晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從戰狼到微笑面具：中共對台假訊息新手法，你看懂了嗎？

2025/07/03 10:30

◎ 葒燁

近期，台灣社群平台上出現大量看似「支持台灣」、「鼓舞人心」的影音與貼文，例如：「川普宣布台灣加入聯合國」、「中國代表團怒而退席」等，引發不少民眾轉傳與討論。然上述訊息經事實查核機構查證後，內容多為AI生成的假訊息，未見任何國際媒體佐證，顯示其極可能為中共針對台灣社群精心設計的認知作戰產物

中共對台操作策略已轉型，過去以「戰狼」姿態恫嚇台灣，現在反而發表「親台言論」，然而，其根本目的從未改變──削弱我國民心、動搖防衛意志，為實現「一中政策」、「統一台灣」的目標鋪路

近日台灣社群平台上出現大量看似「支持台灣」、「鼓舞人心」的影音與貼文，經台灣事實查核中心查證，均為假消息。（圖：擷取自台灣事實查核中心）近日台灣社群平台上出現大量看似「支持台灣」、「鼓舞人心」的影音與貼文，經台灣事實查核中心查證，均為假消息。（圖：擷取自台灣事實查核中心）

從威嚇到柔性滲透，目的未變

過去，中共慣以軍事威脅、外交打壓與輿論恫嚇對台施壓，但此種方式不僅無法動搖台灣人民意志，反而凝聚本土共識。近年來，隨著我國民眾媒體識讀能力逐漸提升，中共轉向「友善包裝」策略──以看似支持台灣的訊息，混合不實內容與誤導性敘事，企圖在潛移默化中影響台灣社會對政府、外交及國防的信任。

常見操作手法與識別方式

中共假訊息常具備下列特徵：

1、使用煽動性詞彙與誇張標題：如「震撼」、「終於來了」、「中國氣炸」等，目的在引起情緒共鳴。

2、透過AI生成影音與圖片：內容架構混亂，人物配音與畫面往往失真。

3、字幕用語異於台灣習慣：如「煙花」、「勝利大捷」、「台胞」等，透露非台灣製作背景。

4、僅在台灣平台大量傳播：中國平台上卻查無相關訊息，明顯針對我國特定族群操作。

中共製造的假訊息，表面看似力挺台灣，實際卻在慢性侵蝕國人對真實局勢的判斷力。

假象營造的後果：誤導與信任流失

這類包裝過的「正面假訊息」，會在社會中營造出「台灣正在被國際大力支持」、「中國對我方態度轉變」的錯誤印象，導致部分民眾對現實外交挑戰與國際動態產生不切實際的期待。一旦假象被戳破，我國民眾恐陷入失序、混亂，進而對我國政府與體制產生不信任。

中共近日發動一波軍事大外宣，聲稱殲-20戰鬥機可「垂直起降」。法媒查核直指畫面為AI生成的動畫。圖為去年11月中國珠海航展中殲-20戰機飛行表演。（路透檔案照）中共近日發動一波軍事大外宣，聲稱殲-20戰鬥機可「垂直起降」。法媒查核直指畫面為AI生成的動畫。圖為去年11月中國珠海航展中殲-20戰機飛行表演。（路透檔案照）

此外，中共也藉由誤導性軍事報導，例如渲染中國戰機在國際衝突中的「壓倒性勝利」，錯誤連結至台灣軍事裝備，意圖營造「中國武力全面超越」的假象，藉此打擊我國軍民士氣。

防衛從你我做起：守住資訊，就是守住台灣

面對這場無聲的資訊戰，每位國人都是第一線的守門人。筆者在此呼籲全體人民：

1、看到似是而非的訊息，請冷靜查證：可透過「台灣事實查核中心」、「MyGoPen」、「Cofacts」等可信平台驗證內容。

2、謹記三不政策「不輕信、不傳播、不助攻」：避免無意間成為假訊息的放大器。

3、主動關心親友訊息來源：協助長輩與非習慣查證者建立正確的媒體素養。

4、持續提升自身媒體識讀能力：看清話術、拆解手法，才能在資訊洪流中保持清明。

中共對台發動認知作戰，藉由設計包裝的「好消息」，逐步取得我們的信任，藉此破壞台灣的防線與社會穩定。示意圖。（路透檔案照）中共對台發動認知作戰，藉由設計包裝的「好消息」，逐步取得我們的信任，藉此破壞台灣的防線與社會穩定。示意圖。（路透檔案照）

中共對台認知作戰已不再只靠威嚇與打壓，而是透過設計包裝的「好消息」，逐步取得我們的信任，藉此破壞台灣的防線與社會穩定。全體國人必須意識到，資訊戰沒有槍林彈雨，卻處處藏有陷阱。

只要你我多一分查證、少一次誤信，就能減少假訊息的擴散，守住台灣社會對真相與民主的信心。讓我們用冷靜的眼睛看世界，用清明的判斷守住台灣。

（作者為時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書