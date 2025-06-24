晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》假親台真滲透 中共認知戰進入「糖衣毒藥」階段

2025/06/24 10:30

◎ 宗介

近期台灣社群平台如YouTube與Threads接連出現多起假訊息操作案例，例如「川普宣布台灣加入聯合國」、「中國代表團憤然離席」等標題的影片，實為中國主導、由AI生成的假消息，這些影片多以繁體字幕、聳動標題、AI封面圖搭配「親台」語言進行包裝，吸引閱聽眾關注與轉傳，卻無任何國際媒體佐證，顯示其目的並非傳播真相，而是針對台灣社群量身製作的資訊戰

「川普宣布台灣加入聯合國」這類由AI生成的影片在社群媒體流傳，是中國針對台灣社群量身發動的資訊戰。（台灣事實查核中心提供）「川普宣布台灣加入聯合國」這類由AI生成的影片在社群媒體流傳，是中國針對台灣社群量身發動的資訊戰。（台灣事實查核中心提供）

與過去「戰狼式」威嚇不同，中共正採取糖衣包裹的「溫和」敘事方式進行滲透，這些假訊息往往偽裝成對台友善，卻夾帶錯誤資訊，操弄閱聽眾對國際情勢與外交處境的認知，部分媒體甚至未經查證就轉載中共軍武宣傳，進一步擴大心理戰效應，削弱國人對國防與民主制度的信心。

這類操作正說明中共對台認知作戰已進入精緻化、系統化階段，不僅要誤導，更要馴化台灣社會的抵抗力，面對這種「以假亂真、假友善之名行統戰之實」的新型態威脅，政府除了持續強化查核機制、法制應對外，更需全民提高媒體識讀力，拒絕成為訊息戰場上的助攻者。

資訊戰沒有硝煙，但殺傷力極強，我們要警醒：中國對台的滲透，不再總是靠飛機或導彈，有時是一段影片、一則留言，就可能動搖社會信任。守住民主台灣，我們每一個人都不能鬆懈。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書