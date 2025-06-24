名家分享~張文義》從廢文資拆舊橋爭議 話蘭陽大橋歷史記憶

1935年的蘭陽大橋，在宜蘭歷史上及宜蘭人日常生活上，無論交通往來、資訊交流、經濟繁榮、文化流通乃至旅遊等方面，具有無比的意義和價值。1991年納入縣定歷史建築，沒想到2025年4月，經封閉性關起門的文資審查會議，決定廢止文資保存，決定拆除。

◎ 張文義

清代宜蘭詩人李逢時（1829一1876），有天來到分隔蘭陽平原的濁水溪（I956改稱蘭陽溪）畔，望著滾滾流水，心有所感寫下<濁水溪>詩「城南之水何重濁，千里泥沙下山嶽，我來溪上數徘徊，嘆息蘭陽一溝凟」。

當時無橋，過溪唯有渡船。臨溪有三個渡船頭，二結渡貫穿溪南和溪北，連接宜蘭和羅東，是交通動脈。

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二結渡貫穿溪南和溪北，連接宜蘭和羅東，是交通動脈。（取自貼文）

日治時期，先有簡便「凱旋橋」，洪水一來便沖毀，後有吊橋，以及輕便車路橋和鐵道橋，然後是1935年的蘭陽大橋。

蘭陽大橋。（取自貼文）

1935年的蘭陽大橋，在宜蘭歷史上及宜蘭人日常生活上，無論交通往來、資訊交流、經濟繁榮、文化流通乃至旅遊等方面，具有無比的意義和價值。1991年納入縣定歷史建築，沒想到2025年4月，經封閉性關起門的文資審查會議，決定廢止文資保存，決定拆除。

有關單位提出理由，以「通洪安全」為原因，計畫拆除重建新橋。該橋屹立溪上已9O年，有土木工程人員直言其結構堅固，比其旁不到30年歷史的新橋更穩固。而此橋一旦被拆除，等於殘酷式斷絶宜蘭人的歷史記憶和情感。

1935年的蘭陽大橋雖已不通車，曾經是宜蘭經濟和交通生命線，納入歷史建築，理所當然，並成為自行車步道，以及歷史導覧的好地方。

蘭陽大橋是宜蘭二二八受難地點之一，橋旁設有紀念碑。（取自貼文）

其實，蘭陽大橋同時也是宜蘭二二八受難地點之一，橋旁設有紀念碑。此外，對地方耆老而言，蘭陽大橋又叫做二結橋。戰時，美軍前來轟炸，三番二次投下炸彈想要炸斷二結橋，也有機槍掃射，橋上留有彈痕。耆老說「因為有二結王公保庇，神明顯靈讓美軍飛機士看不清楚，炸不到二結橋」。

（作者為宜蘭二二八口述歷史的史料訪問、整理人）

本文經授權轉載自張文義臉書

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