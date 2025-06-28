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自由開講》預算惡鬥的因果鏈：從美國「大而美」到地方財困，民主權力遊戲的全球縮影

2025/06/28 13:30

◎ 廖郁賢

近期，美國國會通過「大而美法案」與台灣地方縣市財政困境的案例，共同揭示了當代民主政治中權力遊戲的危險傾向。各國總有政治人物為了短期利益，不惜犧牲民主健全運作，甚至漠視普世價值，對民主制度構成嚴峻考驗。

5月22日美國眾議院通過總統川普倡議的「大而美法案」。圖為議長邁克．約翰遜在國會大廈向媒體發表談話。（法新社）5月22日美國眾議院通過總統川普倡議的「大而美法案」。圖為議長邁克．約翰遜在國會大廈向媒體發表談話。（法新社）

在美國，總統川普倡議的「大而美法案」在共和黨掌控的眾議院以微弱優勢（215票贊成，214票反對，1票棄權）險勝，凸顯美國兩黨路線的深刻分歧。此法案引發爭議的核心在於其利用「預算調和程序」闖關參議院。此程序僅需簡單多數（51票）即可通過，而非一般法案的60票門檻，使得共和黨在參議院的53席具備絕對優勢，形成「人數碾壓」。

此外，該程序將辯論時間限制在20小時，大幅壓縮反對黨的討論空間，使其幾乎無法有效阻擋。這項立法策略，實質上是執政黨利用議會規則的漏洞，進行多數暴力，惡意阻擋弱勢政黨的意見表達，嚴重侵蝕了民主協商和充分辯論的原則。

雲林縣長張麗善。（資料照）雲林縣長張麗善。（資料照）

反觀台灣，舉雲林縣的財政困境例子來說，呈現出另一種政治作秀的惡果。雲林縣長張麗善控訴民進黨政府「三殺」雲林財源，然而究其根源，卻是國民黨與民眾黨在立法院審議中央總預算時，為展現「監督」或「杯葛」姿態，無視地方實際需求而大肆刪減預算所致。這種為了鞏固立法機關席次優勢的行為，直接導致中央在分配補助款時，因預算縮減而影響對雲林的撥款，使雲林縣政府面臨財政窘境，基礎建設、社會福利、教育資源投入都可能受影響，最終犧牲的是雲林縣民的生活品質。

更令人費解的是，面對這種困境，民眾黨立委黃國昌作為民眾黨團總召，一方面與國民黨合作大幅刪減預算，另一方面卻聯合地方勢力攻擊在地立委劉建國「不為地方爭取預算」。這種「放火者高喊救命」的荒謬景象，無疑是將自身行為的後果轉嫁給他人，模糊了真正的責任歸屬。立法院在藍白陣營的「捉弄」下，彷彿淪為一場全民被迫參與的權力遊戲。

民眾黨立委黃國昌。（資料照）民眾黨立委黃國昌。（資料照）

美國和台灣的案例都深刻提醒著我們，當部分政治人物為了短期的政治利益，不惜犧牲民主的健全運作，甚至展現出對普世價值的漠視或無知時，民主制度將面臨最嚴峻的考驗。透過議會人數優勢強行通過法案、惡意阻擋弱勢政黨的意見表達、強制壓縮討論時間，以及將自身責任轉嫁於他人等行為，不僅破壞了民主的協商精神，也損害了公眾對政治體制的信任。如何讓權力回歸責任、讓理性取代惡鬥，是全球民主社會刻不容緩的共同挑戰。唯有如此，民主才能真正發揮其應有的價值，保障公民的福祉，而非淪為少數人玩弄權力的工具。

（作者為第19屆雲林縣議員、圓仔花獨立書店創辦人）

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