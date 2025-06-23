名家分享~黃貞祥》不是電影，是預告片：美軍對伊朗出手對台海的三大啟示

美國對伊朗的空襲，是一場行動，更是一場公開課。對北京，它是威懾；對伊朗，它是教訓；但對台灣，它是一面鏡子，也是一封警告信。

◎ Gene Ng（黃貞祥）

當2025年6月21日，美國以迅雷不及掩耳之勢，動用B-2隱形轟炸機與重達三萬磅的GBU-57鑽地彈，精準打擊伊朗三處深層核設施時，全球各地的軍事觀察家、外交官與地緣政治分析師無不屏息以待。這場空襲不僅標誌著自1979年以來美國首度對伊朗本土直接動武，更代表著全球戰略格局進入一個全新階段。美國展示的，已不再僅是軍力，而是一種冷峻果斷、無需繁文縟節、可跨紅線動手的行為模式。

衛星影像顯示了美國襲擊伊朗地下核設施後的概況。（路透）

我認為，這是川普重返白宮後唯一做對的一件事。長年來，我對這位總統的風格與政策方向並不認同，但這次對伊朗核設施的精準打擊，終於讓人看見什麼叫做「對準了就打、該下手時就下手」的果斷與明確。在一個謊言包裝神權、極端壓迫當正義的體制面前，遲來的強硬行動，不是侵略，而是遏止災難的最後防線。

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美國總統川普（中）在副總統范斯（左）等國安高層陪同下，宣布對伊朗發動空襲。（法新社）

伊朗這個政權，長年以來違背核不擴散條約，自稱研發核能僅為和平用途，實則暗中推進武器級濃縮鈾計畫。他們讓人民在制裁與通膨中忍飢挨餓，卻仍持續將國家資源投入核武與飛彈，扶植如真主黨、胡塞武裝等代理人，遍布中東四處輸出「伊斯蘭革命」。那不是外交，是恐怖主義；不是宗教自由，是極端神權；不是反帝國主義，而是另一種極權黑手。如果說納粹用工業屠殺猶太人，那麼伊朗則用神權統治切割異議者的喉舌與思想。

這個政權，早在好萊塢電影中被炸過數十次。現在，「現世報」終於成真。川普政府不再容忍德黑蘭玩弄談判、不再讓極權擴散有恃無恐，而選擇以一次外科級打擊，給予實質毀傷與強烈訊號。這場空襲，不只是軍事行動，更是一場區域、乃至全球地緣戰略的巨大轉捩點。

對台灣而言，我們絕不能只是坐在板凳上拍手叫好，而要深刻理解：這不僅是美伊之間的事，更是一面照見我們處境的鏡子。從這場行動中，我們能清楚看出三個關鍵啟發：其一，美國在特定情勢下確實願意「先發制人」，不再受限於過往的紅線與國際拘束；其二，美軍展示出強大遠距毀傷力與聯盟ISR（情報、監偵、識別）鏈的協同精度；其三，台灣與伊朗情境不同，我們不能自我感覺良好地認為「美國一定會幫」。

這三點，應該成為我們未來政策布局與安全戰略的根本參照。

一、從戰略層看：美國跨紅線行動，是對北京的震懾、對台灣的提醒

這場空襲最大的震撼，來自於它打破了過去四十六年來的禁忌：美國首次直接對伊朗本土展開大規模打擊。過往美伊即便敵對至深，美方也一直維持「不直接攻擊伊朗國土」的默契線。但這次，川普僅給德黑蘭48小時談判期限，就直接出動B-2轟炸機，發射鑽地彈，摧毀福爾多、納坦茲等三大核設施。

這是什麼概念？這代表，美國的「戰略容忍線」正在下移，只要對方構成核武威脅、或顯現擴張野心，就可能被美方視為合法打擊目標。無論你在哪個大洲、是否是正式交戰方，只要被美國納入「不可接受的威脅清單」，就可能面臨突襲。

這場空襲打破了46年來的禁忌：美國首次直接對伊朗本土展開大規模打擊。圖為美軍B-2轟炸機參與空襲伊朗3大核設施。（路透）

這對北京來說，無疑是一記重拳。解放軍近年大舉強化沿海軍事建設、建構S-400防空體系、深掘地下指揮中心與飛彈井，試圖讓美軍「難以出手」。但美方這次的行動顯示，即便在無地面支援、無正式戰區部署的情況下，也能精準摧毀敵方關鍵軍事節點。這會直接打擊中共的心理預期，讓其在謀劃突襲台灣時，須重新評估美方能否先發、能否精準。

然而，這樣的訊號對台灣則是警鐘。美國之所以出手打伊朗，是因為其核發展對中東構成重大威脅，美方有直接安全利益。但台灣若未能強化自我防衛、若民心士氣渙散、若無法提供即時戰場資訊，美國即使有意願出手，也難以行動。更何況，中國的核武實力與報復能力遠超伊朗，美國是否願意為台海爆發熱戰？這仍是巨大問號。

因此，台灣的策略不是等待被幫助，而是創造「值得被幫」的條件。

二、從作戰層看：B-2與GBU-57展現的精準毀傷力，是台灣防禦新思維的催化劑

軍事行動中的另一亮點，是B-2隱形轟炸機攜帶的GBU-57 Massive Ordnance Penetrator（MOP）鑽地彈。這枚重達30,000磅的炸彈，專為擊穿厚重岩層或萬噸混凝土掩體而設計。福爾多核設施過去被認為是「無敵堡壘」，深藏於90公尺厚山體之下，但在這次空襲中竟遭癱瘓，無一倖免。

位在地下約92公尺的伊朗福爾多核設施，是美軍主要攻擊目標，美軍出動B-2轟炸機，對其投放12枚GBU-57巨型鑽地彈。（法新社）

這樣的精準與毀傷力道，讓我們重新認識「戰略無死角」的時代已然來臨。即使你再怎麼地下化、硬殼化，只要坐標被掌握，就無所遁形。對台灣而言，這等於是提醒我們：過去大量建構的地下指揮所與戰略儲備點，若無有效分散與移動能力，將成為下一場戰爭的第一批被清除目標。

同時，這場行動也證明了美軍在無需設置前線基地的情況下，仍可執行跨洋突襲——B-2自本土起飛，空中加油後直達目標，完成任務即返航，無需停靠關島、迪戈加西亞或其他基地。這讓中國以「先發制人打癱關島」的戰略構想蒙上陰影，美軍的遠端打擊力，遠比想像中靈活且致命。

但前提是：美軍要有坐標資料、即時ISR（情報、監偵、識別）支援與目標更新機制。台灣若不能即時提供目標、缺乏與美方同步作戰的能力，則即使有再強的B-2與GBU-57，也只是空中飄過的一場煙火。我們不能成為美軍系統鏈中的「資訊盲區」，否則對方不僅無法幫助，還可能選擇不插手。

三、從地緣層看：兩線作戰風險升高，台灣絕不能錯估時機窗口

這場空襲還產生一個全球級後效應：中東局勢升溫，霍爾木茲海峽成為新一輪衝突熱點。伊朗的回應可預期將包括對油輪發動報復性攻擊、擴大對以色列與沙國代理人戰爭，甚至威脅封鎖波斯灣航道。

這代表美國下一階段將需調動更多航母戰鬥群、補給艦、空軍中隊進入中東地區進行穩定與威懾，這勢必壓縮其在印太地區的可動資源。1973年中東戰爭期間，美軍第七艦隊即因支援以色列而一度縮減東亞部署，間接讓北越覓得南進機會。

這場空襲還產生一個全球級後效應：中東局勢升溫。而台灣可以從此學到什麼呢？（取自貼文）

如今若北京認為美軍兵力正分散，或美中熱戰可能被美方避免，極有可能「趁虛而入」，在台海試圖製造既成事實。無論是突襲金馬、對台進行「封鎖演練」、或直接挑釁空域線，台灣若無足夠的預警與應變能力，將淪為戰略邊緣地帶。

更不用說能源風險也隨之升高。霍爾木茲是台灣能源進口的命脈之一，一旦被伊朗封鎖，台灣97%仰賴進口的能源將陷入危機，油價飆升、電力調配困難、民生崩盤都是可預期風險。

四、我們該做什麼？四大面向具體備戰建議

台灣若真心看懂這場伊朗空襲的啟示，不能只是拍手叫好，而要立刻行動。從戰力、外交、經濟到社會韌性，各層面皆須展開準備。

在國防方面，需立即推進「萬箭齊發」反登陸飛彈計畫，加速量產部署，確保解放軍無法輕易登陸；同時，各級指揮所與通訊節點應實施「轉移＋備援」計畫，將核心指揮節點改設於多處具抗打擊能力的地點，並導入可移動模組。

在外交與訊息戰方面，須主動與美、日、澳建立「情資即時共享白名單」，同時在AUKUS+或QUAD+等區域安全架構中爭取戰略合法性與話語權。台灣也應儘早擬定一套「戰略溝通腳本」：一旦美國忙於他區，北京趁機放話「美軍顧不上海峽」，政府能迅速提出反駁與信心論述，避免社會動搖。

在能源與經濟韌性方面，必須將戰備油、天然氣存量擴充至90天以上，同時加速再生能源、微電網與離島自足體系建設，降低對中東與中國航道的依賴。

在國防方面，台灣需立即推進「萬箭齊發」反登陸飛彈計畫，加速量產部署。圖為陸基型雄二反艦飛彈。（軍聞社資料照）

美國對伊朗的空襲，是一場行動，更是一場公開課。對北京，它是威懾；對伊朗，它是教訓；但對台灣，它是一面鏡子，也是一封警告信。

這場打擊證明：美國能打、敢打，但不會為你打你不願打的仗。

它同時也告訴我們：對手可能誤判機會、趁勢而動，而台灣若未備戰，就連呼救都嫌太遲。

我們不能靠預言，也不能靠「相信」或「希望」來撐起安全。台灣要學會同時看見兩件事：一是美國能做到什麼，二是我們自己還缺了什麼。這兩者不相衝突，而是彼此補強。

讓這場遠在波斯灣的空襲，不只成為新聞標題，而成為歷史轉捩的起點。備戰，從現在開始。

#黃無料說

（作者為清大生科系副教授）

本文經授權轉載自 Gene Ng 臉書







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