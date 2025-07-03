自由開講》從戰狼到微笑面具：中共對台假訊息新手法，你看懂了嗎？

◎ 葒燁

近期，台灣社群平台上出現大量看似「支持台灣」、「鼓舞人心」的影音與貼文，例如：「川普宣布台灣加入聯合國」、「中國代表團怒而退席」等，引發不少民眾轉傳與討論。然上述訊息經事實查核機構查證後，內容多為AI生成的假訊息，未見任何國際媒體佐證，顯示其極可能為中共針對台灣社群精心設計的認知作戰產物。

中共對台操作策略已轉型，過去以「戰狼」姿態恫嚇台灣，現在反而發表「親台言論」，然而，其根本目的從未改變──削弱我國民心、動搖防衛意志，為實現「一中政策」、「統一台灣」的目標鋪路。

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近日台灣社群平台上出現大量看似「支持台灣」、「鼓舞人心」的影音與貼文，經台灣事實查核中心查證，均為假消息。（圖：擷取自台灣事實查核中心）

從威嚇到柔性滲透，目的未變

過去，中共慣以軍事威脅、外交打壓與輿論恫嚇對台施壓，但此種方式不僅無法動搖台灣人民意志，反而凝聚本土共識。近年來，隨著我國民眾媒體識讀能力逐漸提升，中共轉向「友善包裝」策略──以看似支持台灣的訊息，混合不實內容與誤導性敘事，企圖在潛移默化中影響台灣社會對政府、外交及國防的信任。

常見操作手法與識別方式

中共假訊息常具備下列特徵：

1、使用煽動性詞彙與誇張標題：如「震撼」、「終於來了」、「中國氣炸」等，目的在引起情緒共鳴。

2、透過AI生成影音與圖片：內容架構混亂，人物配音與畫面往往失真。

3、字幕用語異於台灣習慣：如「煙花」、「勝利大捷」、「台胞」等，透露非台灣製作背景。

4、僅在台灣平台大量傳播：中國平台上卻查無相關訊息，明顯針對我國特定族群操作。

中共製造的假訊息，表面看似力挺台灣，實際卻在慢性侵蝕國人對真實局勢的判斷力。

假象營造的後果：誤導與信任流失

這類包裝過的「正面假訊息」，會在社會中營造出「台灣正在被國際大力支持」、「中國對我方態度轉變」的錯誤印象，導致部分民眾對現實外交挑戰與國際動態產生不切實際的期待。一旦假象被戳破，我國民眾恐陷入失序、混亂，進而對我國政府與體制產生不信任。

中共近日發動一波軍事大外宣，聲稱殲-20戰鬥機可「垂直起降」。法媒查核直指畫面為AI生成的動畫。圖為去年11月中國珠海航展中殲-20戰機飛行表演。（路透檔案照）

此外，中共也藉由誤導性軍事報導，例如渲染中國戰機在國際衝突中的「壓倒性勝利」，錯誤連結至台灣軍事裝備，意圖營造「中國武力全面超越」的假象，藉此打擊我國軍民士氣。

防衛從你我做起：守住資訊，就是守住台灣

面對這場無聲的資訊戰，每位國人都是第一線的守門人。筆者在此呼籲全體人民：

1、看到似是而非的訊息，請冷靜查證：可透過「台灣事實查核中心」、「MyGoPen」、「Cofacts」等可信平台驗證內容。

2、謹記三不政策「不輕信、不傳播、不助攻」：避免無意間成為假訊息的放大器。

3、主動關心親友訊息來源：協助長輩與非習慣查證者建立正確的媒體素養。

4、持續提升自身媒體識讀能力：看清話術、拆解手法，才能在資訊洪流中保持清明。

中共對台發動認知作戰，藉由設計包裝的「好消息」，逐步取得我們的信任，藉此破壞台灣的防線與社會穩定。示意圖。（路透檔案照）

中共對台認知作戰已不再只靠威嚇與打壓，而是透過設計包裝的「好消息」，逐步取得我們的信任，藉此破壞台灣的防線與社會穩定。全體國人必須意識到，資訊戰沒有槍林彈雨，卻處處藏有陷阱。

只要你我多一分查證、少一次誤信，就能減少假訊息的擴散，守住台灣社會對真相與民主的信心。讓我們用冷靜的眼睛看世界，用清明的判斷守住台灣。

（作者為時事評論員）

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