沈榮欽國際視野》昨日黃安 今日館長

館長在很多地方都和黃安類似，兩人都是在台灣混得不好時，想到中國發展，然後以辱台舔中的言論作為投名狀，而且外人必須舔得比本地人更用力方能表忠，因此出現訪中時各種缺智言論。

◎ 沈榮欽

因《新鴛鴦蝴蝶夢》走紅的黃安，後來難以創作膾炙人口的作品，又得罪吳宗憲等大哥，在台灣演藝圈混不下去之際，便想到投奔中國演藝圈發展。

在台灣演藝圈混不下去，轉投中國演藝圈發展的黃安。（翻攝自微博）

問題在於黃安才華有限，黃國倫曾經公開爆料指出黃安唯一的代表作《新鴛鴦蝴蝶夢》，涉嫌抄襲 S.E.N.S. 的《Happy Arabia》，正好搭上華視《包青天》主題曲走紅，此外便無佳作。

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缺乏才華又想在中國演藝圈走跳，必須交出投名狀，黃安便想到用出賣台灣藝人的方式獲取中國青睞。他自封「台獨剋星」，專門向中國舉報有台獨傾向的台灣藝人，不准台灣藝人吃中國的飯，卻砸中國的鍋。

可是台灣藝人為了中國市場，大多避免政治表態，黃安為求快速出名，只得擴大將一切政治符號都視為台獨，時不時就在微博舉報台灣藝人，並發表各種辱台舔中及批評吳宗憲的言論，希望乞得中國演藝圈與網友關注。

政治馬屁終究不敵才華貧瘠，黃安只有在最初幾年有話題性時，獲邀上了一些中國的綜藝節目，但是後來很快就從節目上消聲匿跡。

2016 年台灣總統大選前夕，黃安舉報周子瑜台獨，逼得周子瑜只得在經紀公司安排下，出面道歉。（資料照，翻攝自YT）

為了再度翻紅，黃安決定下猛藥。2016 年台灣總統大選前夕，黃安在微博舉報周子瑜台獨，只因周子瑜在南韓電視節目手舉中華民國國旗，逼得周子瑜只得在經紀公司安排下，出面道歉，結果反而激起台灣年輕人不滿，讓蔡英文在總統大選頗有斬獲。黃安錯拍馬屁，無助於他在中國早就江河日下的演藝事業。

2013年，黃安回台受訪表示：「在中國大陸發展 13 年，一年超過 200 場商演邀約，平均每場酬勞 50 萬台幣起跳」，收入超過 13 億台幣，而「台灣的演出費用，養不起我啦！在這是賺零用錢，大陸才能賺身家、全家的開銷。」

黃安長居於中國北京，卻在健康抱恙時返台就診。（翻攝自微博）

但事實上，黃安說的全是謊言。他只有在到中國發展初期賺到錢，後來基本上坐吃山空，生病時還得回台使用台灣健保治病。最近他受訪時承認，過去 30 年，他出現兩次病危、一次破產、兩次被告、還連續 20 年不得上中國衛視綜藝節目。如今落魄後搖身一變說心境平和，不造口業，未來將以講經說法為業，已經算是出家了。

館長在很多地方都和黃安類似，兩人都是在台灣混得不好時，想到中國發展，然後以辱台舔中的言論作為投名狀，而且外人必須舔得比本地人更用力方能表忠，因此出現訪中時各種缺智言論。兩人也都和吳宗憲有過節，失敗之後都希望以中國為靠山反擊。

昨日黃安，今日館長。（取自貼文）

館長因為在直播中爆粗口問候吳宗憲媽媽，經法官判拘 58 天、賠償 80 萬元，在司法敗訴之後，館長也和黃安一樣，要求中國平台與網友為其出氣。希望中國抖音等平台封殺吳宗憲，中國網友對吳宗憲群起而攻之。館長正一步步走向黃安 25 年前走過的老路。

館長正計劃在中國平台開設帳號，並且希望藉由中國市場挽回在台灣失敗的生意。可以預計的是，館長將一如過去的黃安，繼續以辱台舔中的言論獲取中國歡心，但是這股熱潮帶來的利益恐怕也難持久，待新鮮感過後，館長面對的是比黃安更糟的中國經濟下滑時期，美中對峙更加嚴重的國際局勢，仍是賺一波而無法持久的生意，等到嚐到社會主義鐵拳之後，再回台揚言心境改變的黃安路線，最終還是活成黃安的樣子。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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