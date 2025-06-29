自由開講》資訊安全防線失守 球場租借淪為灰色操作場

◎ 陳琪

近日北市公有球場租借系統遭「爬蟲程式」癱瘓一事，引發社會譁然。知名網球教練為搶佔熱門時段場地，涉嫌以十萬元委託工程師開發爬蟲程式進行自動搶場，不僅導致系統短暫癱瘓，更衍生出資訊安全與公共資源公平使用的雙重危機。該事件非僅止於單一場地爭奪，更反映出台灣在公共資訊系統防護與管理上的結構性漏洞，也警示我們：當數位系統淪為特定人謀取私利的工具，最終受損的是每一位守規矩的市民。

網球教練涉嫌出資委託工程師開發爬蟲程式搶佔公有球場熱門時段場地，衍生資訊安全與公共資源公平使用的雙重危機。圖為台北市調處人員搜索嫌犯（圖左）住處，查獲多版本爬蟲程式原碼及販售帳冊。（調查局提供）

資訊安全的問題，並不只存在於企業內部資料遭外洩、駭客入侵金融系統等高風險場景。此次事件中，看似日常的租借系統，原本是為了便利民眾公平租用場地所設計，卻因設計與防護不足，被爬蟲程式利用成為霸占資源的管道。加上使用多組會員帳號的機制，幾乎可以模擬人為操作、繞過防止機器人的基本檢查，讓原意為「先搶先贏」的機制變成了「技高一籌者恆贏」，破壞了制度的公平性與公信力。這不僅讓其他守法民眾無從公平競爭，也讓「數位公平」的理念形同虛設。

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本事件中的關鍵不僅是違法使用程式搶場，更是對「公共資源數位化」後的管理挑戰提出警訊。從法規層面而言，現行妨害電腦使用罪條文的適用範圍及刑責是否足以嚇阻此類灰色地帶的濫用行為，值得檢討。而從技術層面來看，租借系統是否有完善的異常流量偵測機制？是否具備有效的多重驗證登入程序？是否能透過資料分析察覺非自然人操作的異常行為？若答案是否定的，那麼任何一個擁有基本程式設計能力者都可能輕易攻陷這些系統，從而操控公平資源的分配。

資訊安全不只是「系統」的問題，它牽動的是社會的信任機制。（美編製圖）

資訊安全不只是「系統」的問題，它牽動的是社會的信任機制。若政府與管理單位無法正視數位工具帶來的新型態違規手法，那麼隨著AI與自動化技術日益普及，這類事件將層出不窮，從運動場地擴及圖書館借閱、醫療預約、學校選課等各種與民生息息相關的系統。對此，除了提升系統防護外，也應思考如何從制度面提高使用門檻與稽核效率。例如引入人工智慧辨識異常操作行為、設定每日帳號租借上限、或者增加實名驗證與身分交叉比對的程序，都是值得考慮的方向。

最後，事件中的主角雖然已交保，但這場風波對於「資訊倫理」與「社會公平」的討論才剛開始。科技的發展應是為了擴大便利與提升效率，而不是助長少數人壟斷公共資源的工具。當技術優勢成為新的「社會不平等」來源，政府與公民社會都必須及時出聲，將資訊安全的討論拉回到保障大眾權益的原點，否則，我們終將在數位世界裡迷失公平的初衷。

（作者為台北市民）

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