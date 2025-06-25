自由開講》日專家籲各國邀台參加「肩並肩」軍演 打破一中框架

◎ 茜茜

近年來，台美之間的軍事合作與戰略互信持續加深；從多次軍售案、美國國會訪團、高層互動頻繁，到不公開的軍事顧問協助與情報共享，美台早已突破表面上的外交限制；此次，美國太平洋艦隊司令柯勒上將公開指出，台灣已被正式納入艦隊的「嚇阻任務」（mission of deterrence）架構，意味著台海安全已被納入美軍整體印太戰略核心，台灣在美國防衛布局中地位再度升高，凸顯雙邊軍事合作已邁入實質聯防的嶄新階段。

美國太平洋艦隊司令柯勒上將指出，面對中國步步進逼，台灣已被納入太平洋艦隊的「嚇阻任務」一環。（美聯社檔案照）

中共對台軍事壓迫升溫，國際更應挺台自保

柯勒上將直指，中共正持續進行對台「排練式」軍演，結合封鎖與入侵模擬，並擴張其海軍至全球作戰能力，明顯意在削弱美國威懾力，分化印太聯盟。在此背景下，日本學者小谷哲男提出台灣應以觀察員身分參與「肩並肩」及「環太平洋」等聯合軍演，進一步揭示國際社會已意識到台灣的地緣戰略關鍵。台灣若被孤立，將重創印太區域的安全鏈。是故，各國應捨棄對中妥協的幻想，轉而支持台灣參與多邊安全機制。

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正視台灣主權定位，拒絕中共話語霸權

面對中國長年操作「一中原則」，打壓台灣國際空間，國際社會更應正視台灣作為民主盟友的實質地位；美軍已用行動證明，台灣是自由印太不可或缺的一環，各國不應再自限於北京設定的話語邊界，而應以實務合作的方式強化與台灣的安全鏈結，如提供軍事交流、觀察員機制、情報合作等具體作為，對中共構成集體反制力量，使其不敢輕啟戰端。

台灣是自由印太不可或缺的一環，各國應以實務合作方式強化與台灣的安全鏈結，使中共不敢輕啟戰端。圖為美國海軍航空母艦「喬治華盛頓號」打擊群正在西太平洋巡弋。（路透檔案照）

台灣需深化戰備改革，展現自我防衛決心

台灣自身更應正視國防轉型的急迫性，強化不對稱戰力與全民防衛體系，透過立法、預算與訓練提升軍民整備水準，向國際展示自我防衛決心，只有展現自身意志，國際支援才不會淪為空談。此外，外交體系應加強與友邦及志同道合國家的軍事對話與安全合作，讓台灣的存在不是挑釁中共，而是共同維護區域和平的必要角色。

國際需體認台海和平關鍵性，聯手反制中共威權

從柯勒的發言可見，美國已公開將台灣視為印太安全架構的一環，台灣不僅是民主價值的前線堡壘，更是第一島鏈的戰略支點；國際社會應拋棄「台灣是敏感問題」的舊思維，以具體政策支持台灣如常參與區域安全對話與行動，透過團結一致、提高嚇阻力，方能制衡中共擴張主義，維護亞洲乃至全球的和平秩序。

（作者為研究生）

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