對台灣的駭客活動比對其他地方更加肆無忌憚。正如我國國家安全局於本年1月所指出，「2024 年針對台灣政府部門的網路攻擊次數比前一年增加一倍，平均每日達240 萬次，其中大部分由中國的網路部隊發起」。

這些網攻「旨在破壞關鍵基礎設施系統，例如高速公路及港口，並擾亂台灣的運輸及物流系統」。

俄羅斯、中國及伊朗利用安全敏感機構在資訊安全、人員安全及實體安全方面的漏洞，發動網路攻擊，試圖破壞世界秩序。示意圖。（路透檔案照）

儘管貿易對瑞典及中國關係至關重要，瑞典外交部長Maria Malmer Stenergard在本年5月22日的斯德哥爾摩中國論壇指出，安全對瑞典及其他理念相近國家亦至關重要，外長重申：「瑞典及歐盟將中國視為合作夥伴、經濟競爭對手及系統性競爭對手」，並進一步提到「瑞典、歐盟及北約均批評中國助推俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭」。

M部長特別強調，「印太地區的衝突，包括任何因試圖使用武力改變台海現狀而引發之危機，都將對瑞典及歐洲產生深遠影響」。

谷代表強調，我們必須尊重並遵守國際法、聯合國規範及原則。讓我們跟隨歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉絲的作法，呼籲所有理念相近國家團結一致，共同反制來自威權政權的惡意網路攻擊。

谷代表於文末呼籲，我們感謝瑞典政府對台灣現狀的支持，盼瑞典政府持續維護台海和平穩定現況的重要性。台灣將與理念相近國家合作，共同維護全球及區域的和平、穩定及繁榮。

「新佛蘭日報」於1837年創刊，為瑞典西部韋姆蘭省（Värmlands län）最大的早報，依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2025年1至4月「新佛蘭日報」每日紙本報紙及網站觸及約161,000人次。



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