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自由開講》深圳街頭驚現「人頭」 網傳因欠薪被害

2025/06/25 09:30

◎ MC小臣

近期，中國社會爆發大規模薪資危機，從體制內的公務員群體到體制外的勞動者階層，全國各地陸續傳出「砍薪」與「欠薪」現象，構成一場橫跨國企、央企、民企與政府系統的薪資風暴。這場風暴不僅是經濟下行的具體表徵，更是對現行財政體制、就業制度與社會穩定的警訊。

一、公務體系的「降薪潮」：地方財政困局的冰山一角

浙江省成為此次公務員「降薪潮」的風眼，普通公務員年薪減幅高達5至6萬元人民幣，處級幹部甚至超過10萬元。此舉雖未明文公布為全國政策，但其示範效應迅速擴散至山東、廣東等地。部分地區公務人員的薪資僅按七至八成發放，甚至基本補貼被取消，月薪低至3000元人民幣，已接近基層民工收入。

中國多個省份出現教師與公務員工資被拖欠、津貼削減。示意圖。（美聯社）中國多個省份出現教師與公務員工資被拖欠、津貼削減。示意圖。（美聯社）

其背後反映的是地方政府財政收入的持續壓縮。以浙江為例，2023年土地出讓收入較前一年下滑約四分之一，這對依賴土地財政維持基本支出的地方政府而言，無疑是沉重打擊。降薪，成為地方預算壓力下的「剛性應對」。

值得注意的是，公務體系原本是穩定社會的支柱，降薪不僅削弱了基層行政效率，也動搖了中產階層對體制的信心。當保障體系自身都無法維持基本穩定，將對整體社會信任造成長遠衝擊。


二、工人維權頻傳：欠薪問題浮出水面

體制外勞工面臨的則是更殘酷的現實。6月初，深圳龍華區傳出疑似因討薪不成而發生命案的事件，引發全網關注，雖然最終被警方定調為精神疾病女子自殺，但事件仍在輿論發酵，成為「欠薪怒火」的爆發點。

統計顯示，僅中國建築集團（中建）體系，在短短15天內便出現至少22起工人討薪事件，從深圳、湖南、福建擴展至黑龍江、重慶、安徽。甚至有工人因長期被欠薪而選擇自殺，或以堵門、停工等方式極端維權。中建作為中央直屬建築巨頭，其23家子公司方才榮獲「全國文明單位」榮譽，卻深陷薪資醜聞，極具諷刺意味。

中國廣東深圳日前傳出疑似因討薪不成釀成命案事件，一顆女性人頭從市中心一幢大樓被扔下。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）中國廣東深圳日前傳出疑似因討薪不成釀成命案事件，一顆女性人頭從市中心一幢大樓被扔下。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

更令人憂心的是，這並非單一企業問題。在天津、福建、廣西、江蘇、湖南等地，同樣出現工人被拖欠數月薪資、社保與公積金的情況。這些工地多數隸屬地方國企與大型民營承包商，代表著中國城市建設與發展的主力軍。當最基礎的建設者無法獲得報酬，勢必引發更深層的社會不滿。

三、制度性風險浮現：從局部事件到全國警訊

薪資保障本應是社會穩定的底線。一旦這條底線頻繁被突破，不僅會破壞政府與民眾之間的基本信任，也將侵蝕中國社會長期以來賴以為基的發展秩序。

此次欠薪潮之所以引發廣泛關注，正因其打破了過去「公務員穩定、企業守信」的既有印象。從教師薪資延遲、銀行人員減薪，到快遞員與殘障工人被拖欠工資，種種跡象顯示，經濟放緩與資金鏈緊張的壓力，已快速向社會各層滲透。

在社會保障體系尚未充分覆蓋、工人維權管道不暢的現實下，愈來愈多的勞工選擇用身體擋路、以命相搏。這既是對生存困境的無聲抗議，也是對制度失靈的極端反映。

（作者為自由業）

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