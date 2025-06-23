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自由開講》從海鯤號看出台灣的韌性與中共的焦慮

2025/06/23 13:00

◎ 張詠翔

近期，國人引頸期盼的首艘自製潛艦「海鯤號」進入海試階段，象徵我國潛艦國造正式邁入新里程，卻也隨即引發一連串外界質疑。部分媒體與社群帳號放大艇體表面凹凸的畫面，宣稱海鯤號「變形」、「結構有瑕疵」，甚至渲染為「潛艦品質堪憂」、「潛艦計畫失敗」，進而貶抑我國國防自主能力。此類言論快速在網路上擴散，部分與中共過去對台認知作戰的模式高度相符，值得全民警惕

我國首艘自製潛艦「海鯤號」進入海試階段，象徵我國潛艦國造正式邁入新里程。（資料照）我國首艘自製潛艦「海鯤號」進入海試階段，象徵我國潛艦國造正式邁入新里程。（資料照）

經專業單位與學者研判，外觀所見的「凹陷」現象，實為業界熟知的「瘦馬效應」，即船艦外殼鋼板在結構設計上，因部分區段未設肋骨支撐，在光線照射下會出現視覺上的凹凸感。此為正常物理現象，對艇體壓力艙安全與水密性無影響。世界各國潛艦，如日本蒼龍級、美國海狼級等亦有相同結構設計，不會因此被質疑失敗或不合格。然而中共與其協力網路勢力刻意將此現象渲染成設計瑕疵，意圖打擊台灣潛艦國造計畫的正當性與社會支持度，顯然屬典型的「先製造質疑、再操作輿論、最後打擊信心」的認知作戰手法。

此外，有論述將共軍039A型潛艦與海鯤號直接對比，稱我方潛艦如同「玩具」，此種說法亦明顯忽略雙方戰略定位、作戰需求與軍事現實差異。海鯤號屬於防衛型潛艦，任務重點在於不對稱作戰與區域嚇阻，其價值在於提升我方潛艦戰力總量與戰術彈性，並未意圖與解放軍大規模潛艦部隊正面抗衡。將潛艦視為「數量競賽」或「外觀比較」的思維，顯然有誤導之嫌，也忽視了潛艦戰力的實質運用與整體戰略配置。

海鯤號屬於防衛型潛艦，任務重點在於不對稱作戰與區域嚇阻。（資料照）海鯤號屬於防衛型潛艦，任務重點在於不對稱作戰與區域嚇阻。（資料照）

筆者認為，海鯤號遭攻擊，係因台灣走向國防自主之路，讓中共備感威脅故出此下策。呼籲民眾，面對此類疑似來自境外操弄的認知作戰攻勢，應保持理性與警覺，不輕信未經查證的圖像或片面評論，更不應因一張照片或一句聳動語言，就否定整體潛艦國造工程的努力與成果。中共持續對台發動心理戰、資訊戰、法律戰，目的在於削弱台灣軍民對國防的信心與支持，從內部瓦解我方意志。因此，全民更應以堅定態度支持國防自主，肯定第一線研發與造艦人員的付出，共同守護台灣的安全與尊嚴。

（作者為學生）

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