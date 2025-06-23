自由開講》從《台鐵之戀》到高鐵舵手：看台鐵勞資關係的轉型

◎ 侯嘉偉

台鐵公司化已於去年正式上路，象徵長年以來「政府運作邏輯為主」的體制，終於邁出邁向現代企業治理的重要一步。

前台鐵公司董事長杜微近日出版回憶錄《台鐵之戀》，除了記錄自己任內推動改革的歷程，更從個人視角勾勒出台鐵組織變革的輪廓。這本書不僅是一段個人心路歷程，也提供我們重新思考公營機構轉型過程中，如何從「制度上」穩住改革成果的重要觀察。

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前台鐵公司董事長杜微近日出版回憶錄《台鐵之戀》，除記錄任內推動改革的歷程，更從個人視角勾勒出台鐵組織變革的輪廓。（資料照）

如今，高鐵董事長鄭光遠改任台鐵董座，這項人事變動，不僅讓外界關注台鐵未來的走向，更突顯了兩大鐵路運輸公司在勞資關係與員工組成上的差異，以及新任董座將面臨的挑戰。

公務員到勞工，勞資關係的重新定位

台鐵員工原為公務員，享有穩定薪資、升遷保障與退休制度，任用與管理皆屬行政命令體系。公司化後，新進人員改依《勞動基準法》僱用，納入勞動契約關係，工作條件與爭議處理轉由勞動法規與公司制度主導。這不只是身分改變，更代表治理邏輯從「命令與服從」走向「契約與協商」，是所有公部門轉型企業化必須面對的核心課題。

然而，身分轉換不代表制度自動落實。台鐵如何確保員工平穩過渡、制度公平穩定，攸關權益保障，也考驗公司治理與政策設計的能力。

從對抗走向對話，制度必須接得住

台鐵勞資關係曾因「五一不加班」等行動出現緊張，影響列車運行，突顯轉型挑戰。「518密約」協商歷程則展現勞資互動逐步走向協商。然而，若改革僅靠個案處理或個人努力，難以支撐長遠穩定。唯有建立清晰、可預期且持續運作的制度與協商機制，改革成果才能積累與延續，形成穩健的治理基礎。

台鐵勞資關係曾因「五一不加班」等行動出現緊張，影響列車運行，突顯轉型挑戰。（資料照）

台鐵勞資轉型的四大挑戰與機遇

從目前的轉型進程來看，台鐵未來在勞資制度上仍面對以下幾項關鍵挑戰：

一、勞資爭議處理需更專業化：隨著台鐵轉型為以勞工為主體的公司組織，涉及勞動法規的問題將會增加。如果缺乏足夠的法律知識與協商能力，容易導致誤解與對立，未來需大幅提升勞資爭議處理與協調的專業能力。

二、重塑企業文化與獎勵機制：公務體系講求穩定與紀律，企業則重視效率與績效。如何在兩者之間取得平衡，建立一個既激勵人心又維持公平的組織文化，是台鐵成功轉型的關鍵因素。

三、工會功能需全面轉型：傳統工會多聚焦於保障資深員工權益，但未來應進一步參與制度設計與實施過程，成為企業治理中的正面力量。

四、員工心態轉型仍在途中：從「執行者」到「參與者」，台鐵員工角色正發生深層變化。這樣的變化需要時間，但更需要制度與文化的支持。

鄭光遠接任台鐵董事長，不僅帶來高鐵的治理經驗，也讓外界對改革與制度升級充滿期待。（資料照）

鄭光遠掌舵台鐵，為公司化注入實踐力量

台鐵能否成功從「國營機構」轉型為「現代企業」，關鍵在於建立一套具備企業運作邏輯、可預期性與彈性的制度體系。在此過程中，勞資雙方也將從傳統的命令與服從，逐步轉變為共同參與經營、承擔責任的合作夥伴。

如今由具企業經營背景的高鐵董事長鄭光遠接任台鐵，不僅帶來治理經驗，也讓外界對改革與制度升級充滿期待。他在高鐵累積的營運專業，有望為台鐵導入效率導向的管理思維，並協助建構兼顧效率與勞權的新型勞資模式。

（作者為勞動法令講師、法院勞動調解委員、勞動局勞資爭議調解委員）

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