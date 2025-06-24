自由開講》假親台真滲透 中共認知戰進入「糖衣毒藥」階段

◎ 宗介

近期台灣社群平台如YouTube與Threads接連出現多起假訊息操作案例，例如「川普宣布台灣加入聯合國」、「中國代表團憤然離席」等標題的影片，實為中國主導、由AI生成的假消息，這些影片多以繁體字幕、聳動標題、AI封面圖搭配「親台」語言進行包裝，吸引閱聽眾關注與轉傳，卻無任何國際媒體佐證，顯示其目的並非傳播真相，而是針對台灣社群量身製作的資訊戰。

「川普宣布台灣加入聯合國」這類由AI生成的影片在社群媒體流傳，是中國針對台灣社群量身發動的資訊戰。（台灣事實查核中心提供）

與過去「戰狼式」威嚇不同，中共正採取糖衣包裹的「溫和」敘事方式進行滲透，這些假訊息往往偽裝成對台友善，卻夾帶錯誤資訊，操弄閱聽眾對國際情勢與外交處境的認知，部分媒體甚至未經查證就轉載中共軍武宣傳，進一步擴大心理戰效應，削弱國人對國防與民主制度的信心。

請繼續往下閱讀...

這類操作正說明中共對台認知作戰已進入精緻化、系統化階段，不僅要誤導，更要馴化台灣社會的抵抗力，面對這種「以假亂真、假友善之名行統戰之實」的新型態威脅，政府除了持續強化查核機制、法制應對外，更需全民提高媒體識讀力，拒絕成為訊息戰場上的助攻者。

資訊戰沒有硝煙，但殺傷力極強，我們要警醒：中國對台的滲透，不再總是靠飛機或導彈，有時是一段影片、一則留言，就可能動搖社會信任。守住民主台灣，我們每一個人都不能鬆懈。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法