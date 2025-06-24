自由開講》大考中心還值得信賴嗎？

◎ 易比刀

大學入學考試中心受大學招聯會委託，負責辦理學科能力測驗、英語聽力測驗與分科測驗，並協助術科報名等全國性升學考試作業，攸關全國高中學生的升學權益。然而近年來，大考中心屢傳資料錯誤與資訊安全疏失，令人不禁懷疑：大考中心還值得信賴嗎？

自112年考試起，大考中心提供給負責集體報名的高中學校各種資料，陸續發生下列錯誤：（1）112年大學術科考試准考證清冊檔：遺漏學生應試考區資訊。（2）113年第1次英聽測驗報考資料檔：生日欄位應為7碼，誤植為6碼。（3）113年第1次英聽測驗准考證清冊檔：考區名稱誤植，直接影響考生應試安排。（4）114年第1次英聽測驗報考資料檔：第1次寄送之檔案聯絡電話與緊急聯絡人欄位資料誤植；第2次寄送之加密檔案因設定錯誤，各高中無法開啟檔案。（5）114年學測應試提醒與應考檢查表：將1月17日星期五誤植為星期四，造成資訊混淆。（6）114年分科測驗報考資料檔：重演加密檔案無法開啟的錯誤。

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近年來，大考中心屢傳資料錯誤與資訊安全疏失。（資料照）

其中，114年第1次英聽才因加密設定錯誤導致檔案無法開啟，未及一年，114年分科測驗便再度出現相同問題，顯見錯誤未經有效修正。如此重複性疏失，實令人質疑大考中心的內控與資訊管理機制是否形同虛設。

更令人憂心的是，113年第1次英聽測驗曾發生約1.3萬名考生的應試號碼與考區名稱誤植事件，波及層面廣大，對各校與考生造成極大困擾。作為大學升學考試的執行單位，大考中心責無旁貸；而教育部作為主管機關，至今卻未見具體的稽核與改善作為，難免讓人擔憂：若日後發生學生的成績誤植或其他錯誤，將嚴重損及學生的實質升學權益。

教育部務必正視此問題，責成大考中心全面檢討作業流程，並建立完善的內部控管與資訊稽核制度，確保未來資料處理準確無誤，朝向「零缺失、零爭議」的方向努力。關乎數十萬考生權益，不能以「出錯再補救」的心態應對。

（作者為高中教師）

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