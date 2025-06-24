林健正專區》高鐵場站：從「交通運輸導向」邁向「知識經濟核心」的典範移轉

高鐵已不再只是通勤工具，更是重塑台灣未來產業版圖的重要槓桿。面對高鐵站區逐漸成為科技總部與研發選址的新熱點，政府應擺脫標售或標租土地的被動模式，轉向具引導性、前瞻性的區域規劃思維。

◎ 林健正

最近走出竹北高鐵站，一棟燈火通明的新建大樓矗立眼前，即使深夜依舊有人在辦公。原來，這裡正是一家IC設計公司──慧榮科技的新總部所在。竹北高鐵站特定區正逐漸成為台灣知識經濟企業總部的新典範。

IC設計公司──慧榮科技的新總部就在竹北高鐵站旁邊 。（作者提供）

早在2018年，慧榮科技就以總價18.1億元、每坪98萬元的高價，標下竹北高鐵站旁復興三路二段1,846坪土地，創下當時竹北土地單價的新高。2021年，慧榮科技正式開工，興建總部大樓，總投資達40億元，樓高地上21層、地下4層，採鋼骨結構，可容納1,500名員工。原規劃2024年完工，目前已陸續有員工進駐。

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聯發科：高鐵站成為企業布局新據點

聯發科曾於2015年標得高鐵站北側約2公頃土地的地上權基地，但由於公司營運策略與開發條件的限制，最終選擇放棄並交還政府。直到2020年，聯發科再度出手，成功標得高鐵東側專二區黃金地段的地上權，土地面積5,252坪，契約期限70年，預估權利金至少22億元，另加租金約7.6億元。

聯發科總部大樓位於竹北高鐵站附近的工地 。（作者提供）

2023年，聯發科正式動工興建總部大樓，總樓地板面積18,050坪，總投資約90億元，預計於2027年完工，將可容納約3,000名員工。這場從放棄到再度進駐的轉折，展現企業對空間規劃的精算與調整能力，也象徵科技總部重心逐漸從竹科核心向高鐵站區的遷移。

華邦電子：雙核心布局的實踐者

相較於聯發科與慧榮，華邦電子在高鐵站區的布局則更為前瞻與彈性。不僅在竹北設有據點，亦在台南沙崙高鐵站旁建立研發基地，形成北中南串聯的雙核心研發網絡。

華邦電子竹北辦公大樓。（取自官網）

竹北據點可追溯至2006年，華邦以約7億元取得1,500坪土地，初期自建三層樓的研發中心。2016年，華邦拆除原建物，改建為地上19層、地下5層的新大樓，總樓地板面積約13,000坪。為填補改建期間的空間需求，華邦亦於2014年斥資7.72億元向高鐵局購得置地廣場6至14樓辦公空間，樓地板面積達2,648坪，每坪單價約29.14萬元。

根據華邦董事長焦佑鈞的說法，一名高階主管因需照顧年邁父母而辭職，使他意識到地點選擇對員工生活的重要性。於是華邦選擇將總部設在竹北高鐵站區，讓台北與台中通勤族無後顧之憂；沙崙研發據點則服務嘉義至高雄的員工，體現以人為本的企業治理哲學。



從個案到群聚：高鐵產業聚落的形成

上述三家企業的選址決策，反映出一個更大的空間轉型趨勢。這些知識密集型企業不約而同選擇高鐵站區，並非偶然，而是對新時代產業發展邏輯的回應。

高鐵產業聚落的興起

隨著高鐵網絡成為台灣縱向快速交通骨幹，企業總部選址開始從傳統科學園區轉向高鐵節點，這樣的空間邏輯不僅能兼顧研發人才集中與員工居住分散的矛盾，也帶動出「多點式核心」（multi-nodal core）的國土空間治理方針。

慧榮、聯發科、華邦等企業陸續進駐，逐步勾勒出竹北高鐵站特定區以IC設計與半導體為主軸的新型總部聚落。在大眾運輸導向發展（Transit-Oriented Development, TOD）理念推動下，竹北與沙崙已逐步形成南北半導體產業軸線的雙核心，提升台灣在全球供應鏈中的戰略縱深與地理韌性。

沙崙智慧綠能科學城周邊全區圖。（作者提供）

相形之下，台南高鐵站原本僅為交通轉運設施，周邊多為農地與未開發區域，缺乏產業聚集效應。自行政院於2016年核定「沙崙綠能科學城計畫」起，該區域被重新定位為科技與教育創新的重鎮，標誌著台南高鐵站區轉型成為國家級知識與產業策源地。

其他高鐵站區的發展潛力

除了竹北與沙崙的成功案例，其他高鐵站區也展現不同的發展特色。桃園站區以航空城計畫為核心，朝向國際物流與智慧製造發展；台中站區則結合既有的精密機械與光電產業基礎，形成中部科技走廊的重要節點；嘉義站區受惠於農業科技與生技產業的導入，逐漸發展出獨特的農科創新聚落。

這些差異化的發展模式，正逐步建構出台灣「高鐵科技走廊」的雛形，每個站區都有其特定的產業定位與發展策略。

知識經濟重新定義產業用地

值得一提的是，以新竹高鐵特定區為例，竹北市設置了約38公頃的產業專用區，作為生技產業聚落之用，即後來的新竹生醫園區。同樣地，沙崙科學城也在高鐵站旁劃設約47公頃的產業專區，導入綠能、資通訊與生技等創新產業。然而，實際上最具代表性的大型企業總部，並未集中落於高鐵特定區的產業專用區內。

慧榮、聯發科、華邦等企業陸續進駐，逐步勾勒出竹北高鐵站特定區以IC設計與半導體為主軸的新型總部聚落。（作者提供）

依都市計畫用途而言，慧榮科技、華邦科技與聯發科的總部設址地點，分別屬於竹北高鐵站周邊的第二種商業區（商二）或第二種高鐵附屬事業專用區（專二），這顯示高附加價值、低污染、低物流依賴的知識型企業，正逐步模糊「產業活動」與「使用分區」的傳統分界。

這類企業多以研發、管理與總部功能為主，實質上更接近都市商辦活動，而非製造業性質；他們不依賴大量重工或原物料進出，可與住宅、商業混用共存；此一趨勢預示都市計畫必須重新檢視對「產業用地」的定義，特別是在智慧製造與知識經濟時代。

選址決策：地點即戰略

企業選址的一句經典話語就是：「Location, Location, Location」。竹北高鐵站區空間演進由住宅商辦混合發展出知識經濟的產業聚落，對人力資源密集與快速創新的科技產業而言，總部地點不只是土地價格與建物成本的考量，更關乎組織營運的節奏、員工通勤效率與跨區協作的流暢性。

高鐵站區的崛起提升通勤與人才移動效率，更是現代企業空間治理哲學的演化。（作者提供）

高鐵站區的崛起提升通勤與人才移動效率，更是現代企業空間治理哲學的演化。當企業空間決策從「集中控制」走向「節點串聯」，從成本導向轉為人本與效率的平衡，見證了一場產業聚落的重塑工程。

面臨的挑戰與風險

然而，高鐵站區的快速發展也帶來新的挑戰。首先是土地價格快速上漲，可能對中小企業形成排擠效應，影響產業生態的多元性。其次，隨著大型企業總部集中進駐，交通壅塞問題日益嚴重，需要更完善的交通配套規劃。此外，產業過度集中於特定站區，也可能增加區域發展的不平衡風險。

推動高鐵站區發展時，必須兼顧效率與公平，確保產業聚落的健全發展。圖為台南沙崙高鐵特定區。（資料照）

這些挑戰提醒政府在推動高鐵站區發展時，必須兼顧效率與公平，確保產業聚落的健全發展。

政策建議：從功能分區走向功能整合

在TOD與智慧城市理念下，高鐵特定區傳統的單一使用分區概念，已無法因應總部與研發型產業的彈性需求。針對這一現象，政府政策與空間治理宜從以下四個方面調整：

第一、產專區制度彈性化：放寬部分產業專用區的使用規定，如更積極地引入總部辦公、研發實驗等非製造型態，提升吸引力與使用效率。

第二、住商區納管知識型產業：研擬制定「都會型研發設施」指引或特定用途計畫，讓知識型企業設點於住商區時，能納入區域規劃體系，防止零散失序的發展。

在TOD與智慧城市理念下，高鐵特定區傳統的單一使用分區概念應走向功能整合。圖為位於沙崙綠能園區的國研院資安中心。（作者提供）

第三、推動功能整合型園區規劃：建立「智慧產業聚落」標準，允許住宅、研發、商業、教育與公共設施共構，促進生活環境與產業創新生態系統的共融。

第四、建立台糖土地活化機制：台糖是台南與嘉義兩處高鐵特定區住商使用分區的最大地主，建議建立公私協力開發模式，引導知識型產業優先進駐，並提供租稅優惠與開發獎勵，加速閒置土地的有效利用。

具體而言，可考慮建立「高鐵站區產業發展基金」，結合台糖土地資源與民間資本，打造示範性的智慧產業園區，作為其他站區發展的參考模式。

未來展望：打造5-10年發展願景

展望未來，高鐵站區的發展應建立更清晰的時程規劃。短期內，重點在於完善交通配套與公共設施，解決現有聚落的基礎建設瓶頸；中期，建立跨站區的產業分工網絡，避免同質化競爭；長期，形成完整的「台灣高鐵科技走廊」，成為亞太地區重要的創新研發基地。

這個願景的實現，需要中央與地方政府的緊密合作，以及產業界的積極參與。唯有透過整合性的規劃與前瞻性的投資，才能讓高鐵站區真正成為台灣產業轉型升級的重要引擎。

高鐵已不再只是通勤工具，更是重塑台灣未來產業版圖的重要槓桿。（資料照）

結語

高鐵已不再只是通勤工具，更是重塑台灣未來產業版圖的重要槓桿。面對高鐵站區逐漸成為科技總部與研發選址的新熱點，政府應擺脫標售或標租土地的被動模式，轉向具引導性、前瞻性的區域規劃思維。

若未來政府能在既有高鐵特定區的框架中，導入「高鐵科技走廊」的多元治理理念，整合產專區與住商區的發展功能，不僅能提升土地使用效能，也將讓高鐵站區真正成為產業創新的重要平台。

這不僅是空間政策的升級，更是台灣科技產業邁向下一階段發展的關鍵基礎。圖為從新竹高鐵月台望出，遠方是新竹生醫園區，已經飽和了。（作者提供）

這不僅是空間政策的升級，更是台灣科技產業邁向下一階段發展的關鍵基礎。讓科技產業的選址回歸規劃引導，讓國土空間發展方針落實在產業的創新與轉型上，空間資源的彈性運用正是國土與產業治理的當務之急。

（作者為台灣產業科技推動協會副理事長、國立台北科技大學校務顧問）

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