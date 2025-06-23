曹興誠八不居士》從徐巧芯叫囂 看藍白立委流氓化

一個徐巧芯，也許是偶然，但個個藍白立委現在演流氓都不用化妝，還繞著滿身刺青的館長，如眾星拱月，那就是有幕後黑手在操控。

◎ 曹興誠

徐巧芯說要找我辯論，卻反對訂定規則；還嘲諷規則是「毛ㄧ堆」，言詞粗鄙。

不訂規則，那是謾罵，不叫辯論。

喜歡謾罵，她可以去賭場裡，或者去詐騙集團。那裡會有人欣賞她粗野到家的各種三字經、四字經、五字經。

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國民黨立委徐巧芯。（資料照）

我雖然強調平易近人、眾生平等，但會跟市井流氓保持距離。所以徐巧芯想找我叫罵，恐難如其所願。

徐巧芯會說我怕了。的確，我會害怕；但我怕的不是像她這種小混混，而是把她推進我們國會的那隻幕後黑手。

毛澤東曾經說過，搞革命不是請客吃飯；要心狠手辣，要把流氓地痞當成得力的同志。

我想大家應該都已經注意到，藍白立委現在都流氓化了。

言行粗野傲慢，撒謊造謠成性，犯法死不認錯，還猛喊「司法迫害」。這些都是他們每天上演的鬧劇。

一個徐巧芯，也許是偶然，但個個藍白立委現在演流氓都不用化妝，還繞著滿身刺青的館長，如眾星拱月，那就是有幕後黑手在操控。

大罷免是要斬斷藍白立委亂台那隻幕後黑手，守護民主自由的命脈。（資料照）

大罷免就是要斬斷亂台幕後黑手

這次大罷免，不僅僅是請小混混回家而已，斬斷那隻幕後黑手，才是目的。

這次罷免不成功，那隻黑手就會進來台灣，掐斷我們民主自由的命脈。

到時你可不想聽到徐巧芯或陳玉珍或黃國昌那種豺狼得意的笑聲。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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