自由開講》公私部門合作之公共價值「失靈」風險—以國內海纜基礎建設為例

◎ 陳科閎

跨部門合作無論涉及政府、企業或非營利組織，都有可能出現「失靈」的情形。政府提出的政策多採用以多數人利益為優先之功利主義思維，因此常常只照顧到大多數人的需求，卻忽略了少數群體的權益。此外，由於政府部門在專業技術上的能量有限，台灣國內通信海纜多委由中華電信負責基礎建設，這正是一個公私合作的實際案例。然而，若公私合作績效不佳，仍可能會導致公共價值失靈的風險暴露在我們社會中。

台灣國內通信海纜多委由中華電信負責基礎建設。（資料照）

以中華電信為例，其政府持股比例約34%，因此這種合作關係不是公私合作PPP常見的契約式外包合作，更屬於公共財「部分私有化」的情形。在這類型的公私合作關係中，無論在財務或組織面都呈現高度緊密（Hodge & Greve, 2007），雙方不僅有資金高度綁定，還需共同參與治理與決策，並分攤風險。以國內海纜基礎建設為例，政府與中華電信在持有與治理上密切合作，但若在海纜維護的公私合作成果未能達到社會大眾預期，如：海纜損壞後無法及時修復，且高度依賴國外專業技術（陳鈺馥，2025；陳科閎，2025），將使台灣離島居民面臨數位落差的風險，進而形成公共價值失靈。

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根據 Kim and Darnall（2016）以政策強制性和法規將公私合作企業分為四種類型，儘管以中華電信的企業特質歸屬於「主動型」（proactive），Wang, Xiong, Wu, and Zhu（2018）則強調，公私合作的績效應取決於網絡型態的表現（network performance），結果指標不能只著重於成本與效率，更需考量管理層面的參與程度與課責性。

台灣離島地區仰賴的國內海纜若受損無法及時修復，離島居民將面臨數位落差的風險，進而形成公共價值失靈。示意圖。（資料照）

以本案例而言，筆者認為，政府與中華電信應更加積極檢視國內海纜維修技術過度依賴特定組織或國家的問題，並提升課責機制。國防單位應強化對海纜佈放區域船隻行為的監控；而中華電信除了在離島建置備援系統，也應致力於提升自身的海纜修復專業技術與獨立性，以真正強化我國海纜基礎建設的韌性，減少公共價值失靈的發生。

（作者為中山大學公共事務管理研究所博士班）

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