晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從《台鐵之戀》到高鐵舵手：看台鐵勞資關係的轉型

2025/06/23 15:00

◎ 侯嘉偉

台鐵公司化已於去年正式上路，象徵長年以來「政府運作邏輯為主」的體制，終於邁出邁向現代企業治理的重要一步。

前台鐵公司董事長杜微近日出版回憶錄《台鐵之戀》，除了記錄自己任內推動改革的歷程，更從個人視角勾勒出台鐵組織變革的輪廓。這本書不僅是一段個人心路歷程，也提供我們重新思考公營機構轉型過程中，如何從「制度上」穩住改革成果的重要觀察。

前台鐵公司董事長杜微近日出版回憶錄《台鐵之戀》，除記錄任內推動改革的歷程，更從個人視角勾勒出台鐵組織變革的輪廓。（資料照）前台鐵公司董事長杜微近日出版回憶錄《台鐵之戀》，除記錄任內推動改革的歷程，更從個人視角勾勒出台鐵組織變革的輪廓。（資料照）

如今，高鐵董事長鄭光遠改任台鐵董座，這項人事變動，不僅讓外界關注台鐵未來的走向，更突顯了兩大鐵路運輸公司在勞資關係與員工組成上的差異，以及新任董座將面臨的挑戰。

公務員到勞工，勞資關係的重新定位

台鐵員工原為公務員，享有穩定薪資、升遷保障與退休制度，任用與管理皆屬行政命令體系。公司化後，新進人員改依《勞動基準法》僱用，納入勞動契約關係，工作條件與爭議處理轉由勞動法規與公司制度主導。這不只是身分改變，更代表治理邏輯從「命令與服從」走向「契約與協商」，是所有公部門轉型企業化必須面對的核心課題。

然而，身分轉換不代表制度自動落實。台鐵如何確保員工平穩過渡、制度公平穩定，攸關權益保障，也考驗公司治理與政策設計的能力。

從對抗走向對話，制度必須接得住

台鐵勞資關係曾因「五一不加班」等行動出現緊張，影響列車運行，突顯轉型挑戰。「518密約」協商歷程則展現勞資互動逐步走向協商。然而，若改革僅靠個案處理或個人努力，難以支撐長遠穩定。唯有建立清晰、可預期且持續運作的制度與協商機制，改革成果才能積累與延續，形成穩健的治理基礎。

台鐵勞資關係曾因「五一不加班」等行動出現緊張，影響列車運行，突顯轉型挑戰。（資料照）台鐵勞資關係曾因「五一不加班」等行動出現緊張，影響列車運行，突顯轉型挑戰。（資料照）

台鐵勞資轉型的四大挑戰與機遇

從目前的轉型進程來看，台鐵未來在勞資制度上仍面對以下幾項關鍵挑戰：

一、勞資爭議處理需更專業化：隨著台鐵轉型為以勞工為主體的公司組織，涉及勞動法規的問題將會增加。如果缺乏足夠的法律知識與協商能力，容易導致誤解與對立，未來需大幅提升勞資爭議處理與協調的專業能力。

二、重塑企業文化與獎勵機制：公務體系講求穩定與紀律，企業則重視效率與績效。如何在兩者之間取得平衡，建立一個既激勵人心又維持公平的組織文化，是台鐵成功轉型的關鍵因素。

三、工會功能需全面轉型：傳統工會多聚焦於保障資深員工權益，但未來應進一步參與制度設計與實施過程，成為企業治理中的正面力量。

四、員工心態轉型仍在途中：從「執行者」到「參與者」，台鐵員工角色正發生深層變化。這樣的變化需要時間，但更需要制度與文化的支持。

鄭光遠接任台鐵董事長，不僅帶來高鐵的治理經驗，也讓外界對改革與制度升級充滿期待。（資料照）鄭光遠接任台鐵董事長，不僅帶來高鐵的治理經驗，也讓外界對改革與制度升級充滿期待。（資料照）

鄭光遠掌舵台鐵，為公司化注入實踐力量

台鐵能否成功從「國營機構」轉型為「現代企業」，關鍵在於建立一套具備企業運作邏輯、可預期性與彈性的制度體系。在此過程中，勞資雙方也將從傳統的命令與服從，逐步轉變為共同參與經營、承擔責任的合作夥伴。

如今由具企業經營背景的高鐵董事長鄭光遠接任台鐵，不僅帶來治理經驗，也讓外界對改革與制度升級充滿期待。他在高鐵累積的營運專業，有望為台鐵導入效率導向的管理思維，並協助建構兼顧效率與勞權的新型勞資模式。

（作者為勞動法令講師、法院勞動調解委員、勞動局勞資爭議調解委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書