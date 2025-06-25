自由開講》「和中共談判」 這是帶風向的和談

◎ 陳啟濃

國民黨立委陳玉珍日前聲稱如果中共打過來，倘若她是金門縣長，她就會去跟中共談判。陳玉珍仗著在立法院的言論免責權，做出等同「叛國」、「敵前投降」的宣示，她並不是沒有法律常識，而是她在跟中共表白投誠，並且在召喚所有跟她同樣親共的投機份子。

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

首先她是在表達中共是可以和談的，只是我們的政府故意阻擋，而且是在挑釁中共。進一步的說法是「民進黨政府是靠著反共才得以欺騙台灣人，獲得人民的支持。」讓台灣人對「中共對台灣是友善的」產生一種混亂虛幻的念想。

請繼續往下閱讀...

其實她是在呼喚台灣所有對中共存有不實幻想的中共同路人，倘使有一天中共真的對台動武，只要放下武器跟中共投誠，就可以免除戰爭的蹂躪。這是一種居心叵測的二分法，要把台灣人分成兩種人，一種是好戰的，不願意和中共和談，另一種是和平傾向的，相信台灣可以跟中共坐下來好好談。

現在的國民黨政治人物都忘記了蔣中正與蔣經國的智慧以及歷史教訓，老祖宗一再告誡不能跟共產黨和談，中共是一邊跟你和談，一邊用武力擴大自己的勢力。當初留在中國投降中共的軍人與政治人物最後都沒有好下場。

陳玉珍不是不認識兩蔣，更不是不懂歷史教訓，而是基於自己與政黨的利益，目前只能緊抱著中共的大腿，才能讓政黨的政治生命延續下去。台灣人應堅定反共守護民主的立場，識破像陳玉珍這種自願成為中共馬前卒的投機份子，蔑視這種居心叵測的言論。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法